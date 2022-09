MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. («DSP»), gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui des changements à ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, portent sur la création de nouvelles catégories de parts pour certains fonds, l'augmentation de la limite que pourra investir certains fonds dans des titres étrangers et la réduction des frais de gestion. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Création de nouvelles catégories de parts

DSP a annoncé que le 3 octobre 2022, elle ajoutera des nouvelles catégories de parts aux Fonds Desjardins Actions canadiennes et le Fonds Desjardins Actions internationales valeurs, tel que décrit ci-dessous.

Fonds Desjardins Catégories de parts

existantes Nouvelles catégories de parts Fonds Desjardins Actions canadiennes A, C et F W Fonds Desjardins Actions internationales valeur I et W A, C, F et D



L'ajout de nouvelles catégories de parts au Fonds Desjardins Actions internationales valeur permettra d'enrichir la gamme des Fonds Desjardins et ainsi compléter l'offre en Fonds d'actions internationales pour nos membres et clients.

Augmentation des investissements dans des titres étrangers

DSP a annoncé qu'elle a l'intention de modifier les stratégies de placement du Fonds Desjardins Revenu de dividendes et le Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu. Plus précisément, elle augmentera la limite de pourcentage que chacun de ces fonds peuvent investir dans des titres étrangers. Ces augmentations permettront d'avoir une exposition à des secteurs et titres qui sont présents dans une moindre grande proportion au Canada et ainsi améliorer la diversification du fonds pour nos membres et clients.

Fonds Desjardins Limite de % dans des titres

étrangers actuelle Nouvelle limite de % dans des

titres étrangers Fonds Desjardins Revenu de dividendes 20 % 25 % Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu 0 % 15 %



Réduction des frais de gestion pour 25 Fonds Desjardins

DSP a annoncé qu'elle réduira les frais de gestion jusqu'à 18 points de base pour certaines catégories de parts de 25 Fonds Desjardins, à compter du 1er octobre 2022. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs, avec un accès à des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale.

Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :

Fonds Desjardins (parts de catégories

A, T, C, R et Z) Catégories

A, T, C, R et Z Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 1er

octobre 2022,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global A et C 1,25 % 1,22 % 0,03 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales A et C 1,25 % 1,22 % 0,03 % Fonds Desjardins Revenu à taux variable A et C 1,35 % 1,29 % 0,06 % Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique A et C 1,45 % 1,39 % 0,06 % Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré mondial A et C 1,84 % 1,79 % 0,05 % Fonds Desjardins Croissance de dividendes A, T, C et R 1,70 % 1,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu A, T, C et R 1,70 % 1,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes A et C 1,70 % 1,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur A, T, C et R 1,70 % 1,65 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes A et C 1,70 % 1,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions outre-mer A et C 1,79 % 1,75 % 0,04 % Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance A et C 1,80 % 1,75 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales A et C 1,80 % 1,75 % 0,05 % Fonds Desjardins Mondial de dividendes A, T, C et R 1,90 % 1,72 % 0,18 % Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité A et C 1,77 % 1,72 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions mondiales A, T, C et R 1,85 % 1,72 % 0,13 % Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales

(auparavant Fonds Desjardins SociéTerre Environnement) A et C 1,85 % 1,75 % 0,10 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions Positives A et C 1,85 % 1,72 % 0,13 % Fonds Desjardins SociéTerre Diversité A et C 1,85 % 1,72 % 0,13 % Fonds Desjardins Actions mondiales petites capitalisation A et C 1,95 % 1,91 % 0,04 %

Fonds Desjardins (parts de catégories F et S) Catégories

F et S Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2022,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales F 0,60 % 0,57 % 0,03 % Fonds Desjardins Croissance de dividendes F et S 0,65 % 0,56 % 0,09 % Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu F et S 0,65 % 0,56 % 0,09 % Fonds Desjardins Actions canadiennes F 0,65 % 0,56 % 0,09 % Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur F et S 0,65 % 0,56 % 0,09 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes F 0,65 % 0,56 % 0,09 % Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation F 0,84 % 0,75 % 0,09 % Fonds Desjardins Actions américaines valeur F 0,75 % 0,67 % 0,08 % Fonds Desjardins Actions américaines croissance F 0,75 % 0,67 % 0,08 % Fonds Desjardins Actions américaines croissance - Devises neutres F 0,75 % 0,67 % 0,08 % Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance F 0,75 % 0,72 % 0,03 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales F 0,75 % 0,72 % 0,03 % Fonds Desjardins Mondial de dividendes F et S 0,75 % 0,67 % 0,08 % Fonds Desjardins Actions mondiales croissance F 0,72 % 0,67 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions mondiales F et S 0,72 % 0,67 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives F 0,72 % 0,67 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Diversité F 0,72 % 0,67 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation F 0,85 % 0,75 % 0,10 %

Fonds Desjardins (parts de catégorie D) Catégorie D Frais de

gestion

courants, avant

taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2022,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global D 0,75 % 0,72 % 0,03 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales D 0,75 % 0,72 % 0,03 % Fonds Desjardins Revenu à taux variable D 0,85 % 0,79 % 0,06 % Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique D 0,95 % 0,89 % 0,06 % Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré mondial D 0,84 % 0,79 % 0,05 % Fonds Desjardins Croissance de dividendes D 0,70 % 0,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu D 0,70 % 0,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes D 0,70 % 0,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur D 0,70 % 0,65 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes D 0,70 % 0,65 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions outre-mer D 0,79 % 0,75 % 0,04 % Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance D 0,80 % 0,75 % 0,05 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales D 0,80 % 0,75 % 0,05 % Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité D 0,77 % 0,72 % 0,05 % Fonds Desjardins Mondial de dividendes D 0,90 % 0,72 % 0,18 % Fonds Desjardins Actions mondiales D 0,85 % 0,72 % 0,13 % Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités Mondiales

(auparavant Fonds Desjardins SociéTerre Environnement) D 0,85 % 0,75 % 0,10 % Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives D 0,85 % 0,72 % 0,13 % Fonds Desjardins SociéTerre Diversité D 0,85 % 0,72 % 0,13 % Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation D 0,95 % 0,91 % 0,04 %



Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 40,9 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]