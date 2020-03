Desjardins Société de placement annonce une révision de la Politique d'investissement responsable de la gamme SociéTerre ainsi que la réduction du niveau de risque de certains Fonds Desjardins

MONTRÉAL, le 25 mars 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce une révision de la Politique d'investissement responsable (« Politique IR ») de la gamme SociéTerre ainsi que la réduction du niveau de risque de certains Fonds Desjardins.

Modification de la Politique IR - énergies fossiles

DSP annonce l'ajout à la Politique IR d'exclusions relatives aux énergies fossiles pour sa gamme SociéTerre de Fonds Desjardins (les « Fonds SociéTerre »). Plus précisément, ces nouvelles exclusions font en sorte que les Fonds SociéTerre cesseront d'investir dans les sociétés qui ont une part significative de leurs activités dans les énergies fossiles, soit les sociétés actives dans l'extraction, la production ou le transport spécialisé du pétrole et du gaz naturel (par exemple, les oléoducs), dans l'extraction du charbon, ainsi que dans la production d'électricité à partir de charbon.

Ces changements seront effectifs à compter du 1er avril 2020 et reflètent l'engagement de DSP à soutenir la transition énergétique.

La gamme SociéTerre inclut les Fonds Desjardins SociéTerre ainsi que les Portefeuilles SociéTerre ayant adhéré à la Politique IR.

Réduction du niveau de risque de certains Fonds Desjardins

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce également une réduction du niveau de risque de certains Fonds Desjardins effective à partir du 26 mars 2020.

Voici la liste des Fonds Desjardins visés par ce changement :

Fonds Niveau de risque antérieur Niveau de risque révisé

(26 mars 2020) Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales Faible à moyen Faible Portefeuille SociéTerre Croissance maximale Moyen Faible à moyen Portefeuille Diapason Croissance maximum Moyen Faible à moyen Portefeuille Chorus II Croissance maximale Moyen Faible à moyen Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale Moyen Faible à moyen

Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/