MONTREAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à l'égard de plusieurs Fonds Desjardins. Ces changements sont décrits en détail ci-dessous.

Plafonnement de certains Fonds Desjardins

DSP annonce le plafonnement des deux Fonds Desjardins, le Portefeuille Diapason Revenu prudent et le Portefeuille Chorus II Croissance ambitieux. À compter du 27 octobre 2020, les deux Portefeuilles seront fermés à tout nouvel investisseur. Puis, à compter du 16 novembre 2020, DSP suspend tout investissement additionnel dans les parts des Portefeuilles concernés sauf les investissements par versements périodiques. Les investisseurs pourront contacter leur conseiller pour déterminer les nouveaux investissements qui pourraient leur convenir.

Fusion du Portefeuille Diapason Croissance ambitieux

DSP annonce qu'il procédera à la fusion du Portefeuille Diapason Croissance ambitieux avec le Portefeuille Diapason Croissance équilibré. Cette fusion a été approuvée par le comité d'examen indépendant des Fonds Desjardins. La fusion pourra se faire sans impact fiscal pour les investisseurs et un préavis de 60 jours sera communiqué aux investisseurs avant que DSP procède à la fusion annoncée. DSP prévoit procéder à la fusion le ou vers le 22 janvier 2021.

Le fonds cédant et le fonds recevant ont des objectifs de placement, des stratégies de placement ainsi qu'une structure de frais semblables. Cette fusion permet à DSP de simplifier sa gamme de fonds.

Fonds cédant Fonds recevant Portefeuille Diapason Croissance ambitieux parts de catégorie Frais totaux chargés par le gestionnaire avant taxes Portefeuille Diapason Croissance équilibré Parts de catégorie Frais totaux chargés par le gestionnaire avant taxes

A et C 1,97 %

A et C 1,97 %

F 0,95 %

F 0,95 %

D 1,27 %

D 1,27 %

Après la fusion, tous les programmes facultatifs en vigueur, y compris les programmes de prélèvements automatiques, de virements automatiques, de retraits systématiques ou de retraits périodiques, seront reconduits en fonction des mêmes modalités dans le fonds recevant.

À compter du 27 octobre 2020, le fonds cédant sera fermé à tout nouvel investisseur. Puis, à compter du 16 novembre 2020, DSP suspend tout investissement additionnel dans les parts du fonds cédant sauf les investissements par versements périodiques.

Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 34,1 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/