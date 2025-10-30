Deux ans après l'interdiction des saveurs, et incapable de faire appliquer sa loi, le Québec a perdu le contrôle du marché du vapotage

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) a profité du deuxième anniversaire de l'abolition des saveurs dans le vapotage pour sonner l'alarme et dénoncer le chaos créé par le gouvernement de la CAQ. Ce règlement, adopté dans la précipitation et sans moyens réels d'application, n'a jamais atteint ses objectifs. Le gouvernement a, au contraire, contribué à créer un marché illicite en fulgurante ascension depuis deux ans et maintenant hors contrôle. Pendant ce temps, les 300 tabagies du Québec, respectueuses de la loi, subissent des pertes considérables.

Des vapoteries qui opèrent en toute impunité

Le RTQ a profité de ce 2e anniversaire pour rendre public un rapport complet qui démontre clairement l'échec du gouvernement dans la mise en application de la loi, tant du point de vue de la compréhension que de la mise en œuvre. Selon les données compilées par le RTQ :

11 899 interventions ont été réalisées entre janvier 2024 et août 2025. Seulement 3,4 % ont porté sur les saveurs illégales dans le vapotage

385 vapoteries sont recensées au Québec, mais le quart d'entre elles n'ont jamais été visitées par un inspecteur ;

par un inspecteur ; Moins de 15 % des vapoteries inspectées ont reçu des « recommandations » d'amendes qui ne verront probablement jamais le jour ;

des vapoteries inspectées ont reçu des « qui ne verront probablement jamais le jour ; 90 % des vapoteries continuent de vendre des rehausseurs de saveurs. Ces amendes représentent à peine 0,005 % des sanctions totales émises par Santé Québec. Pourtant, dans un article paru dans le journal Le Soleil1 en mars 2024, le ministre Dubé affirmait qu'il ne tolérerait pas les rehausseurs de saveurs.

Un marché noir et en ligne en pleine expansion

En plus des vapoteries, la quantité de sites Web qui vendent librement des produits aromatisés dans la province est astronomique, sans compter les réserves autochtones qui sont devenues des pôles d'approvisionnement incontrôlables. Il en résulte une concurrence illégale massive qui échappe à toute forme de contrôle. Pour Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec, « le gouvernement a adopté ce règlement pour se donner bonne conscience, mais il n'a jamais pris les moyens de l'appliquer. Pendant ce temps, nos tabagies, elles, respectent les règles et voient leur clientèle s'évaporer vers le marché noir. Cela leur créé un tort important. »

Qui est le shérif en ville ?

Le RTQ dénonce aussi le peu de sérieux que le gouvernement met dans l'application de la loi. « Lorsqu'on demande qui doit faire appliquer la loi, le ministère de la Santé et des Services sociaux se cache derrière Santé Québec. Et lorsque le député libéral Enrico Ciccone a demandé au ministre Dubé un statut sur les inspections à la période de question du 21 octobre dernier, ce dernier a mentionné qu'il en avait parlé à la nouvelle directrice nationale de la santé publique du Québec, Mme Caroline Quach ! Cela démontre leur manque de sérieux, leur amateurisme et leur absence de volonté de gérer ce fléau. De plus, avec seulement 28 inspecteurs pour tout le Québec, la surveillance est tout simplement impossible. Nous n'assistons pas à une répression des saveurs, mais à une inaction volontaire. » a commenté en conclusion M. Poulin.

Le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) représente les intérêts de plus de 400 détaillants indépendants à travers la province. Le RTQ milite pour des règles équitables, la lutte contre le commerce illicite et la survie économique des commerces de proximité.

