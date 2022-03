Des histoires inspirantes de force et de détermination démontrent l'effet des petites entreprises sur leurs collectivités et la valeur de la coopération.

TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Qu'il soit question d'un propriétaire de pâtisserie qui apprend à pétrir la pâte comme sa grand-mère ou d'un propriétaire de galerie dont la passion artistique a été cultivée par un enseignant du secondaire, des petites entreprises de toutes sortes naissent d'une idée et prospèrent en répondant aux besoins de leur collectivité.

Pour rendre hommage à ces petites entreprises qui se mettent quotidiennement au service de leur collectivité avec ingéniosité et persévérance, Desjardins et son réseau d'agents et de conseillers ont décidé de démontrer leur appui en remettant des bourses de 20 000 $ à 150 propriétaires de petite entreprise. Les entrepreneurs ont inspiré bien des gens par leur courage et leur détermination, et Desjardins souhaite les aider à continuer d'ouvrir la voie à la relance et au renouveau socioéconomiques du Canada.

« Les petites entreprises créent des emplois, mettent au point des solutions novatrices à nos problèmes et répondent aux besoins de notre collectivité. Un investissement dans les petites entreprises est un investissement dans la vitalité de notre société », déclare Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Les Bourses GoodSpark témoignent de notre engagement pour la réussite de nos entrepreneurs, de nos petites entreprises. Nous sommes fiers de les soutenir de cette manière. »

Par cette contribution de 3 M$, Desjardins voulait aider de petites entreprises ayant démontré un engagement en faveur de l'innovation, de l'investissement dans leur personnel ou du développement durable, ce qui leur a permis de prospérer et de produire un effet positif sur leur collectivité.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'appui de Desjardins pour aider notre entreprise à croître de façon durable, tant sur le plan financier qu'environnemental », se réjouit Anna Hunter, propriétaire de Long Way Homestead à Sainte-Geneviève, au Manitoba, qui prévoit utiliser sa bourse GoodSpark pour bonifier la formation offerte à ses employés et mieux accueillir les nouveaux arrivants dans son entreprise. « Je crois que les entrepreneurs ont un rôle important à jouer dans la revitalisation des collectivités rurales en offrant des perspectives d'emploi et d'implication significatives. Le programme Bourses GoodSpark va nous aider à cet égard. »

Tout au long de la pandémie, les Canadiens ont vu qu'il est possible de réaliser des choses formidables quand on travaille ensemble à trouver des solutions. En tant que coopérative, Desjardins croit depuis ses débuts que la collaboration est essentielle pour répondre aux besoins de ses membres, de ses clients et des collectivités. Le programme GoodSpark, qui en est à sa deuxième année, est l'une des nombreuses initiatives lancées par Desjardins pour soutenir les entrepreneurs afin de les aider à prospérer.

Cette année, les récipiendaires des bourses proviennent de partout au pays et de différents secteurs d'activités. Il y a notamment Ink & Iron, un atelier de restauration de voitures d'Oakville, en Ontario, qui tente d'intéresser davantage les femmes à ce travail et qui utilisera sa bourse pour attirer des apprentis et de la formation dans la collectivité. Parmi les autres gagnants, on trouve Greenii, une entreprise de suprarecyclage établie à Halifax, qui offre à la fois une nouvelle vie au papier et une meilleure vie aux nouveaux immigrants.

D'autres histoires inspirantes sur les récipiendaires des bourses de cette année sont disponibles au www.boursesgoodspark.ca.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au monde en 2020 par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]