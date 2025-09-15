Deux foyers de 8 logements destinés aux adultes ayant une déficience intellectuelle et à leurs accompagnateurs seront construits à St. John's English
15 sept, 2025, 11:24 ET
ST. JOHN'S, NL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un financement de 912 000 $ pour L'Arche Avalon Pleasantville, 2 foyers de 8 logements destinés aux adultes ayant une déficience intellectuelle et à leurs accompagnateurs.
Des installations seront construites pour les adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs accompagnateurs. Comme il favorisera un milieu de vie partagé, l'ensemble encouragera l'entraide mutuelle tout en contribuant au bien-être spirituel et social. Quatre des logements seront entièrement accessibles et le rez-de-chaussée sera exempt d'obstacles. Des principes de conception universelle guideront l'aménagement de l'étage supérieur. L'abordabilité sera garantie pendant les 55 prochaines années. De plus, les bâtiments devraient permettre de réduire de 26 % la consommation d'énergie, ce qui contribuera à la durabilité à long terme. Le début des travaux de construction est prévu pour 2026 et leur achèvement pour 2027.
Le projet bénéficie également d'un investissement couvrant 50 % des coûts de construction en capital, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars, de la part du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement provincial fournira également un financement opérationnel de 1,6 million de dollars par année à partir de l'exercice 2027-2028, par l'intermédiaire du ministère provincial de la Santé et des Services communautaires.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de St. John's et de partout au pays. Soutenir L'Arche Avalon Pleasantville est l'une des façons d'y arriver. Je suis fière de notre participation à la réalisation de ce projet. Il améliorera de façon tangible les conditions de vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée fédérale de St. John's-Est
« Ce projet sera un excellent ajout au quartier Pleasantville de St. John's, en pleine expansion. L'Arche rend un service précieux à la communauté, en particulier aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à leurs familles. Je me réjouis de leur présence accrue dans notre communauté et salue leurs efforts et leur engagement à développer l'empreinte de L'Arche à Terre-Neuve-et-Labrador. » - L'honorable Jamie Korab, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador
« Cet investissement est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement à transformer le système de santé, conformément aux recommandations du Health Accord NL, vers un modèle qui reconnaît les bienfaits qu'apporte l'intégration communautaire au bien-être individuel. Cette option de vie résidentielle en communauté est une excellente nouvelle pour les personnes concernées, leurs familles, leurs accompagnateurs et le quartier. » - L'honorable Krista Lynn Howell, ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador
« L'Arche Avalon est ravi de vous annoncer que la province a engagé des fonds d'immobilisations et d'exploitation pour appuyer notre vision! Ce financement, combiné au terrain obtenu de la Société immobilière du Canada dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux du gouvernement du Canada, dirigée par la SCHL, nous rapproche considérablement de l'inauguration de deux magnifiques centres que L'Arche fournira aux adultes de Pleasantville ayant une déficience intellectuelle. Ce sont plus que des bâtiments qui seront construits, ce sont des lieux d'appartenance, d'amitié et de dignité. Ancré dans les valeurs de L'Arche que sont la communauté et l'inclusion, et inspiré par des décennies de réussite partout au Canada, l'ensemble enrichira non seulement la vie des personnes qui y vivent, mais il renforcera aussi le cœur même de notre collectivité élargie. » - Lewis Andrews, vice-président, L'Arche Avalon
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
