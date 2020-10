Deux marques préférées des Québécois font équipe pour mettre plus de saveurs locales au menu - St-Hubert et Chocolats Favoris lancent un tout nouveau dessert « éclaté »

L'association entre St-Hubert et Chocolats Favoris, qui a connu une forte croissance dans les dernières années, s'est faite naturellement autour de la création de cette recette originale. L'équipe d'artisans chocolatiers a mis son expertise au service de la rôtisserie qui est à l'affût des tendances alimentaires pour améliorer constamment l'expérience offerte à sa clientèle et s'adapter à leurs goûts qui évoluent. Cette démarche s'inscrit également dans la volonté de St-Hubert de soutenir les entreprises locales en rendant disponibles, dans ses restaurants, les produits de marques québécoises comme il l'a fait récemment avec le Vignoble l'Orpailleur et Romeo's Gin.

Nouvelles réalités, même bon goût

Bien que certaines salles à manger ne soient actuellement pas accessibles aux clients à la suite de l'annonce de nouvelles mesures gouvernementales dans la lutte à la COVID-19, Groupe St-Hubert continue d'accueillir familles et amis dans plus de la moitié de son réseau de restaurants pour leur offrir, sur place, une expérience des plus sécuritaires. Nos franchisés demeurent également engagés à mettre du bonheur dans la vie des Québécois en leur permettant de savourer leurs plats préférés en toute sécurité, au comptoir pour emporter et service au stationnement de tous les restaurants du Québec, de même que grâce au très populaire service de livraison zéro contact.

Chez Chocolats Favoris, les clients ont eu droit à la même expérience de qualité dans un environnement sécuritaire, en plus de pouvoir savourer ses desserts favoris à la maison. Le chocolatier propose une nouvelle collection de produits glacés à emporter offerte dans tous ses magasins et même en livraison, directement à la maison, puisque la plupart de ses desserts sont désormais disponibles sur l'application UberEats. On y retrouve notamment toute la collection de gâteaux éclatés signés Chocolats Favoris, parfaite pour célébrer toute bonne occasion ! Ce fut également l'occasion pour plusieurs amateurs de chocolat de découvrir la boutique en ligne de Chocolats Favoris pour faire livrer une dose de réconfort chocolatée à leurs proches, et ce, partout au Canada.

En bref

Le gâteau Chocolats Favoris est un Gâteau étagé moelleux au chocolat et à la mousse au caramel salé dulce de leche , garni de boules de bretzel craquantes et de popcorn au caramel salé. Le tout est nappé d'une sauce au sucre à la crème et de coulis de chocolat.

, garni de boules de bretzel craquantes et de popcorn au caramel salé. Le tout est nappé d'une sauce au sucre à la crème et de coulis de chocolat. Conformément aux directives gouvernementales, les salles à manger de restaurants situés dans les zones où le niveau d'alerte a été relevé ne sont actuellement pas accessibles aux clients et ce, jusqu'au 28 octobre. Les régions touchées sont : la Communauté métropolitaine e Montréal, la MRC de la Rivière-du-Nord, Chaudière-Appalaches ainsi que dans une portion de la Capitale-Nationale. Visitez notre site web pour tous les détails.

Les salles à manger des rôtisseries situées à l'extérieur des zones rouges demeurent accessibles, comme à l'habitude, pour accueillir la clientèle dans le respect des mesures de protection sanitaire.

Le Groupe St-Hubert est engagé à soutenir l'achat local et c'est pourquoi plus de 80 % de l'approvisionnement des restaurants est faite auprès d'entreprises du Québec.

est engagé à soutenir l'achat local et c'est pourquoi plus de 80 % de l'approvisionnement des restaurants est faite auprès d'entreprises du Québec. Les desserts St-Hubert sont offerts partout au Québec au comptoir pour emporter, au service au stationnement, de même qu'avec la populaire livraison zéro contact, accessible en tout temps avec l'application mobile.

Citations

« Groupe St-Hubert innove constamment pour améliorer l'expérience offerte à sa fidèle clientèle et cherche continuellement les occasions de mettre de l'avant des produits de qualité faits par des entrepreneurs de chez nous. En s'associant à Chocolats Favoris, un fleuron de l'industrie québécoise du détail, pour créer un dessert incomparable, on assiste au mariage entre deux des marques préférées des Québécois. C'est important pour St-Hubert d'offrir un menu qui soit représentatif de son engagement envers les artisans d'ici et ce, pour le plus grand plaisir de sa clientèle. »

- Richard Scofield, président et chef de la direction, Groupe St-Hubert

« La collaboration avec St-Hubert, une chaîne de restaurants emblématique au Québec, était toute naturelle pour Chocolats Favoris. C'est donc un honneur pour nous de voir l'un de nos desserts inscrit au menu de la rôtisserie. Ce gâteau, qui porte la célèbre signature « éclatée » de Chocolats Favoris, contient des garnitures croquantes parfaitement agencées par nos maîtres-chocolatiers avec des ingrédients soigneusement sélectionnés pour ajouter une touche spéciale à la St-Hubert ! Ce gâteau complète parfaitement les plats dont raffolent les Québécois et nous sommes certains qu'il ravira à coup sûr leurs papilles ! »

- Dominique Brown, propriétaire, Chocolats Favoris

À propos de Groupe St-Hubert

Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 123 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous les autres marques des restaurants de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

Facebook : @St-Hubert Instagram : sthubert LinkedIn : Groupe St-Hubert Twitter : @sthubert

À propos de Chocolats Favoris

L'entreprise de fabrication artisanale est reconnue depuis plus de 40 ans pour son chocolat d'une qualité exceptionnelle et pour ses enrobages de crème glacée de véritable chocolat disponibles en 12 saveurs uniques. En 2012, l'homme d'affaires de Québec Dominique Brown acquiert l'entreprise et s'y consacre afin de révolutionner le monde du chocolat. L'équipe lance une nouvelle image, un nouveau concept de magasin magique et un produit unique au monde : la désormais célèbre fondue au chocolat de Chocolats Favoris. Au cours des dernières années, les maîtres-chocolatiers de Chocolats Favoris ont redoublé de créativité pour innover et proposer à leur précieuse clientèle une panoplie de nouveaux desserts ayant tous un point commun : le chocolat sans huile ajoutée, sans additif ! Juste du chocolat pur !

Chocolats Favoris compte présentement 52 chocolateries, dont 45 chocolateries au Québec, 6 en Ontario et une en Colombie-Britannique, et poursuit sa conquête du monde!

SOURCE Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

Renseignements: Josée Vaillancourt, Directrice, Communications & Fondation St-Hubert, Groupe St-Hubert, T. :450 688-4400, poste 2104, C. : 514 913-3741, [email protected]