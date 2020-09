MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui un certain nombre de changements à ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, comprennent le changement de nom d'un fonds, la nomination d'un sous-gestionnaire de portefeuille, la modification des stratégies d'investissement et la réduction des frais. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

(Nouveau) Stratégie d'investissement pour une croissance mondiale équilibrée

Le Fonds Desjardins Équilibré tactique existant sera renommé Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance à compter du 13 octobre 2020 afin de mieux refléter son nouveau mandat et sa nouvelle stratégie d'investissement.

Wellington Management deviendra le nouveau sous-gestionnaire du portefeuille du fonds à compter du 13 octobre 2020. Avec plus de 1,1 billion de dollars US d'actifs sous gestion au 30 juin 2020, elle est l'une des plus grandes sociétés de gestion indépendantes au monde. Avec des investisseurs en multi-actifs en Asie, en Europe et aux États-Unis, Wellington Management apporte des perspectives diverses à la recherche en matière d'investissement avec plus de 100 professionnels de l'investissement multi-actifs, dont des gestionnaires de portefeuille et des analystes spécialisés.

« Le succès de l'investissement multi-actifs n'est pas seulement fonction des capacités, c'est une question de culture. Nous croyons au pouvoir du partage et de la collaboration, car cela permet d'obtenir un flux constant d'idées d'investissement innovantes et différenciées provenant du monde entier, a déclaré Peter Wilke, directeur général et gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Wellington Management. Nous pensons que le succès des investissements multi-actifs dépend de deux compétences majeures, à savoir l'obtention d'informations uniques sur toutes les classes d'actifs et leur combinaison efficace dans un portefeuille bien diversifié ».

« Wellington Management est un gestionnaire d'investissement très respecté dans le monde et Desjardins est fier de prolonger ce nouveau partenariat avec ceux qui gèrent également le Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique depuis 2016 », a déclaré Sébastien Vallée, directeur principal, Développement et gestion des solutions de placement chez DSP.

La stratégie d'investissement du Fonds Desjardins Équilibre mondial croissance sera modifiée pour tenir compte du nouveau mandat. Les principales caractéristiques des placements sont les suivantes :

une stratégie de croissance dynamique diversifiée en multi-actifs avec un horizon de placement à long terme

une cible de 60 % d'actions/40 % de titres à revenu fixe, répartie entre les actifs de croissance de base et les allocations thématiques, avec une flexibilité d'ajustement en fonction de l'évolution des environnements de marché

structurellement diversifiés entre les secteurs, les régions, les facteurs et les types d'actifs, avec une tendance à la croissance des marchés développés

exploite l'étendue et la profondeur des ressources de Wellington Management pour générer des idées d'investissement attrayantes

Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu

Desjardins Gestion Internationale d'actifs (« DGIA ») deviendra le seul gestionnaire de portefeuille du fonds à compter du 13 octobre 2020. La stratégie d'investissement du fonds sera modifiée pour refléter la nouvelle approche d'investissement qui sélectionne des actions canadiennes versant des dividendes tout en maximisant les rendements ajustés au risque et en utilisant une analyse fondamentale intégrant les facteurs ESG. Il n'y a pas de changement à son objectif d'investissement.

Réduction des frais de gestion pour 39 Fonds Desjardins

DSP a annoncé qu'elle réduira les frais de gestion jusqu'à 20 points de base pour certaines catégories de parts de 39 Fonds Desjardins, à compter du 1er octobre 2020. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs, avec un accès à des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale.

Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :

Fonds Desjardins (parts de

catégories A, T, C, R et Z) Catégories

A, T, C, R

et Z Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 1er

octobre 2020,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Revenu court terme A et C 0,93% 0,88% 0,05% Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique A et C 1,50% 1,45% 0,05% Fonds Desjardins Actions privilégiées canadiennes A et C 1,24% 1,19% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes A et C 1,75% 1,70% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur A, T, C et R 1,75% 1,70% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes A et C 1,75% 1,70% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines valeur A et C 1,85% 1,80% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance A et C 1,85% 1,80% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance - Devises neutres A et C 1,85% 1,80% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines A et C 1,85% 1,80% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales A et C 1,85% 1,80% 0,05% Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité (auparavant Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité) A et C 1,90% 1,85% 0,05% Fonds Desjardins Actions mondiales A, T, C et R 1,90% 1,85% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives A et C 1,90% 1,85% 0,05% Fonds Desjardins Opportunités des marchés émergents A et C 2,10% 2,05% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents A et C 2,10% 2,05% 0,05% Portefeuille Diapason Revenu conservateur A, T4, C et

R4 1,55% 1,51% 0,04% Portefeuille Diapason Revenu modéré A, T5, C et

R5 1,66% 1,61% 0,05% Portefeuille Diapason Revenu diversifié A, T6, C et

R6 1,79% 1,68% 0,11% Portefeuille Diapason Croissance modéré A et C 1,71% 1,61% 0,10% Portefeuille Diapason Croissance diversifié A et C 1,78% 1,69% 0,09% Portefeuille Diapason Croissance équilibré A et C 1,86% 1,82% 0,04% Portefeuille Diapason Croissance ambitieux A et C 1,99% 1,81% 0,18% Portefeuille Diapason Croissance maximum A et C 2,02% 1,91% 0,11% Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions A et C 2,17% 2,01% 0,16% Portefeuille SociéTerre Conservateur A, T4, C,

R4 et Z4 1,66% 1,51% 0,15% Portefeuille SociéTerre Modéré A, T4, C et

R4 1,71% 1,61% 0,10% Portefeuille SociéTerre Équilibré A, T5, C,

R5 et Z5 1,82% 1,68% 0,14% Portefeuille SociéTerre Croissance A, T5, C et

R5 1,93% 1,81% 0,12% Portefeuille SociéTerre Croissance maximale A, T6, C et

R6 2,02% 1,91% 0,11% Portefeuille SociéTerre 100 % actions A et C 2,17% 2,01% 0,16% Portefeuille Chorus II Croissance ambitieux A, T6, T8,

C, R6 et R8 1,78% 1,72% 0,06% Portefeuille Chorus II Croissance maximale A, T6, T8,

C, R6 et R8 1,83% 1,73% 0,10% Portefeuille Chorus II Croissance 100 % actions A et C 2,00% 1,80% 0,20%

Fonds Desjardins (parts de catégories F et S) Catégories

F et S Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2020,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Revenu court terme F 0,43% 0,38% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales F 0,70% 0,65% 0,05% Fonds Desjardins Équilibré tactique F 0,80% 0,75% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes F 0,70% 0,65% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur F et S 0,70% 0,65% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes F 0,70% 0,65% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines valeur F 0,80% 0,75% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance F 0,80% 0,75% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance - Devises neutres F 0,80% 0,75% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines F 0,80% 0,75% 0,05% Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation F 0,90% 0,85% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres F 1,05% 1,00% 0,05% Fonds Desjardins Opportunités des marchés émergents F 1,05% 1,00% 0,05% Fonds Desjardins Infrastructures mondiales F et S 0,95% 0,90% 0,05% Portefeuille Diapason Revenu prudent F et S4 0,70% 0,63% 0,07% Portefeuille Diapason Revenu conservateur F et S4 0,75% 0,64% 0,11% Portefeuille Diapason Revenu modéré F et S5 0,82% 0,69% 0,13% Portefeuille Diapason Revenu diversifié F et S6 0,89% 0,74% 0,15% Portefeuille Diapason Croissance modéré F 0,84% 0,69% 0,15% Portefeuille Diapason Croissance diversifié F 0,88% 0,75% 0,13% Portefeuille Diapason Croissance équilibré F 0,96% 0,80% 0,16% Portefeuille Diapason Croissance ambitieux F 0,99% 0,79% 0,20% Portefeuille Diapason Croissance maximum F 1,04% 0,86% 0,18% Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions F 1,10% 0,94% 0,16% Portefeuille SociéTerre Conservateur F et S4 0,71% 0,64% 0,07% Portefeuille SociéTerre Modéré F et S4 0,84% 0,69% 0,15% Portefeuille SociéTerre Équilibré F et S5 0,86% 0,74% 0,12% Portefeuille SociéTerre Croissance F et S5 0,96% 0,79% 0,17% Portefeuille SociéTerre Croissance maximale F et S6 1,04% 0,86% 0,18% Portefeuille SociéTerre 100 % actions F 1,10% 0,94% 0,16% Portefeuille Chorus II Croissance 100 % actions F 1,00% 0,92% 0,08%

Fonds Desjardins (parts de catégorie D) Catégorie

D Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2020,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Revenu court terme D 0,53% 0,48% 0,05% Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins Actions privilégiées canadiennes D 0,84% 0,79% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes D 1,00% 0,95% 0,05% Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur D 1,00% 0,95% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes D 1,00% 0,95% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines valeur D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins Actions américaines croissance -

Devises neutres D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales D 1,10% 1,05% 0,05% Fonds Desjardins Actions mondiales à faible

volatilité (auparavant Fonds Desjardins IBrix

Actions mondiales à faible volatilité) D 1,15% 1,10% 0,05% Fonds Desjardins Actions mondiales D 1,15% 1,10% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives D 1,15% 1,10% 0,05% Fonds Desjardins Opportunités des marchés émergents D 1,35% 1,30% 0,05% Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents D 1,35% 1,30% 0,05% Portefeuille Diapason Revenu conservateur D 0,90% 0,86% 0,04% Portefeuille Diapason Revenu modéré D 1,01% 0,96% 0,05% Portefeuille Diapason Revenu diversifié D 1,09% 0,98% 0,11% Portefeuille Diapason Croissance modéré D 1,06% 0,96% 0,10% Portefeuille Diapason Croissance diversifié D 1,08% 0,99% 0,09% Portefeuille Diapason Croissance équilibré D 1,16% 1,12% 0,04% Portefeuille Diapason Croissance ambitieux D 1,24% 1,11% 0,13% Portefeuille Diapason Croissance maximum D 1,27% 1,16% 0,11% Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions D 1,42% 1,26% 0,16% Portefeuille SociéTerre Conservateur D 0,96% 0,86% 0,10% Portefeuille SociéTerre Équilibré D 1,17% 0,98% 0,19% Portefeuille SociéTerre Croissance D 1,18% 1,11% 0,07% Portefeuille SociéTerre Croissance maximale D 1,27% 1,16% 0,11% Portefeuille Chorus II Croissance ambitieux D 1,03% 0,97% 0,06% Portefeuille Chorus II Croissance maximale D 1,08% 0,98% 0,10%

Changements dans les commissions de suivi

DSP a annoncé qu'elle allait modifier les pourcentages des commissions de suivi de 5 points de base maximum pour certaines classes de parts de 3 portefeuilles SociéTerre, comme suit :

Fonds Desjardins Catégories A, T et Z Catégorie C et R

Frais à l'entrée Catégories C et R

Frais reportés

réduits (à partir de

l'année 4) Variation % Taux en

vigueur Nouveau

taux à

partir du

1er

octobre

2020 Taux en

vigueur Nouveau

taux à

partir du

1er

octobre

2020 Taux en

vigueur Nouveau

taux à

partir du

1er

octobre

2020 Portefeuille SociéTerre Conservateur 0,85% 0,80% 0,85% 0,80% 0,85% 0,80% -0,05% Portefeuille SociéTerre Équilibré 0,85% 0,90% 0,85% 0,90% 0,85% 0,90% 0,05% Portefeuille SociéTerre Croissance 0,95% 0,90% 0,95% 0,90% 0,95% 0,90% -0,05%

À propos de Wellington Management

Son histoire remontant à 1928, Wellington Management est l'une des plus grandes sociétés de gestion indépendantes au monde, offrant des services de confiance comme gestionnaire de portefeuille à plus de 2 200 clients institutionnels et gestionnaire de fonds d'investissement dans 60 pays. Wellington Management a plus de 1 billion de dollars US d'actifs sous gestion au 30 juin 2020. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site wellington.com et/ou son Canadian client site .

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 34,1 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

