Deux autres jours de grève dans des CPE du SQEES-FTQ

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Suite aux négociations d'hier, le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, annonce deux jours de grève, les 9 et 10 novembre prochains, dans les CPE soumis à la négociation nationale.

« Les mouvements à la table de négociation sont trop lents. Nos vis-à-vis n'ont pas de mandat. On entend les ministres de la CAQ dire qu'ils veulent régler rapidement, mais ça ne se traduit pas aux tables de négociation. Le SQEES-FTQ a pourtant fait une contre-proposition réaliste et raisonnable. Devant ce constat, nous n'avons d'autres choix que d'exercer une partie de nos mandats de grève », explique Mme Lynda Michaud, conseillère syndicale et porte-parole à la table de négociation du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ a déjà exercé deux jours de grève auxquels s'ajoutent les 9 et 10 novembre. Le mandat de grève du syndicat peut aller jusqu'à 10 jours. « Nous n'hésiterons pas à utiliser les journées supplémentaires pour maintenir la pression. Ces femmes qui participent à éduquer nos enfants méritent mieux - oui les éducatrices - mais aussi toutes celles et ceux qui œuvrent pour assurer un milieu éducatif de qualité », ajoute Mme Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ informera les parents concernés dans le but de réduire les inconvénients que la grève pourrait causer et en profitera pour les renseigner quant aux négociations.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

