Grâce à sa base de yogourt, à du persil, de l'estragon et de la ciboulette, et à une touche vive de citron, la sauce Déesse verte est légère, citronnée et rafraîchissante. C'est l'ajout parfait à la gamme de sauces sur le menu qui ont fait la renommée de Subway Canada.

Les deux nouveaux sandwiches Déesse verte sont servis sur le pain Moisson de céréales. Ils sont les premiers aliments à faire leur entrée sur le menu de Subway Canada, accompagnés du pain recommandé pour mettre en valeur les saveurs de la nouvelle sauce Déesse verte, des protéines provenant d'animaux d'élevage canadien et des légumes cultivés au Canada et cueillis pendant la saison des récoltes.ii

Une visite à la cuisine d'essai

On peut se poser la question : comment un nouvel article sur le menu est-il créé? Le chef John Botelho, directeur culinaire à Subway Canada, explique : « La consultation des équipes culinaires internationales, la recherche, l'analyse des tendances, l'essai de recettes, les dégustations à l'aveugle par des groupes de consultation et les négociations avec les fournisseurs ne sont que quelques-unes des étapes du processus qui nous permettent de donner vie à un nouvel article sur le menu de Subway - un processus qui peut prendre des mois, voire des années. »

Tout au long de ce processus rigoureux, la sauce Déesse verte, crémeuse, rafraichissante et savoureuse, a été perfectionnée.

Cet été, les Canadiennes et Canadiens peuvent essayer trois nouveaux sandwiches signature (dont deux mettent en vedette la sauce Déesse verte) :

Poulet style rôtisserie et sauce Déesse verte : Rempli de poulet d'élevage canadien, garni de légumes, rehaussé de la sauce Déesse verte au citron et aux fines herbes à base de yogourt, le tout servi sur le pain Moisson de céréales.





Légumes sauce Déesse verte : Servi sur notre pain Moisson de céréales, garni de purée d'avocat, de laitue, d'épinards, de tomates, de concombres, de poivrons verts, d'oignons rouges et de notre sauce maison, EN PLUS d'être rehaussé de notre sauce Déesse verte au citron et aux fines herbes à base de yogourt.





Servi sur notre pain Moisson de céréales, garni de purée d'avocat, de laitue, d'épinards, de tomates, de concombres, de poivrons verts, d'oignons rouges et de notre sauce maison, EN PLUS d'être rehaussé de notre sauce Déesse verte au citron et aux fines herbes à base de yogourt. Poulet grillé BBQ Stampede : Rempli de poulet style rôtisserie d'élevage canadien, garni de légumes, rehaussé de la toute nouvelle sauce BBQ sucrée et fumée - aussi audacieuse que savoureuse - et servi sur un pain Moisson de céréales.

Le match parfait

« Je cherche constamment à améliorer mon jeu et à trouver de nouvelles façons de parfaire mes habiletés, par exemple en faisant des choix judicieux quand vient le temps de manger, partage Leylah Fernandez, joueuse de tennis professionnelle canadienne et ambassadrice de Subway Canada. J'ai hâte que les Canadiennes et Canadiens puissent essayer les nouveaux articles du menu qui seront lancés juste à temps pour l'été. C'est important de varier la routine, et je sais qu'avec ces combinaisons alléchantes, nous ne serons pas déçus! »

Droit au but

« Bien manger et mener une vie active sont des priorités pour moi même à la retraite », a affirmé Mark Messier, légende du hockey et ambassadeur de Subway Canada. « Les aliments qui contiennent des produits frais, des protéines maigres et de bons gras sont essentiels pour ceux et celles qui font du sport et qui veulent faire des choix plus sains - et on en retrouve beaucoup dans les nouveaux sandwiches Y'a du nouveau. Mangez frais. de Subway Canada ».

Y'a du nouveau. Mangez frais MC i - prise 2

« La première étape de notre rafraîchissement "Y'a du nouveau. Mangez frais" a vraiment trouvé écho chez les Canadiens et Canadiennes, grâce à ces cinq nouvelles créations signatures, ses nouvelles garnitures et son nouveau pain. Et ça ne fait que commencer! Cette prochaine phase met en vedette deux nouvelles sauces audacieuses - notre sauce Déesse verte et notre sauce BBQ sucrée et fumée - et trois nouveaux sandwiches, qui font tous partie intégrante de notre rafraîchissement, déclare Doug Fry, directeur national à Subway Canada. À la base, le rafraîchissement est bien plus que des mises à jour à notre menu : il vise à montrer aux Canadiennes et Canadiennes que nous sommes à l'écoute de leurs souhaits et que nous sommes fiers de leur offrir la qualité, le service et la valeur qu'ils méritent. »

Pour découvrir ces deux tout nouveaux ajouts appétissants au menu de Subway Canada, les Canadiennes et Canadiens peuvent se rendre dans un restaurant, les commander pour emporter ou les faire livrer. Il suffit de commander ces compositions pré-faites via l'appli Subway Canada ou les plateformes de livraison tierces.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients, dans plus de 100 pays dans plus de 37 000 restaurants chaque jour. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway - un réseau qui comprend plus de 20 000 entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises dévoués - qui s'engagent à offrir la meilleure expérience client possible dans leurs communautés locales.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2022 Subway IP LLC.

i Fraîchement préparé pour votre commande. ii L'approvisionnement peut varier selon l'emplacement, la météo et la disponibilité.

SOURCE SUBWAY Canada

Renseignements: Contact pour les médias : Diana Hilderman | [email protected] | 306.541.8677