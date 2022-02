SAGUENAY, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - « Après plusieurs années de recherches et développement, l'équipe d'experts de WIDESCAPE propose sur le marché nord-américain un tout nouveau véhicule motorisé afin de profiter pleinement de la saison hivernale. Je suis fier du travail de collaboration réalisé entre le Centre Desjardins Entreprises Saguenay et Desjardins Capital afin d'accompagner un entrepreneur de chez nous à atteindre ses objectifs et ainsi concrétiser sa vision. »

C'est dans ces termes que Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, a salué le lancement de WIDESCAPE, la première motoneige à conduite debout. Présent lors du lancement, Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Service aux entreprises chez Desjardins, estime que « le véhicule dévoilé aujourd'hui démontre le sens de l'innovation et toute l'expertise des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'utilisation de l'aluminium ».

Desjardins Capital dans la région en 2021 : 21 M$ d'engagements auprès de 21 entreprises

WIDESCAPE pourra compter sur l'appui financier à long terme de Desjardins Capital (DC) et du Centre Desjardins Entreprises Saguenay. En 2021, 21 entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont WIDESCAPE, se sont partagé 21 M$ en capital patient provenant de DC, dont la Résidence intermédiaire d'Éloïse et Destany (Jonquière) et CANMEC (Chicoutimi). Desjardins Capital est également partenaire de la firme CONFORMiT (Chicoutimi), de la coopérative Nutrinor (Saint-Bruno) et de la relance du journal Le Quotidien sous la forme d'une coopérative.

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

Guichet unique pour les quelque 6 000 membres entreprises des caisses Desjardins du Saguenay, le Centre Desjardins Entreprises Saguenay est un centre d'expertise qui offre un accompagnement et des conseils sur mesure aux entreprises de la région, quel que soit leur taille ou leurs besoins. Avec près de 41 ressources compétentes, expérimentées et accessibles, le CDE Saguenay propose des solutions adaptées aux besoins des membres qu'il dessert, particulièrement dans les secteurs agricole, agroalimentaire, commercial, industriel, manufacturier, nouvelle économie, immobilier et de la santé. Nos experts, dont 14 directeurs de comptes, mettent en commun leur savoir pour donner vie aux projets des entreprises et coopératives du Saguenay en appuyant leur développement à la mesure de leurs ambitions.

