Deux députées pour épauler la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Madame Christine Fréchette, est heureuse d'accueillir la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, au sein de son équipe. Elles occuperont la fonction d'adjointes gouvernementales.

Mme Valérie Schmaltz aura la responsabilité d'épauler la ministre dans les dossiers liés à la francisation. Mme Carole Mallette se verra confier des charges en lien avec les dossiers de l'intégration et de la régionalisation.

Le Québec est devant des défis importants sur de nombreux enjeux touchant l'immigration, notamment la langue et la main-d'œuvre.

Citations :

« Je me réjouis de cette grande marque de confiance. La francisation des nouveaux arrivants est un dossier crucial pour moi qui suis issue de l'immigration. Nous ne devons ménager aucun effort pour permettre à nos futurs citoyens qui choisissent le Québec de vivre et de travailler en français. Il en va de l'avenir de notre langue et de notre culture. »

Mme Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale -- Volet Francisation

« L'immigration est une richesse pour le Québec. Je suis impatiente de me mettre au travail avec la ministre Christine Fréchette afin que collectivement, on puisse bénéficier de l'apport de nos nouveaux arrivants et qu'inversement, l'accueil et l'intégration qu'on leur réserve sont à la hauteur de leurs rêves personnels et professionnels. »

Mme Carole Mallette, députée de Huntingdon et adjointe gouvernementale -- Volet Intégration et Régionalisation

« Le dossier de l'immigration présente d'importants défis pour le Québec en matière d'intégration, de francisation et d'accueil. Je suis donc heureuse d'accueillir ces deux collègues dans mon équipe. Je suis convaincue que leurs parcours personnels et professionnels vont enrichir nos réflexions et nos actions. Mesdames, bienvenue avec nous ! »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur adjoint du cabinet, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. 450 210-1789; Information : Marc Danis, Attaché de presse, Cabinet du whip en chef du gouvernement, Tél. : 418 528-7382