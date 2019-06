Deux créatrices de la relève en France pour représenter les métiers d'art québécois

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des métiers d'art du Québec et le Syndicat Mixte de Brouage, en collaboration avec le Département de la Charente-Maritime, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont sélectionné deux créatrices de la relève pour représenter les métiers d'art québécois lors de la 18e édition de l'exposition Les Traversiers des arts. L'événement, qui se tiendra du 1er juillet au 22 septembre 2019, à Brouage (Charente-Maritime, France), sera la première expérience d'exposition à l'étranger pour MariePier St-George, tisserande de Québec, et Roxanne Dupuis, artiste verrier de Montréal.

Un tremplin pour les jeunes créateurs

Les Traversiers des arts est un projet d'exposition franco-québécois ayant pour objectifs de permettre à deux artisans québécois de vivre une première expérience d'exposition à l'étranger, de s'initier aux démarches reliées à l'exportation et de faciliter les échanges sur les pratiques artistiques. Cette exposition a pour but de mieux faire connaître les artistes et artisans des deux rives de l'Atlantique et de présenter des œuvres uniques, originales et emblématiques de la richesse et du dynamisme de la création contemporaine. Depuis 18 ans, les partenaires de l'exposition ont soutenu et accompagné plus d'une quarantaine d'artisans professionnels. Provenant des quatre coins du Québec et représentant toutes les familles de métiers, tous ont profité de ce tremplin vers l'international pour développer leur carrière.

Deux jeunes artistes du Québec qui visent l'international

MariePier St-George est diplômée en techniques de construction textile de la Maison des métiers d'art de Québec (2014). Le métier à tisser est, pour MariePier, un trésor de poésie enfoui et une invitation à toujours vouloir découvrir davantage la magie qui s'y cache. C'est la recherche formelle de l'objet et la mixité des couleurs qui la poussent à continuer sa recherche dans le monde du textile. Cet été, c'est au travers de cinq œuvres, dont le Carillon candide, une installation interactive créée en 2016, que le public pourra la découvrir.

Roxanne Dupuis est diplômée de l'école-atelier Espace VERRE de Montréal (2011). Son travail incarne la fragilité d'une vie dans un langage romantico-kitsch représentée par la relation entre l'humain, la nature et les animaux. À travers ses œuvres de verre, Roxanne s'amuse à mélanger plusieurs techniques combinées au verre soufflé, pour présenter sa vision loufoque de l'individualisme. La manipulation d'une matière aussi délicate que le verre lui rappelle constamment que la perte peut être inévitable et qu'il faut profiter de l'éphémère qui nous entoure.

À propos de LOJIQ

LOJIQ est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec Monde pour la jeunesse (OQMJ) qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos du CMAQ

Le Conseil des métiers d'art du Québec est le seul organisme reconnu en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (Loi S-32.01) pour représenter l'ensemble des artisans professionnels québécois. Après 30 ans d'existence et plus de 1 300 membres, le CMAQ est sans contredit un joueur clé dans le développement, l'épanouissement et la reconnaissance des métiers d'art1 au Québec. CMAQ, 30 ans de passion et d'innovation !

1 Métiers d'art : "la production d'œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière". (Loi S-32.01)

À propos de la SODEC

La SODEC a pour mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l'étranger dans les secteurs du cinéma et de la production télévisuelle, du livre, des métiers d'art, du marché de l'art ainsi que de la musique et des variétés. La SODEC a également le mandat de protéger et de mettre en valeur un parc immobilier patrimonial de 31 immeubles, reflet de l'identité québécoise.

