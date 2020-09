Desjardins soutient les jeunes Canadiens à l'aube d'une année scolaire inédite

La principale institution financière coopérative du Canada s'investit dans la réussite scolaire des élèves

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie, les élèves, les enseignants, les tuteurs et les parents du Canada ont dû réorganiser leur quotidien à plusieurs reprises. Pour soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire, Desjardins est heureuse d'annoncer de nouveaux investissements et programmes avec Jeunesse, J'écoute et le Réseau ÉdCan. Elle annonce également d'autres Prix Fondation Desjardins pour appuyer davantage de projets pour la jeunesse.

Ces mesures totalisent plus de 1,4 M$ d'investissements, un véritable ballon d'oxygène pour les élèves à l'aube de la rentrée.

« Valoriser l'éducation, c'est crucial pour Desjardins. Voilà d'ailleurs 120 ans que notre coopérative aide les acteurs locaux et collabore avec eux. Partout au Canada, élèves, enseignants, tuteurs et parents se préparent à une année pas comme les autres, d'où l'importance de renouveler notre engagement envers la réussite scolaire, fondamentale pour l'avenir du pays », a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Nos partenariats

Programme de la rentrée de Jeunesse, J'écoute

À quelques jours d'une rentrée en classe ou en ligne, Jeunesse, J'écoute et Desjardins veulent garantir aux élèves les ressources et l'encadrement nécessaires durant cette période d'adaptation. Jeunesse, J'écoute prévoit trois millions de demandes d'aide en 2020, comparativement à 1,9 million en 2019, et une augmentation de 200 % en séances Web.

En plus d'offrir des ressources pour les jeunes, les adultes et les enseignants, Desjardins soutient des programmes tels que :

Intervenant dans la classe : un programme qui encourage les échanges sur la santé mentale et le bien-être avec des jeunes de la 6 e année à la 2 e secondaire.

un programme qui encourage les échanges sur la santé mentale et le bien-être avec des jeunes de la 6 année à la 2 secondaire. Allo J'écoute : un service confidentiel et gratuit offert aux étudiants de niveau postsecondaire en Ontario et en Nouvelle-Écosse, 24 h/24, 7 j/7.

« Les jeunes Canadiens et leurs parents passent par toutes sortes d'émotions durant cette rentrée sur fond de pandémie. En cette période d'incertitude, Jeunesse, J'écoute est disponible jour et nuit, a indiqué Katherine Hay, présidente et directrice générale de l'organisme. Au nom des jeunes de chaque territoire et province, j'aimerais remercier Desjardins, qui a contribué à assurer la continuité des services de santé mentale par voie électronique auprès des jeunes de tout le pays, quels que soient leurs besoins. C'est un service vital, à plus forte raison dans la situation actuelle! Quel que soit leur problème, Jeunesse, J'écoute soutient les jeunes, 24 h/24, 7 j/7. »

Investir dans les technologies avec le Réseau ÉdCan

Les cours en ligne se poursuivront pour beaucoup d'élèves. Or, pour assurer leur réussite, il faut que tous puissent en bénéficier équitablement. Desjardins et le Réseau ÉdCan travaillent donc à fournir aux élèves et aux écoles dans le besoin des ordinateurs et des outils pédagogiques technologiques. Le nouveau partenariat de trois ans servira à réduire l'écart technologique entre les élèves.

« La pandémie a exacerbé les défis d'un trop grand nombre d'élèves présentant déjà un risque de marginalisation, a affirmé Max Cooke, directeur général d'ÉdCan. Notre réseau est heureux de collaborer avec Desjardins pour fournir au plus grand nombre de ces élèves la technologie nécessaire à leur épanouissement. »

Bonification des Prix Fondation Desjardins

En plus de nouveaux partenariats, Desjardins continue de venir en aide aux élèves et aux acteurs locaux par ses Prix Fondation Desjardins. Elle remet ces prix à des écoles et à des organismes sans but lucratif qui manquent de moyens financiers pour réaliser des projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Depuis 2016, plus de 1 000 projets ont été financés pour le plus grand bonheur de plus de 150 000 jeunes. Le programme 2020, déjà prévu pour l'Ontario et le Québec, s'étendra cette année à l'Alberta et au Nouveau-Brunswick. La période de demandes va du 5 au 26 octobre.

« Desjardins pose des gestes concrets et collabore avec plusieurs partenaires et acteurs locaux pour stimuler la réussite scolaire. Ces mesures sont vitales pour notre avenir socioéconomique, et nous continuerons d'aider les élèves à réaliser leurs ambitions en ces temps incertains », a conclu Guy Cormier.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service numérique national de santé mentale qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tant que leader en soins virtuels, nous offrons à des millions de jeunes du Canada un espace sûr et fiable pour parler par téléphone ou texto, quel que soit le moment ou le besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien nécessaire au moment où elle en aura le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, partenaires, bénévoles et gouvernements pour le financement de ses programmes. Pour en savoir plus, visiter le site jeunessejécoute.ca ou @JeunesseJécoute.

À propos du Réseau ÉdCan

Le Réseau ÉdCan représente 110 000 éducateurs; il est depuis 129 ans le seul organisme pancanadien bilingue et non partisan au pays. Son rôle consiste à relier les systèmes d'éducation primaire et secondaire par la production et la diffusion d'une documentation fondée sur des données probantes accessibles et qui fait autorité tant chez les enseignants que chez les parents et les décideurs. Le Réseau ÉdCan vise à améliorer les politiques d'éducation qui renforcent l'équité et soutiennent des connaissances fondamentales et pratiques essentielles à la réussite, et à élargir la portée des ressources pédagogiques afin de combler l'écart entre la recherche et la mise en œuvre. En savoir plus : www.edcan.ca ou @EdCanNet.

