Détention de Jonathan Marchand - Le premier ministre Legault ne l'entendra pas

QUÉBEC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec horreur et une grande honte que nous avons entendu le premier ministre Legault rejeter du revers de la main une rencontre avec notre soldat Jonathan Marchand. « Il est clair que le premier ministre n'en a rien à faire de la liberté de Jonathan Marchand et de toutes les personnes en situation de handicap, peu importe leur milieu de vie. La solution pour offrir de l'assistance personnelle à M. Marchand et à toutes les personnes en situation de handicap existe mais M. Legault et son gouvernement préfèrent assurément contrôler, diriger et garder la mainmise sur les argents alloués pour supporter les personnes en situation de handicap. Le premier ministre accepte aisément que Jonathan Marchand, trachéotomisé, campe devant l'Assemblée nationale plutôt que d'aller écouter ses solutions ! », s'indigne le porte-parole du MCHQ, M. Richard Guilmette.

Le RAPLIQ dénonce les propos du premier ministre qui mentionne que M. Marchand exige un trop grand nombre d'heures d'assistance et que Mme Blais et son gouvernement travaillent à trouver une solution pour les personnes en situation de handicap ayant des besoins similaires à M. Marchand et qui vivent actuellement en détention à domicile en raison du nombre d'heures insuffisant d'assistance qui leur sont offertes et du salaire indécent octroyé aux préposés à domicile.

Au cours des deux dernières années, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a rencontré à plusieurs reprises Jonathan Marchand et l'équipe de Coop Assist, une solution clé en mains présentée à l'État, pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir avoir une vie active en recevant l'assistance dont elles ont réellement besoin.

Le gouvernement n'a pas à chercher de solution, la solution existe, ils la connaissent mais Mme Blais et son équipe s'entêtent à l'ignorer. L'assistance personnelle a fait ses preuves dans plusieurs provinces canadiennes et dans de nombreux pays à travers le monde.

Selon Mme Gauthier, une question doit être posée : qu'est-ce qui pousse le gouvernement du Québec à dissimuler et à ignorer cette solution ? Que cache cette stratégie de désinformation ? Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à continuer de vouloir aller de l'avant avec ses pavillons alternatifs et son concept de maisons des aînés ?

Pourquoi vouloir à tout prix médicaliser le handicap et « prendre en charge les personnes handicapées » en prétendant savoir ce qui est bon pour elles/eux ?

Jonathan Marchand est sain d'esprit et brillant. Il sait ce qui est bon pour lui. Aimeriez-vous cela M. Legault que quelqu'un décide à votre place où vous devez vivre ?

Il veut une qualité de vie alliée aux soins, et la seule façon de l'obtenir c'est en lui faisant confiance, M. Legault. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui, pas vous. Si c'était un de vos fils qui était à la place de Jonathan, M. Legault, vous écouteriez ce qu'il a à vous dire, n'est-ce pas ? Jonathan n'attend que ça…

En conclusion, nous voulons vous rappeler les trois premiers grands principes de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après nommée la « Charte »)

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi;

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

Rappelons que le Mouvement Citoyen Handicap-Québec est un mouvement citoyen de défense des droits des personnes en situation de handicap. Il est parrainé par M. Richard Guilmette, un activiste bien connu et reconnu dans le monde des personnes en situation de handicap au Québec depuis de 20 ans.

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

SOURCE RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec)

Renseignements: Richard Guilmette, Mouvement Citoyen Handicap-Québec, [email protected], www.handicap-quebec.org, (514) 791-4008; Linda Gauthier, Présidente, RAPLIQ, www.rapliq.org, (514) 656-1664

Liens connexes

http://rapliq.org/