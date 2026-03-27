MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des professionnels du secteur financier, des investisseurs et de la clientèle.

Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent un changement de niveau de risque de deux (2) Fonds Desjardins et un ajustement aux stratégies de placement du Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu.

Changement du niveau de risque de certains Fonds Desjardins

Dans le cadre de sa révision annuelle des niveaux de risque des Fonds Desjardins, DSP annonce un changement de niveau de risque attribué à un placement dans deux (2) Fonds Desjardins. Ainsi, le niveau de risque du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales sera augmenté et celui du Fonds Desjardins Mondial de dividendes sera abaissé en date effective du 27 mars 2026 comme suit :

Fonds Desjardins Niveau de risque antérieur Niveau de risque révisé Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales Faible Faible à moyen Fonds Desjardins Mondial de dividendes Moyen Faible à moyen

Ajustement aux stratégies de placement du Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu

DSP annonce également avoir approuvé un ajustement aux stratégies de placement du Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu afin d'augmenter le seuil applicable aux investissements dans des titres étrangers. En conséquence, le seuil maximal de l'actif net du Fonds pouvant être investi dans des titres étrangers sera augmenté de 15 % à 30 %.

Cet ajustement permet d'aligner les limites d'investissement en titres étrangers du Fonds sur les règles établies pour sa catégorie par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC). Ce changement n'aura aucune incidence sur le niveau de risque du Fonds et entrera en vigueur le ou vers le 27 mars 2026.

DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre des changements mentionnés ci-dessus. La mise en œuvre de tels changements demeure, le cas échéant, conditionnelle à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il a aussi été nommé Canada's Bank of the Year 2025 par le magazine The Banker. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 55,8 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 décembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

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SOURCE Mouvement Desjardins

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