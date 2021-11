Deux fonds communs Desjardins primés aujourd'hui lors de la remise des Lipper Fund Awards 2021 de Refinitiv

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Pour une troisième année au cours des quatre dernières (2018, 2020 et 2021), Desjardins a remporté un prix « Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 » pour le meilleur fonds commun de placement dans la catégorie « fonds d'actions internationales » au Canada. De plus, le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres a été primé pour la première fois pour le meilleur fonds d'actions de PME mondiales. Ces récompenses ont été décernées ce matin lors de la cérémonie annuelle des prix Refinitiv Lipper 2021 qui a eu lieu virtuellement.

« Nous sommes très fiers du succès remporté, d'une part, par le Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance géré par Baillie Gifford Overseas, sous-gestionnaire de portefeuille du fonds, et axé sur l'investissement de croissance à long terme dans des entreprises performantes et, d'autre part, par le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres géré par Impax Asset Management, sous-gestionnaire de portefeuille du fonds, un pionnier de l'investissement dans la transition vers une économie mondiale plus durable, a déclaré Frederick Tremblay, directeur, Développement des fonds communs et garantis chez Desjardins Société de placement inc. Ces prix prestigieux, nous les devons à la confiance de nos membres et clients qui, année après année, choisissent ces deux fonds dans leur stratégie de placement. »

Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance

Parmi les 66 fonds en lice, le Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance (parts de catégorie F) a reçu un trophée « Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 » pour le meilleur fonds d'actions internationales de cette catégorie pour la période de 3 ans. Ce fonds a également obtenu deux certificats « Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 » pour les périodes de 5 ans (parts de catégorie F) et 10 ans (parts de catégorie A) sur un total de 59 fonds et 49 fonds en lice respectivement. Le gestionnaire du fonds primé est Desjardins Société de placement inc.

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres (parts de catégorie F) a reçu un trophée « Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 » pour le meilleur fonds d'actions de PME mondiales de cette catégorie pour la période de 3 ans. Un total de 26 fonds étaient en lice pour ce prix. Le gestionnaire du fonds primé est Desjardins Société de placement inc.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., le gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada avec 45,3 milliards de dollars [1] d'actif sous gestion. Il offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses quelque 20 sous-gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale mandatés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins. De plus, c'est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 390,6 milliards de dollars[1]. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos des Prix Refinitiv Lipper

Les Prix Refinitiv Lipper, décernés annuellement, soulignent les fonds et les compagnies de fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant, comparativement à leurs pairs. Les Prix Refinitiv Lipper sont décernés sur la base d'un classement Lipper Leader for Consistent Return, selon une mesure des rendements ajustés en fonction du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds appartenant au premier quintile (20%) de chaque catégorie sont nommés les Lipper Leaders for Consistent Return et obtiennent une note de 5, les fonds du deuxième quintile obtiennent une note de 4, ceux du quintile du milieu une note de 3, ceux du quatrième quintile une note de 2, et ceux du dernier quintile une note de 1. Le fonds ayant obtenu la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) de chaque catégorie admissible se voit décerner le Prix Refinitiv Lipper. Les notes du Lipper Leader sont susceptibles d'être modifiées chaque mois. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Malgré les efforts raisonnables déployés par Refinitiv Lipper pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, Refinitiv Lipper ne garantit pas l'exactitude de ces données. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

Les données des Prix Refinitiv Lipper sont agrégées jusqu'à la fin du mois de juillet de chaque année et les résultats obtenus sont publiés en novembre de cette même année. Les rendements du Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance (parts de catégorie F) pour la période se terminant le 31 octobre 2021 sont les suivants : 19,21 % (1 an), 30,10 % (3 ans), 22,40 % (5 ans), s/o (10 ans), 16,50 % (depuis sa création le 25 novembre 2013). Les rendements du Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance (parts de catégorie A) pour la période se terminant le 31 octobre 2021 sont les suivants : 17,75 % (1 an), 28,54 % (3 ans), 20,81 % (5 ans), 15,35 % (10 ans), 14,01 % (depuis sa création le 23 mars 2010). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour cette même période sont: s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2021 sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Le fonds s'est distingué dans la catégorie « fonds d'actions internationales » pour les périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans sur un total de 66, 59 et 49 fonds respectivement. Les rendements du Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres (parts de catégorie F) pour la période se terminant le 31 octobre 2021 sont les suivants : 35,73 % (1 an), 23,78 % (3 ans), 16,04 % (5 ans), s/o (10 ans), 16,75 % (depuis sa création le 14 juin 2016). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour cette même période sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s/o (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2021 sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s/o (10 ans). Le fonds s'est distingué dans la catégorie « fonds d'actions de PME mondiales » pour la période de 3 ans sur un total de 26 fonds.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total annuel composé historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

1] Actifs du Mouvement Desjardins en date du 30 septembre 2021

