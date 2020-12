C'est avec le soutien de la Ville de Saint-Eustache, qui a développé ce nouveau quartier d'affaires axé sur le développement durable et véritable plaque tournante des technologies de pointe sur la rive-nord de Montréal, que les deux entreprises travailleront en étroite collaboration dans les mêmes installations. Au terme de la construction de ces nouvelles infrastructures à l'automne 2021, Nova Bus, dont l'investissement représente 9 millions de dollars, occupera un espace de 80 000 pieds carrés qui permettra le développement de prototypage. De son côté, NSE Services Techniques & Logistiques occupera plus de 135 000 pieds carrés, lui permettant de réaliser ses opérations de réception, d'entreposage et d'expédition de pièces et d'équipements de pointe pour des clients d'envergure dans le secteur du transport tels que Nova Bus.

« Le partenariat entre Nova Bus et NSE Services Techniques & Logistiques est un exemple fort du pouvoir de la collaboration pour stimuler l'innovation », a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus. « Avec l'ouverture de ces installations, non seulement nous avons un meilleur contrôle et nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement de nos autobus, mais nous continuons fièrement à investir dans l'avenir des solutions de transport urbain à zéro émission en augmentant l'innovation et les infrastructures. »

« Les derniers mois ont été très significatifs pour la stratégie à long terme de l'entreprise et l'aventure que nous vivons depuis maintenant 3 ans. Nova Bus occupe une place particulière dans notre histoire et nous les remercions grandement de leur confiance continue. Notre partenariat s'appuie sur des piliers communs et fondamentaux comme la collaboration, l'amélioration continue, l'innovation et bien entendu une vision commune entre les dirigeants quant à la réalisation de projets innovants et ambitieux », affirme Benoit Hudon, président et CEO de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre.

« La proximité avec Nova Bus réside au cœur de notre décision de s'installer près de cet important client, combinée à des objectifs d'optimisation qui nous permettront d'élargir notre offre de services, d'assurer une meilleure qualité d'approvisionnement et de proposer à l'ensemble de nos clients des solutions optimales de livraison ''juste à temps'' », ajoute Jean-François Paradis, directeur d'unité d'affaires chez NSE Services Techniques et Logistiques.

« Nous sommes heureux de collaborer avec NSE Services Techniques & Logistiques pour ce projet », a déclaré Vincent Plante, vice-président des opérations chez Nova Bus. « Ce partenariat et rapprochement permettra une efficacité opérationnelle et une approche Lean dans le développement de prototypage. »

Nova Bus, qui collabore avec NSE Services Techniques & Logistiques depuis ses tout débuts, s'engage à innover, à développer et à améliorer constamment ses produits et ses procédés afin de réduire la pollution et les déchets dans tous les aspects de son activité. Cet investissement, qui suit l'annonce récente de l'agrandissement de l'usine de Nova Bus à Saint-François-du-Lac et la location d'un espace à Bécancour, vient renforcer la volonté de soutenir un développement innovateur du secteur manufacturier dans la région.

À propos de Nova Bus (www.novabus.com)

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides et électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo.

Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com

À propos de NSE Services Techniques & Logistiques (https://www.nse-groupe.com/fr/unite-daffaires-canadienne)

Établie à Laval, Québec, NSE Services Techniques & Logistiques est une société affiliée de DRAKKAR Aéronautique et Transport terrestre. NSE Services Techniques & Logistiques vise à réduire de façon substantielle les délais d'exécution (TAT) liés à la mise en kit, les sous-assemblages et la gestion des réparations. L'entreprise accompagne ses clients grâce à une tour de contrôle complète, véritable technologie révolutionnaire pour le monde des services logistiques, qui intègre l'interface client, la gestion des transporteurs, l'entreposage, la réparation et l'assistance à la fabrication. NSE Services Techniques & Logistiques met à profit les meilleures pratiques européennes et canadiennes en matière de technologies, de processus, de gestion des opérations et d'orientation client, ce qui en fait un partenaire de choix de l'industrie manufacturière.

