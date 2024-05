QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les Groupes Stelpro et Innovair Solutions, deux entreprises familiales fortement enracinées au Québec, ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui leur alliance stratégique. Cette collaboration marque une étape majeure pour les deux entités, renforçant ainsi leur position sur le marché nord-américain et propulsant leur croissance future.

Cette alliance capitalise sur l'expertise combinée des deux équipes dans le domaine du chauffage électrique et du CVAC, ainsi que sur l'excellence des unités manufacturières et de distribution réparties dans 16 sites à travers 4 pays. Ces atouts combinés permettront d'offrir une gamme diversifiée de solutions de confort thermique et de qualité de l'air, répondant aux besoins des marchés résidentiel, commercial, industriel et institutionnel, sous 15 marques de renom.

Martin Beaulieu et Yves Chabot assumeront conjointement la présidence du conseil d'administration de cette nouvelle alliance, tandis que la gestion des Groupes Stelpro et Innovair Solutions sera sous le leadership respectif des PDG Pierre Huard et Louis Beaulieu. Ensemble, ils tireront parti des compétences spécifiques de leurs équipes en capitalisant sur les collaborations et une feuille de route commune, renforçant ainsi leur capacité collective à viser de nouveaux sommets.

« Je suis convaincu que l'alignement de nos valeurs et de nos stratégies complémentaires maintiendra l'innovation au cœur de nos actions et de nos produits. Nous poursuivrons l'expansion de notre offre de produits pour le bénéfice de nos clients et partenaires d'affaires, tout en consolidant notre capacité à nous déployer sur le marché américain », a expliqué Martin Beaulieu.

Yves Chabot a ajouté : « Je suis enthousiaste quant au potentiel des synergies d'expertise, de ressources et de technologies résultant de cette alliance. Elles nous permettront de saisir les opportunités offertes par l'évolution du marché du CVAC, mises en avant par la transition énergétique. Ensemble, nous serons en mesure de proposer des solutions intégrées de confort thermique et de qualité de l'air, favorisant une gestion énergétique responsable des bâtiments. »

Ce partenariat stratégique ouvre une nouvelle ère pour les entreprises, renforçant leur engagement commun envers le respect, l'excellence et l'innovation. Il favorisera une collaboration continue et la création de valeur pour leurs employés, clients et partenaires, tout en maintenant leur engagement envers la communauté.

À propos de Groupe Stelpro

Le Groupe Stelpro est une entreprise familiale québécoise fondée en 1981 qui offre des solutions répondant efficacement aux besoins de l'utilisateur afin d'optimiser son confort, de valoriser chaque espace de vie et de favoriser une meilleure gestion de l'énergie. Chef de file nord-américain de son secteur d'activité, le Groupe Stelpro emploie plus de 600 personnes à travers 5 sites d'activité dans 2 pays, compte plus de 475 000 pieds carrés d'espaces de production et d'entrepôts, et vend plus de 1,1 million d'appareils de chauffage et 500 000 contrôles électroniques annuellement sous 5 marques. Stelpro est membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada et figure au palmarès des plus importantes sociétés québécoises du journal Les Affaires.

À propos d'Innovair Solutions

Innovair Solutions est une entreprise familiale québécoise qui a été fondée sous le nom de Ouellet Canada en 1967. Elle est reconnue comme fournisseur de choix dans l'industrie du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Chef de file nord-américain de son secteur d'activité, l'entreprise fabrique et distribue des produits de qualité alliant performance, efficacité et sécurité. Innovair Solutions, c'est plus de 500 employés, 11 sites d'activité dans 3 pays, 500 000 pieds carrés d'espaces de production et d'entrepôts, et plus de 1 million d'appareils vendus annuellement sous 10 marques distinctes. L'entreprise est lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada.

Renseignements: Groupe Stelpro, Stéphane Lettre, Directeur marketing stratégique, Tél.: 450 441-0101 ext. 1460, Cell.: 514 528-5018, Courriel : [email protected]; Innovair Solutions, Sébastien Richard Ing. / P. Eng., V.‑P. Ingénierie, Marketing, R&D et Qualité, Tél. : 418 247‑3947 ext. 267, Courriel : [email protected]