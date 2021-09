Le programme Tous engagés pour la jeunesse soutient les étudiants et étudiantes qui retournent en classe

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est le moment pour les jeunes de retourner physiquement à l'école, et le Mouvement Desjardins continue de les appuyer en investissant un total de 2,55 millions de dollars en dons, en subventions, en bourses d'études et en commandites pour la nouvelle année scolaire. Afin d'aider les jeunes à traverser cette période difficile et à atténuer les répercussions de la pandémie sur leur vie, Desjardins participe à diverses initiatives locales et nationales visant à rassembler les jeunes et les communautés, dont le Programme de dons technologiques pour les étudiants, le Relais pour la vie, Sautons en cœur et la Fondation Desjardins.

Ces initiatives ne représentent qu'une petite partie du soutien offert aux jeunes par l'organisation. Tous engagés pour la jeunesse est un programme de Desjardins qui consacre chaque année 50 millions de dollars à l'épanouissement des jeunes en soutenant leur éducation, leur implication dans la collectivité, leur emploi et leur santé physique et mentale.

« Être présent pour nos jeunes a toujours été une priorité pour Desjardins. Avec le retour à l'école, il est important pour nous de continuer à appuyer leur parcours éducatif et à favoriser leur succès, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. L'éducation des étudiantes et étudiants canadiens a été perturbée par la COVID-19, et une année assez mouvementée s'annonce. Tous ensemble, avec nos partenaires, le personnel enseignant et les leaders communautaires, nous pouvons donner des ailes à ces jeunes. »

Des partenariats qui donnent des résultats

Combler les lacunes technologiques en éducation

La pandémie a mis en évidence le besoin croissant d'outils technologiques chez les élèves. Le rôle que joue la technologie dans leur éducation n'a jamais été aussi clair. L'accès à celle-ci ne devrait pas être un obstacle à la réussite scolaire.

Desjardins poursuit sa collaboration avec Le Réseau ÉdCan en donnant 100 000 $ aux écoles à travers le Canada pour les aider à répondre à ce besoin. Le personnel enseignant et les directions d'école peuvent maintenant faire une demande pour le programme de dons technologiques 2021. Vingt écoles publiques canadiennes de niveau primaire et secondaire recevront des fonds pour acheter des ordinateurs et d'autres outils technologiques.

« L'an dernier, ce programme de dons technologiques a fait émerger un besoin urgent d'équipement numérique dans un trop grand nombre d'écoles au Canada, un besoin exacerbé par le virage vers l'apprentissage à distance et en mode hybride, explique la présidente du Réseau ÉdCan, Denise Andre. Nous sommes fiers de collaborer avec Desjardins pour continuer à offrir à plus de jeunes l'accès aux outils dont ils et elles ont besoin pour s'épanouir. »

Unir nos forces à celles de Sautons en cœur

Desjardins s'allie à Cœur + AVC en commanditant Sautons en cœur en Ontario. Ce sont 800 écoles primaires de l'ensemble de la province qui participeront à l'événement, dont c'est le 40e anniversaire. Non seulement celui-ci encourage les enfants à vivre sainement et à bouger, mais il permet également de recueillir des fonds pour mener des recherches essentielles et soutenir les survivants ainsi que leur famille. Dix pour cent des fonds sont redonnés aux écoles participantes pour l'achat d'équipements de sport et d'outils d'apprentissage.

« En tant qu'organisation dans le domaine de la santé, mais aussi comme parents, proches aidants, enseignants et partenaires communautaires, il est important d'encourager les enfants à être actifs et à adopter de saines habitudes pour une vie en santé. Sautons en cœur est une manière amusante de le faire, et permet aux enfants de bouger ensemble et, par la même occasion, d'en apprendre plus sur la santé du cœur, dit Avril Goffredo, première vice-présidente, Ontario et Nunavut, à Cœur + AVC. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de Desjardins alors que nous célébrons le 40e anniversaire de Sautons en cœur. Merci de nous aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC. »

Un appui continu à la Société canadienne du cancer

Desjardins est un commanditaire national du Relais pour la vie Jeunesse, une collecte de fonds annuelle organisée par la Société canadienne du cancer qui rassemble des communautés de l'ensemble du pays et donne l'occasion aux jeunes d'être des leaders. Les événements du Relais pour la vie commencent à l'automne et se poursuivront tout au long de l'année scolaire. L'argent amassé sert à financer de la recherche cruciale sur le cancer et permet de fournir du soutien à ceux et celles qui sont touchés par le cancer à chaque étape de leur parcours en leur donnant accès à de l'information, à des ressources, à un réseau et à des communautés.

« Nous sommes fiers de nous associer à Desjardins à l'occasion du Relais pour la vie Jeunesse en raison de l'engagement indéfectible de l'organisation à favoriser le leadership des jeunes par l'implication dans la communauté, souligne Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Chaque année, le Relais pour la vie Jeunesse rassemble 51 000 étudiants et étudiantes de partout au pays pour recueillir des fonds afin d'aider les personnes touchées par le cancer. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Desjardins pour canaliser la passion de milliers de jeunes qui s'intéressent à la santé, les encourager et les soutenir dans le rôle actif qu'ils et elles jouent pour changer l'avenir du cancer. »

La Fondation Desjardins

L'une des initiatives importantes de la Fondation Desjardins est d'offrir des bourses pour les études postsecondaires. Dans la dernière année, avec la Caisse Desjardins Ontario, la Fondation a octroyé un total de 45 bourses à des membres étudiants. Ces bourses sont offertes à des jeunes qui ont fait preuve de persévérance pour surmonter des difficultés et à d'autres qui s'engagent activement dans leur communauté par du bénévolat ou une implication scolaire. Cette année, une nouvelle catégorie a été ajoutée pour appuyer les personnes qui changent de carrière et retournent à l'école en raison de la pandémie. En 2021, deux millions de dollars ont été versés par le programme de bourses d'études de la Fondation Desjardins à des membres de la coopérative en Ontario et au Québec.

« Nous voulons aider les étudiants et étudiantes qui se distinguent au-delà de leurs notes, et récompenser ceux et celles qui travaillent dur pour surmonter les obstacles afin de finir leurs études et qui gagnent ainsi en force et en résilience, déclare M. Cormier. La Fondation Desjardins contribue à la réussite éducative depuis 1970. C'est la preuve de notre engagement envers la réussite des jeunes, qui est vitale pour l'avenir de notre nation. »

La Fondation remet aussi les Prix Fondation Desjardins pour soutenir la jeunesse au Québec, en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Les prix sont attribués à des enseignants et à des intervenants communautaires qui ont à cœur d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Ils offrent de l'aide financière pour réaliser de petits projets ayant une portée directe sur des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. Cela inclut des projets qui ont des retombées positives sur leur motivation, leur estime de soi, leurs relations avec les autres, leur mode de vie, et bien d'autres aspects. L'an dernier, 421 projets ont ainsi touché 62 000 jeunes au pays. La période de soumission des demandes pour 2021 s'étendra du 4 au 25 octobre, et plus d'un million de dollars seront versés.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC cherche à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

À propos du Réseau ÉdCan

Le Réseau ÉdCan représente 110 000 éducateurs; il est depuis 129 ans le seul organisme pancanadien bilingue et non partisan au pays. Son rôle consiste à relier les systèmes d'éducation primaire et secondaire par la production et la diffusion d'une documentation fondée sur des données probantes accessibles et qui fait autorité tant chez les enseignants que chez les parents et les décideurs. Le Réseau ÉdCan vise à améliorer les politiques d'éducation qui renforcent l'équité et soutiennent des connaissances fondamentales et pratiques essentielles à la réussite, et à élargir la portée des ressources pédagogiques afin de combler l'écart entre la recherche et la mise en œuvre. Pour en savoir plus : www.edcan.ca ou @EdCanNet.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national qui soutient les Canadiennes et Canadiens touchés par un cancer, quel qu'il soit, dans les collectivités de partout au pays. Aucune autre organisation ne fait ce que nous faisons. Nous sommes la voix des gens qui se préoccupent du cancer. Nous finançons la recherche de pointe, fournissons un réseau de soutien à ceux et celles qui vivent avec le cancer, et influençons les politiques de santé pour prévenir le cancer et aider les gens qui en sont atteints.

Aidez-nous à améliorer leur vie. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Dana Sharman, Relations publiques, 905 751-5066, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/