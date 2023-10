Après des années de demandes et d'attente patiente de la part des fans, le populaire burrito revient enfin pour une durée limitée chez Mucho Burrito.

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Mucho Burrito, une importante chaîne canadienne de cuisine mexicaine fraîche et savoureuse, réserve aux consommateurs une surprise épicée avec le burrito original au piment ultra fort Jolokia, de retour à la demande générale pour une durée limitée à compter de cet automne.

Le burrito au piment ultra fort Jolokia de Mucho Burrito est servi sur une tortilla aux tomates séchées au soleil avec du poulet grillé. Les deux versions sont agrémentées de bacon et de marmelade de figues au piment ultra fort Jolokia, ainsi que de piments jalapeno coupés en dés pour donner un coup de fouet à l'ensemble. (Groupe CNW/Mucho Burrito)

"Nous nous excusons sincèrement auprès de tous nos amis amateurs de burritos épicés - nous sommes désolés de vous avoir laissé tomber", a déclaré Anita Dewan, directrice du marketing, Mucho Burrito. "Lorsque nous avons retiré le burrito au piment ultra fort Jolokia de notre menu, nous n'aurions pas pu prévoir la forte réaction des amateurs de burritos, qui ont éprouvé des sentiments allant de la confusion à la trahison. C'est pourquoi nous sommes ravis de le ramener pour que tout le monde puisse vivre, et revivre, l'expérience de la chaleur."

Mucho Burrito a été l'un des premiers restaurants en Amérique du Nord à mettre en vedette ce piment désormais omniprésent sur son menu, en lançant à l'origine le Ghost Pepper Burrito (burrito au piment ultra fort Jolokia) en 2012. Depuis, il est réapparu trois fois sur le menu de Mucho Burrito.

Ce burrito sera proposé en deux variétés, adaptées à différents degrés de tolérance au fort et aux épices: la version "Wimpy", inévitablement épicée, mais conçue pour être plus accessible à l'amateur de burrito moyen; et la version "Hotter Than Hell", une recette très épicée pour les fans enragés d'épices qui attendaient le retour du burrito au piment ultra fort Jolokia.

Servies sur une tortilla aux tomates séchées au soleil avec du poulet grillé, les deux versions du burrito sont agrémentées de bacon au poivre et de marmelade de figues au piment ultra fort Jolokia, ainsi que de piments jalapenos coupés en dés pour donner un coup de fouet supplémentaire. La version "Hotter Than Hell" comprend également 20 grammes d'une sauce spéciale au poivre fantôme pour faire monter la température d'un cran supplémentaire. Les ingrédients traditionnels des deux variantes sont le riz brun, les haricots noirs, le fromage Monterey Jack, un assortiment de légumes fajitas, de la crème aigre et de la salsa (moyenne pour les "Wimpy" et piquante pour les "Hotter Than Hell").

Le piment ultra fort Jolokia, cultivé à l'origine dans le nord-est de l'Inde, était à l'époque considéré comme le piment le plus fort du monde et reste encore aujourd'hui l'un des plus forts sur la planète. Avec plus d'un million d'unités de chaleur Scoville (UCH), une mesure internationalement reconnue du piquant, le piment ultra fort Jolokia n'est pas fait pour les âmes sensibles (comparé au Habanero qui peut atteindre 350 000 unités de chaleur Scoville). Son nom vient du fait que sa chaleur lente augmente en intensité avec le temps; en d'autres termes, il se faufile et surprend, comme peut le faire un fantôme.

Le burrito au piment ultra fort Jolokia est maintenant offert dans toutes les succursales de Mucho Burrito pour un temps limité!

À propos de Mucho Burrito

Mucho Burrito est une chaine de restaurant d'inspiration mexicaine qui offre des plats délicieux et frais, préparés devant vous avec des ingrédients de haute qualité. Notre menu comprend de savoureux burritos, bols, tacos, quesadillas, nachos, trempettes mexicaines traditionnelles et même des options pour enfants, tous préparés sur place avec des ingrédients frais et des techniques de cuisson traditionnelles sur le feu.

