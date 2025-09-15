ST. JOHN'S, NL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un financement de 912 000 $ pour L'Arche Avalon Pleasantville, 2 foyers de 8 logements destinés aux adultes ayant une déficience intellectuelle et à leurs accompagnateurs.

Des installations seront construites pour les adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs accompagnateurs. Comme il favorisera un milieu de vie partagé, l'ensemble encouragera l'entraide mutuelle tout en contribuant au bien-être spirituel et social. Quatre des logements seront entièrement accessibles et le rez-de-chaussée sera exempt d'obstacles. Des principes de conception universelle guideront l'aménagement de l'étage supérieur. L'abordabilité sera garantie pendant les 55 prochaines années. De plus, les bâtiments devraient permettre de réduire de 26 % la consommation d'énergie, ce qui contribuera à la durabilité à long terme. Le début des travaux de construction est prévu pour 2026 et leur achèvement pour 2027.

Le projet bénéficie également d'un investissement couvrant 50 % des coûts de construction en capital, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars, de la part du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement provincial fournira également un financement opérationnel de 1,6 million de dollars par année à partir de l'exercice 2027-2028, par l'intermédiaire du ministère provincial de la Santé et des Services communautaires.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de St. John's et de partout au pays. Soutenir L'Arche Avalon Pleasantville est l'une des façons d'y arriver. Je suis fière de notre participation à la réalisation de ce projet. Il améliorera de façon tangible les conditions de vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée fédérale de St. John's-Est

« Ce projet sera un excellent ajout au quartier Pleasantville de St. John's, en pleine expansion. L'Arche rend un service précieux à la communauté, en particulier aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à leurs familles. Je me réjouis de leur présence accrue dans notre communauté et salue leurs efforts et leur engagement à développer l'empreinte de L'Arche à Terre-Neuve-et-Labrador. » - L'honorable Jamie Korab, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Cet investissement est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement à transformer le système de santé, conformément aux recommandations du Health Accord NL, vers un modèle qui reconnaît les bienfaits qu'apporte l'intégration communautaire au bien-être individuel. Cette option de vie résidentielle en communauté est une excellente nouvelle pour les personnes concernées, leurs familles, leurs accompagnateurs et le quartier. » - L'honorable Krista Lynn Howell, ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'Arche Avalon est ravi de vous annoncer que la province a engagé des fonds d'immobilisations et d'exploitation pour appuyer notre vision! Ce financement, combiné au terrain obtenu de la Société immobilière du Canada dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux du gouvernement du Canada, dirigée par la SCHL, nous rapproche considérablement de l'inauguration de deux magnifiques centres que L'Arche fournira aux adultes de Pleasantville ayant une déficience intellectuelle. Ce sont plus que des bâtiments qui seront construits, ce sont des lieux d'appartenance, d'amitié et de dignité. Ancré dans les valeurs de L'Arche que sont la communauté et l'inclusion, et inspiré par des décennies de réussite partout au Canada, l'ensemble enrichira non seulement la vie des personnes qui y vivent, mais il renforcera aussi le cœur même de notre collectivité élargie. » - Lewis Andrews, vice-président, L'Arche Avalon

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

L'Initiative des terrains fédéraux (IFT) est un fonds de plus de 318,9 millions de dollars qui appuie la cession et la location de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. Cette initiative de la SNL est mise en œuvre par la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) et la Société immobilière du Canada .

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE La Société canadienne d'hypothèques et de logement

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Nancy Walsh, Newfoundland and Labrador Housing Corporation, 709-853-5740, 709-724-3055, [email protected]