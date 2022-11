TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Nos forêts offrent habitats et refuges à la faune, nous fournissent des matériaux de construction qui contribuent à une meilleure qualité de l'air et à notre bioéconomie. Et pour certains, elles ont encore plus de valeur. Dans le cadre de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros de Trees for Life, elles symbolisent les hommes et les femmes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a participé à une célébration pour cette campagne qui a permis la plantation de plus de deux millions d'arbres. Ressources naturelles Canada a octroyé 2,4 millions de dollars à Trees for Life dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres , qui a pour but d'inciter à planter des arbres et de soutenir de nouveaux projets en ce sens. L'aide de Deux milliards d'arbres comprenait environ 30 000 arbres, ce qui a appuyé le travail exceptionnel de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros de Trees for Life.

La campagne a été inspirée par les centaines de Canadiens qui se sont tenus le long de l'autoroute 401 pour saluer les soldats tombés au combat en Afghanistan alors qu'ils effectuaient leur dernier voyage sur cette route de 170 km entre la base militaire de Trenton et le bureau du coroner à Toronto. Depuis cet événement important et émouvant, ce tronçon de route a pris le nom d'Autoroute des héros.

Trees for Life a entrepris de transformer l'Autoroute des héros en hommage à nos vétérans en 2015, en plantant un arbre pour chacune des personnes qui a servi dans les Forces armées canadiennes depuis la Confédération. Atteindre, voire surpasser, l'objectif de planter deux millions d'arbres pose un jalon qui nous donne l'occasion de réfléchir et de rendre hommage aux personnes qui se sont sacrifiées pour notre pays.

La plantation de deux millions d'arbres est une énorme opération. Son sens donne à la fois du poids et de la reconnaissance à la mémoire de tous ceux et celles qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

« Des arbres ont été plantés le long de l'Autoroute des héros pour symboliser les sacrifices de ceux et celles qui ont servi dans les Forces armées canadiennes. Cette campagne de plantation échelonnée sur huit ans en collaboration avec Trees for Life s'est conclue aujourd'hui, en Ontario. Cette importante opération procurera aussi de l'ombre et de l'air pur à nos concitoyens pendant des générations. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé à cette campagne. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Ces hommes et ces femmes, qui ont fait passer le service avant le sacrifice, le pays avant le confort, sont de véritables héros. Ces arbres pousseront le long de l'Autoroute des héros pendant des générations. Et nous nous souviendrons de ces Canadiens qu'ils commémorent. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail

« Lorsqu'on roule sur la 401, on peut admirer ces deux millions d'arbres. Il s'agit d'un vibrant hommage à nos héros qui vient nous rappeler les sacrifices qu'ils ont faits en servant le Canada. Les responsables de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros ont de quoi être extrêmement fiers. Le travail qu'ils accomplissent pour commémorer les anciens combattants du Canada est d'une importance vitale. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants

« Jusqu'à tout récemment, je ne pouvais me permettre d'imaginer que ce jour viendrait, où nous planterions le dernier arbre de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros. Aujourd'hui, cet axe routier est reboisé et chaque arbre planté vient commémorer un héros tombé au combat qui s'était porté volontaire pour le service militaire et tous ceux et celles qui ont servi dans les forces armées canadiennes. Véritable marathon, cette campagne de plantation d'arbres, qui est maintenant terminée, représente des millions d'arbres, des millions de dollars et plus de huit ans de travail. »

Mark Cullen

Président du conseil d'administration et cofondateur, campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros et Trees for Life

