MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Les chercheurs Eric Déziel et Étienne Yergeau sont à la tête de deux nouvelles chaires de recherche du Canada pour étudier les interactions microbiennes et leur impact sur la santé et l'environnement.

Au total, les deux professeurs de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) reçoivent un soutien financier de 2,8 M$ du Programme des chaires de recherche du Canada qui appuie des chercheuses et chercheurs parmi les plus prometteurs et les plus accomplis au monde.

Professeur Éric Déziel, expert en microbiologie et multicellularité bactérienne (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) Professeur Étienne Yergeau, spécialiste en écologie microbienne (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Une alternative aux antibiotiques

Professeur au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie (AFSB) depuis plus de 20 ans, le chercheur Eric Déziel se spécialise en sociomicrobiologie. Cette discipline émergente s'intéresse à la façon dont les bactéries communiquent entre elles et agissent en groupe pour s'adapter aux conditions environnementales changeantes.

Chef de file mondial et pionnier dans son domaine, le professeur Déziel a été sélectionné par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour diriger la Chaire de recherche du Canada en sociomicrobiologie fondamentale et appliquée. Ce financement lui permettra d'étudier et de mieux comprendre les comportements sociaux des bactéries pathogènes et de développer des traitements innovants pour contrôler directement leur virulence ou leur tolérance aux antibiotiques, et ainsi prévenir les infections.

« La résistance aux antibiotiques est en augmentation. De nouvelles alternatives aux thérapies antibiotiques conventionnelles, telles que les stratégies basées sur l'antivirulence, deviennent urgentes. »

Professeur Eric Déziel, microbiologiste à l'INRS

Une agriculture durable grâce aux microorganismes

Spécialiste en écologie microbienne, le professeur Étienne Yergeau fait partie de ces chercheurs d'exception. Avec son équipe au Centre AFSB, il s'intéresse au microbiote des plantes, ces microorganismes qui vivent avec la plante et qui peuvent lui être aussi bénéfiques que néfastes.

L'objectif de sa Chaire de recherche du Canada sur la manipulation écologique du microbiote des plantes, financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), est d'étudier le microbiote des plantes agricoles et de le manipuler de façon écologique. Cela permettra de réduire l'utilisation de fertilisants et de pesticides tout en augmentant les rendements et la qualité des produits et leur résilience aux changements climatiques, sans avoir recours à des approches lentes, comme la sélection végétale, ou controversées, comme les modifications génétiques.

« Résoudre les défis de l'agriculture moderne passe par le microbiote. En comprendre la complexité, c'est redonner aux microorganismes l'importance qui leur revient dans les décisions de gestion agricole. »

Professeur Étienne Yergeau, microbiologiste à l'INRS

308 M$ pour la recherche canadienne

Le gouvernement fédéral a annoncé récemment un investissement de plus de 308 millions de dollars dans l'avancement des sciences et de la recherche au pays. L'objectif est de lancer des initiatives de recherche novatrices, de renforcer la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale et d'offrir des avantages concrets à sa population. De ce montant, plus de 153 millions de dollars serviront à financer 179 chaires de recherche du Canada, nouvelles ou renouvelées, dans 38 établissements.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est premier au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants et étudiantes, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Source : Chantal Lemieux, Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique, [email protected]