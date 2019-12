Desjardins Société de placement annonce des changements à l'égard de certains Fonds Desjardins

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à l'égard de certains de ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détails plus bas, incluent des réductions de frais de gestion, des changements de politique en matière de distribution, des nominations de sous-gestionnaires de portefeuille, des changements aux stratégies d'investissement et des changements de noms de fonds.

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique

DSP réduira les frais de gestion de 5 pb pour les catégories de parts mentionnées de ce fonds le 2 janvier 2020.

Catégories Frais de gestion

actuels Nouveaux frais

de gestion A / T6 / C / R6 1,85 % 1,80 % F / S6 0,80 % 0,75 % D 1,10 % 1,05 %

Concernant les parts de catégories A, C, F et D, DSP a aussi revu la politique en matière de distribution pour faire passer les distributions d'une fréquence « annuelle » à une fréquence « mensuelle » pour ces parts dans le but de procurer aux détenteurs une distribution de revenus régulière et prévisible. Le montant fixe de distribution mensuelle sera déterminé et mis à jour annuellement. La première distribution mensuelle aura lieu le 31 janvier 2020.

Le sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique est Wellington Management, une des plus importantes firmes de gestion de portefeuille indépendantes au niveau mondial. Le fonds vise à procurer un revenu constant et régulier ainsi qu'une appréciation du capital à long terme en investissant dans un large éventail d'actifs générateurs de revenu, de manière à diversifier les sources de revenu.

Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés

DSP réduira les frais de gestion de 5 pb pour les catégories de parts mentionnées de ce fonds le 2 janvier 2020.

Catégories Frais de gestion

actuels Nouveaux frais

de gestion A / C 1,25 % 1,20 % F 0,65 % 0,60 % D 0,85 % 0,80 %

Western Asset Management (« Western ») deviendra le nouveau sous-gestionnaire de portefeuille du fonds le 14 janvier 2020. Avec plus de 450 milliards de dollars (US) d'actifs sous sa gestion, Western est un gestionnaire de produits de revenu fixe intégré mondialement, ayant accès à des idées et des solutions de placement dans le monde entier. Western privilégie l'investissement à long terme basé sur la valeur fondamentale et utilise une approche à la fois descendante et ascendante. La firme a neuf bureaux autour du monde et possède une grande expérience à travers les secteurs de revenu fixe. Fondée en 1971, Western est reconnu pour son approche mettant l'emphase sur la gestion en équipe et la recherche interne intensive, supportées par une gestion du risque robuste.

Les stratégies de placement du Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés seront modifiées pour refléter la stratégie de Western. Le Fonds emploiera une approche de gestion active supportée par un travail d'équipe basée sur une philosophie d'investissement à long terme de style valeur. Cette stratégie vise à tirer les meilleures idées de Western et son programme de recherche rigoureux dans toutes les régions et tous les secteurs des obligations mondiales de sociétés pour ajouter de la valeur aux portefeuilles des porteurs tout en adhérant à un programme de contrôle de risques disciplinés.

« Chez Western, nous sommes dédiés à la gestion active des revenus fixes. Nous croyons qu'une gestion active des investissements axée sur la valeur peut augmenter les revenus de manière importante et réduire la volatilité d'un portefeuille durant un cycle de marché. Nous sommes vraiment enthousiastes de nous associer avec Desjardins pour avoir l'opportunité de servir les investisseurs canadiens recherchant une stratégie mondiale active de revenu fixe », a déclaré Annabel Rudebeck, gestionnaire de portefeuille, responsable du crédit non-américain chez Western.

« Western est un gestionnaire de revenu fixe extrêmement respecté dans le monde et Desjardins est honoré et enthousiaste de ce nouveau partenariat, a déclaré Sébastien Vallée, directeur principal, Développement et gestion des solutions de placement chez Desjardins Société de placement. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds à des prix compétitifs tout en donnant accès à des gestionnaires de classe mondiale. »

Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

Impax Asset Management (« Impax ») deviendra le nouveau sous-gestionnaire de portefeuille du fonds le 9 mars 2020. Impax est reconnu mondialement pour son expertise à identifier les occasions d'affaires générées par la transition vers une économie plus durable.

Le Fonds Desjardins SociéTerre Environnement est parmi les plus anciens fonds d'investissement ESG du Canada, il a été lancé en 1990. « Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour gérer ce fonds leader », a déclaré David Richardson, directeur principal, Service à la clientèle et développement des affaires chez Impax.

« Avec cette nouvelle nomination, nous sommes fiers d'accroître notre relation d'affaires avec Impax qui gère aussi le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres depuis 2016 », a ajouté monsieur Vallée.

Les stratégies de placement du Fonds Desjardins SociéTerre Environnement seront modifiées pour refléter la stratégie d'opportunités globales d'Impax, une stratégie mondiale impliquant des titres de participation de toutes les capitalisations, qui investit dans des sociétés durables identifiées par le processus interne Impax Sustainability Lens.

Changement de nom du groupe de Fonds IBrix

Les fonds suivants vont changer de nom à partir du 20 janvier 2020 :

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Fonds Desjardins IBrix Obligations mondiales Fonds Desjardins Obligations mondiales Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité Fonds Desjardins IBrix Marchés émergents à faible volatilité Fonds Desjardins Marchés émergents à faible volatilité

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 32,1 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) Jacques Bouchard, Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-0844 ou 1 866-866-7000, poste 5557940, media@desjardins.com