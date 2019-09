Deux collectivités de la Saskatchewan profiteront d'investissements dans les infrastructures récréatives

PRINCE ALBERT, SK, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures récréatives jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités saines, dynamiques et inclusives où tous les résidents ont accès à diverses possibilités.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Société des investissements de la Saskatchewan et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint de près de 50 millions de dollars pour deux nouvelles installations récréatives qui permettront aux résidents de tous âges d'avoir un meilleur accès aux activités sportives et culturelles tout au long de l'année.

À Prince Albert, un nouveau centre récréatif sera construit pour remplacer deux installations vieillissantes. Une fois terminé, le centre récréatif offrira aux résidents l'accès à un nouveau centre aquatique, deux patinoires de hockey pouvant accueillir 800 spectateurs dans chaque aréna, des vestiaires, des espaces d'entreposage, des concessions, des toilettes et un vestibule.

À Southend, la construction de la patinoire communautaire de la Nation crie Peter Ballantyne offrira aux résidents un lieu de rassemblement pour les sports sur glace en hiver et servira d'espace polyvalent pour les activités culturelles et récréatives pendant l'été.

Le gouvernement du Canada investit 28,5 millions de dollars dans le cadre de son programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan verse plus de 21,4 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement assumeront le reste des coûts de leur projet.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer des modes de vie sains et actifs qui contribuent au bien-être physique et mental des personnes et des collectivités dans leur ensemble. Nous sommes fiers d'investir dans ces deux nouveaux centres récréatifs en Saskatchewan, qui offriront aux familles plus d'occasions de demeurer actives et de s'engager dans leur collectivité tout en appuyant la croissance économique. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de faire partie de cette équipe de financement en investissant plus de 21,4 millions de dollars dans ces deux projets. Une fois complétées, ces installations de loisirs amélioreront la santé et le bien-être des citoyens tout en renforçant les communautés et les régions desservies. »

L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Société des investissements de la Saskatchewan et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales et ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord

« Nous apprécions grandement l'appui financier des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan dans le projet du centre récréatif aquatique et des arénas de la ville de Prince Albert. Une fois terminé, cette installation profitera aux résidents de Prince Albert, aux visiteurs de notre ville qui participeront à divers événements sportifs et culturels, ainsi qu'à diverses communautés des Premières nations, métisses, rurales et du Nord - nos voisins qui font de notre région un endroit où il fait bon vivre. Ce sera une merveilleuse installation à utiliser pour les années à venir. »

Greg Dionne, maire de Prince Albert

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant les infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés au soutien des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada verse 24 millions de dollars au centre récréatif aquatique et des arénas de la ville de Prince Albert . Le gouvernement de la Saskatchewan verse plus de 19,9 millions de dollars et la ville de Prince Albert verse plus de 16 millions de dollars.

verse 24 millions de dollars au centre récréatif aquatique et des arénas de la ville de . Le gouvernement de la verse plus de 19,9 millions de dollars et la ville de verse plus de 16 millions de dollars. Le gouvernement du Canada verse 4,5 millions de dollars à la patinoire communautaire de la Nation crie Peter Ballantyne à Southend . Le gouvernement de la Saskatchewan verse 1,5 million de dollars et la Nation crie Peter Ballantyne verse plus de 1 million de dollars.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Jonathan Tremblay, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, 306-787-6156, jonathan.tremblay@gov.sk.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca