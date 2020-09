Desjardins remet une contribution de 500 000 $ à la Fondation Véro & Louis dans le cadre du Fonds de 100 M$

« Le projet de construction de maison destiné aux adultes autistes revêt un caractère tout spécial puisqu'il répond clairement aux besoins criants des familles concernées. Chaque fois que Desjardins peut faire une différence au sein de sa communauté, nous sommes heureux de faire notre part et d'y aller de gestes concrets envers ces organisations dévouées qui contribuent à améliorer la vie des gens au quotidien » a déclaré M. Paul Dulude, directeur général de la Caisse Desjardins des Patriotes. « Le Fonds de 100 M$ de Desjardins permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec. Pour la région, ce nouveau concept représentera un apport certain à la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives sur la communauté », de conclure M. André Cataford, président du conseil d'administration de la Caisse.

« L'ouverture de la première maison de la Fondation Véro & Louis n'aurait jamais été rendue possible sans l'aide d'important donateur comme Desjardins. Nous sommes immensément reconnaissants que Desjardins ait décidé de soutenir la Fondation. Cette maison aura un impact certain sur la qualité de vie de ces résidents vivant avec un TSA et permettra à des dizaines de familles de reprendre leur souffle et ne plus s'inquiéter pour l'avenir de leur enfant. En leur nom et au nom de la Fondation, nous vous remercions sincèrement pour ce don ! », de déclarer Véronique Cloutier et Louis Morissette, co-fondateurs de la Fondation Véro & Louis.

À propos de la Fondation Véro et Louis

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis s'est donné comme mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus, vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, afin qu'ils puissent s'y épanouir, tout au long de leur vie. L'inauguration de la première maison à Varennes est prévue en 2021.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un Fonds de 100 M$, qui a pris fin en 2019. Son objectif était de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. En date du 31 décembre 2019, un total de 413 projets a été autorisé pour un montant de 84 M$. Un nouveau Fonds a été créé en 2020, au montant de 150 M$. Il s'agit du Fonds du Grand Mouvement.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

