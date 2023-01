BROOKS, AB, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, deux familles de Brooks ont reçu les clés pour leur nouveau logement abordable, qu'ils même ont aidé à construire avec l'entreprise Habitat Pour l'Humanité. Les deux familles ont immigré au Canada au cours des 20 dernières années avec l'espoir d'une meilleur vie et ils contribuent maintenant à la collectivité de Brooks.

Les maisons, d'une superficie de 1 200 pieds carrés chacune, sont dotées d'une cuisine à aire ouverte et d'espaces de séjour. L'une des maisons compte trois chambres à coucher, 1,5 bain, tandis que l'autre compte cinq chambres à coucher et 2,5 bains.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral à pris un engagement financier de 4 402 819 $ pour des projets avec Habitat Sud Alberta, ce qui inclut le projet Brooks. Ce financement, rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, comprend un investissement de 1 383 449 $ pour les familles noires.

Le modèle d'accès à la propriété abordable de l'Habitat Pour l'Humanité comble une lacune pour les personnes qui font face à des obstacles à l'accès à la propriété et qui, autrement, ne seraient pas admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Il y a plusieurs branches locales de l'Habitat Pour l'Humanité à chaque province et territoire du Canada qui aident à construire et à remettre en état des logements abordables, pour les maisons unifamiliales et les ensembles résidentiels. Avec l'aide de bénévoles et de donateurs, Habitat aide les familles à construire leur propre maison et à payer un prêt hypothécaire abordable et proportionnel à leur revenu. L'accès à la propriété sécuritaire, décent et abordable joue un rôle essentiel en aidant les familles à jeter les bases d'une vie offrant de meilleurs choix et plus de possibilités.

"Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement est déterminé à fournir des logements aux familles de Brooks et de partout au pays. En partenariat avec Habitat Sud de l'Alberta, deux familles ont maintenant une maison qu'elles peuvent se permettre et qui répond à leurs besoins, où elles pourront s'enraciner et apporter une contribution précieuse à la prospérité économique et sociale de Brooks pour de nombreuses années à venir. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement est à l'œuvre." - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

"À Habitat pour l'humanité, nous savons que l'accession à la propriété à prix abordable est essentielle pour bâtir des collectivités fortes. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants de l'appui des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, de notre comité local de bénévoles et de la générosité de nos commanditaires, donateurs et partenaires. En rassemblant toute la collectivité, nous construisons des maisons où nos familles s'épanouiront." - Gerrad Oishi, Président et chef de la direction, Habitat pour l'humanité Sud de l'Alberta.

"Habitat pour l'humanité s'associe à des familles d'un océan à l'autre pour les aider à accéder à un logement décent et abordable. Grâce au soutien de la SCHL par l'entremise de son Fonds national de co-investissement pour le logement et de l'Initiative de financement pour les familles noires, nous sommes en mesure de servir encore plus de familles, y compris celles qui font face à des obstacles raciaux à l'accès à la propriété." - Julia Deans, Président et chef de la direction, Habitat pour l'humanité Canada

