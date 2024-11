Deux députés libéraux en tournée dans la Vallée-de-la-Gatineau pour défendre la région

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Les députés libéraux, Madwa-Nika Cadet et André Fortin, étaient de passage dans la Vallée-de-la-Gatineau, la semaine dernière, afin d'entendre les acteurs locaux sur les enjeux importants qui les préoccupent. Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'emploi et de forêts y ont rencontré les membres de la cellule de crise forestière de la MRC, des élus municipaux et l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi (CJEVG) de la région.

La crise du secteur forestier qui occupe une place importante dans l'économie de la Vallée-de-la-Gatineau a été au cœur des discussions avec la préfète, Chantal Lamarche, et d'autres membres de son équipe. Selon André Fortin, député de Pontiac, on ne perçoit pas le sentiment d'urgence chez la ministre des Forêts, alors que c'est l'avenir économique de la région qui se joue présentement avec cette crise. Le porte-parole libéral lui demande d'être à l'écoute du milieu qui est mobilisé et qui propose des solutions concrètes et réalistes pour soutenir les entrepreneurs forestiers de la Vallée de la Gatineau.

Lors de leur visite au Carrefour Jeunesse Emploi, les deux élus libéraux ont pu constater les dommages des récentes coupures du gouvernement de la CAQ dans le budget de l'organisme consacré à la recherche d'emploi. La directrice générale, Mme Sophie Beaudoin, a d'ailleurs qualifié de catastrophique cette amputation à leur budget. En plus de déplorer ce choix politique, Mme Cadet, porte-parole en matière d'emploi, a aussi vivement dénoncé le refus de la ministre caquiste d'entendre les solutions proposées par le CJEVG, comme la Stratégie main-d'œuvre et ruralité.

Citations

« Si le gouvernement de la CAQ continue de demeurer les bras croisés, des entrepreneurs de la région se verront contraints de remettre leurs clés à la banque. C'est aussi simple que ça! La ministre doit faire preuve de leadership et d'agilité et accepter de mettre en place des solutions mieux adaptées à la région de l'Outaouais. Comme ministre, elle a le pouvoir de le faire et elle doit prendre conscience de l'urgence de la situation. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

« Les organismes de la Vallée-de-la-Gatineau ont raison d'être inquiets. Le mur à mur imposé par la CAQ ne correspond pas aux besoins de la région. En coupant drastiquement les effectifs chez Services Québec, en Outaouais, le gouvernement caquiste abandonne les plus vulnérables du secteur. On a besoin ici de services à hauteur humaine et bien adaptés à la réalité régionale. Les ministres concernées auraient avantage à venir sur le terrain et à porter une oreille attentive aux solutions concertées du milieu. »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi

« Notre situation économique est déjà précaire et avec l'annonce de la fermeture indéterminée de la scierie Produits forestiers Résolu de Maniwaki, notre territoire est en très mauvaise posture. Comme un malheur ne vient jamais seul, c'est avec désarroi qu'on ne puisse plus compter sur un leadership dynamique et présent de Services Québec. Sur notre territoire, leurs services d'emploi sont pratiquement effacés. Ce renfort de l'État n'étant plus au rendez-vous, nous avons avec résilience, sagesse et rigueur proposé la mise en place d'une Stratégie Main-d'œuvre et Ruralité pour s'assurer que soient dispensés des services d'emploi de proximité, de bonne qualité et en quantité suffisante, accessibles à tous et adaptés aux réalités de la MRV Vallée-de-la-Gatineau. Cette initiative nous a été refusée par la ministre de l'Emploi, madame Kateri Champagne Jourdain. Nous allons officiellement la redéposer et interpeller le PM pour s'en mêler. Des MRC les plus dévitalisées avec les mêmes enjeux sont invitées à emboîter le pas. »

-Chantal Lamarche, préfète élue de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

« Nous sommes aux prises avec une décision catastrophique de Services Québec Outaouais d'amputer le budget de notre organisme, consacré aux services d'aide à l'emploi, de 38% (134 419 $) au cours des deux dernières années. Il n'y a aucune considération sur le fait que le CJE est le seul organisme dédié aux services d'emploi dans une des MRC les plus dévitalisées au Québec et à risque d'une crise économique. La gestion du « mur-à-mur » et de « petites cases » ne fonctionne pas. Cette approche ne tient pas compte de la réalité locale et ne permet aux autorités d'agir avec gros bon sens et équité. Fragiliser le CJE ne vient pas aider les chercheurs d'emploi. Après nos nombreuses tentatives de faire renverser cette décision immorale, nous avons acheminé une missive auprès du premier ministre pour qu'il intervienne. Après tout, il a été élu sur la base d'être un gouvernement des régions ! »

-Sophie Beaudoin, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau

