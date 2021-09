Desjardins rend encore plus accessible le courtage en ligne en optant pour des transactions sur actions et FNB sans frais

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'évolution en continu de son offre, Desjardins Courtage en ligne (DCL) élimine les commissions sur les transactions d'actions et fonds négociés en bourse (FNB) canadiens et américains, négociés dans le Web et l'application mobile. Cette évolution touche tous les clients et s'inscrit dans le prolongement des réductions de frais de commission qui étaient déjà offertes par DCL à la clientèle 18-30 ans ainsi qu'aux investisseurs actifs.

« Desjardins Courtage en ligne (Disnat) a été le premier courtier à escompte au Canada en 1982, de rappeler Marjorie Minet, vice-présidente, Services-conseils en gestion de patrimoine chez Desjardins. Notre organisation coopérative pose donc aujourd'hui un nouveau geste concret pour accroître l'accessibilité aux marchés boursiers pour tous ses clients. Nous continuerons de nous distinguer grâce à un accompagnement et un parcours éducatif hors pair visant l'autonomie financière. »

L'accompagnement des clients de DCL : un aperçu

Au cours des dernières années, Desjardins Courtage en ligne a multiplié les initiatives éducatives pour accompagner notamment les jeunes clients. Ainsi, des contenus sur l'actualité boursière et économique sont produits chaque jour et s'ajoutent au fil d'actualité qui procure de l'information en temps réel sur les marchés. DCL a également contribué à la publication du livre Pile et face de Michel Villa qui aide les investisseurs à connaître les principes de base pour mieux naviguer dans les marchés boursiers. Au cours du premier semestre de 2021, ce sont 23 000 participants qui ont bénéficié de 120 webinaires et séminaires portant entre autres sur les fonctionnalités de la plateforme de transaction en ligne et les divers types de produits négociés en bourse. Toute l'équipe de Desjardins Courtage en ligne est engagée et mobilisée dans la simplification et la démocratisation de l'accès aux marchés boursiers.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

