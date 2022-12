Cette offre de financement est issue d'un partenariat de garantie de prêts avec EDC

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins est heureux d'annoncer un partenariat avec Exportation et développement Canada (EDC) qui permet de déployer une nouvelle offre de financement durable destinée aux moyennes et aux grandes entreprises exportatrices. Par le biais de ce nouveau produit, Desjardins octroiera jusqu'à 1 milliard de dollars d'ici trois ans pour concrétiser des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce soutien financier est rendu possible grâce au programme pilote de Garantie de financement durable d'EDC. Cette solution de partage des risques a été développée en vue d'accroitre le financement disponible aux entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi favoriser une économie canadienne sobre en carbone.

« Nous devons accompagner les entreprises dans leurs démarches pour réduire leurs émissions de carbone afin de lutter plus efficacement contre les changements climatiques », soutient Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins. « Ce partenariat avec EDC est une démonstration de plus que le Mouvement Desjardins multiplie les initiatives pour appuyer une transition énergétique juste et assumer un leadership vers une économie de plus en plus sobre en carbone. Les prochaines générations méritent que nous déployions tous les efforts nécessaires pour assurer le bien-être actuel et futur de nos collectivités ».

« Au cours de la dernière année, EDC a élargi son partenariat avec Desjardins en tirant parti de nos synergies pour accélérer le commerce tout en cherchant de nouvelles façons de renforcer notre engagement à atteindre la carboneutralité », explique Justine Hendricks, première vice-présidente et chef du développement durable d'EDC. « En offrant notre Garantie de financement durable, nous aidons ensemble les entreprises canadiennes à transformer leurs pratiques durables en actions durables, afin qu'elles puissent être concurrentielles sur les marchés étrangers tout en contribuant à un monde meilleur. »

Les projets d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, de bâtiments verts, de production alimentaire durable, de technologies propres et de prévention et de contrôle de la pollution ne sont que quelques exemples de projets admissibles à ce programme. Le partage des risques reliés à ce financement permet de soutenir des solutions climatiques émergentes et de prochaine génération.

Le Mouvement Desjardins et EDC s'efforcent tous deux d'identifier des solutions et des initiatives novatrices pour encourager les entreprises québécoises et canadiennes à investir dans des projets de développement durable. Sensibilisation, aiguillage vers les bonnes ressources, outils financiers - Desjardins et EDC étudient tous les angles pouvant favoriser l'implantation de pratiques de développement durable afin de permettre aux entreprises d'ici de se démarquer sur la scène internationale.

Zéro émission nette d'ici 2040

Rappelons que le Mouvement Desjardins a mis en place un ambitieux plan d'action qui vise l'atteinte, d'ici 2040, d'un bilan zéro émission nette sur ses opérations étendues et sur les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier.

Pour y arriver, Desjardins prévoit augmenter la part des énergies renouvelables dans le financement qu'elle accorde aux grandes entreprises du secteur de l'énergie, qui passera de 24 % en 2020 à 35 % en 2025. La coopérative constituera également un portefeuille de 2 milliards de dollars d'investissements dans des infrastructures d'énergie renouvelable (une augmentation de 66 % par rapport à 2020) et soutiendra financièrement le développement de cinq projets de transformation de matières organiques résiduelles, notamment agricoles, en énergie renouvelable (biométhanisation).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1 800 229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Mouvement Desjardins, Relations publiques, [email protected]