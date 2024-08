Deux nouveaux membres provinciaux se joignent à l'Alliance de la francophonie économique canadienne

HALIFAX, N.-É., le 10 août 2024 /CNW/ - C'est dans le cadre de l'Agora - Francophonie économique qui se déroule présentement à Halifax que l'Alliance de la francophonie économique canadienne (AFÉC) annonce officiellement la venue de deux nouveaux membres provinciaux au sein de leur organisation : la Chambre de commerce francophone de Halifax, ainsi que la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉCB) avec le soutien de la Chambre de commerce francophone de Vancouver.

L'AFÉC a été lancée en janvier 2023 dont les membres fondateurs sont Parallèle Alberta (anciennement le Conseil de développement économique de l'Alberta), le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ainsi que la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA). Leur objectif de défendre les intérêts et de favoriser le développement des entreprises membres des chambres de commerce ou des associations de gens d'affaires francophones à travers le pays.

« Nous sommes ravis que la Chambre de commerce francophone de Halifax se joigne à l'AFÉC. Nous sommes heureux aussi de confirmer l'adhésion depuis quelques mois déjà de la SDÉCB en collaboration avec la Chambre de commerce francophone de Vancouver. Grâce à ces ajouts, nous pourrons promouvoir davantage l'espace francophone canadien comme un vecteur économique et positionner le français comme une langue incontournable pour faire des affaires. » -- Gaetan Thomas, président de l'AFÉC, et président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

« L'adhésion de la SDÉCB à l'Alliance ouvre la porte à des possibilités extraordinaires d'échanges et d'opportunités d'affaires, partout au pays, pour les entrepreneurs de la Colombie-Britannique. Notre organisation collaborera avec les autres partenaires de ce regroupement de gens d'affaires afin de stimuler l'espace économique francophone canadien. » -- Céline Sauvage, présidente, Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉCB).

« Rejoindre l'AFÉC ouvre la porte à des opportunités extraordinaires pour nos membres. Cette collaboration nous permettra d'élargir notre réseau et d'offrir à nos membres des possibilités d'affaires à travers le Canada, stimulant ainsi la croissance économique de la communauté francophone de Halifax. L'adhésion à l'AFÉC nous permet de mieux soutenir nos entreprises francophones en leur offrant une plateforme nationale pour se connecter, collaborer et croître. Nous croyons fermement que cette alliance nous aidera à maximiser le potentiel de nos membres et à dynamiser l'économie locale. » -- Mariia Souchko, présidente, Chambre de commerce francophone de Halifax.

« L'intégration de ces deux nouveaux membres marque une avancée significative pour l'expansion de notre réseau et renforce notre capacité à dynamiser les échanges commerciaux entre les communautés francophones, tout en affirmant le rôle du français dans le monde des affaires. Nous les accueillons avec enthousiasme et sommes prêts à collaborer pour tirer pleinement parti des nouvelles perspectives qui se présentent » -- Claude Breton, président-directeur général par intérim de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario se réjouit de l'adhésion récente de la Chambre de commerce francophone d'Halifax, de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et de la Chambre de commerce francophone de Vancouver à l'Alliance de la francophonie économique canadienne (AFÉC). Ces adhésions consolident le réseau de l'AFÉC, en renforcent la pertinence et contribuent à positionner notre organisation comme l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs francophones canadiens. » -- Dominic Mailloux, président, Fédération des gens d'affaires de l'Ontario (FGA).

« Nous sommes heureux de voir deux nouveaux membres joindre l'AFÉC. L'ajout de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique est une valeur ajoutée réelle pour Parallèle Alberta alors que le corridor Alberta-Colombie-Britannique est tout naturel en termes de développement économique, notamment en tourisme. » -- Mélina Bégin, présidente, Parallèle Alberta.

Cette alliance interprovinciale est désormais représentée dans six provinces canadiennes, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

