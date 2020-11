Desjardins octroie plus de 1,3 M$ pour la relance socioéconomique de Montréal

Un appui important pour la Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord, la Maison de soins palliatifs du Sault-Saint-Louis, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, la Cantine pour tous et les Contenants CANO

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins octroie 1 355 000 $ en appui à cinq projets sur l'Île de Montréal. Ces cinq projets contribueront à la relance socioéconomique de la métropole alors que la pandémie de COVID-19 continue de présenter plusieurs défis pour les gens d'affaires et d'affecter plus particulièrement certains secteurs de l'économie. Cette annonce a eu lieu aujourd'hui, au moment où M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, participait au huitième arrêt de la tournée virtuelle En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec, organisée conjointement avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d'ici 2024. Le Fonds du Grand Mouvement soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et la sécurité alimentaire. À ce jour, plus de 400 projets ont été soutenus grâce à ce fonds.

« La relance socioéconomique nous offre l'occasion de réfléchir collectivement sur ce que nous souhaitons bâtir comme société, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Ensemble, nous devons continuer d'investir dans les secteurs porteurs d'avenir comme l'environnement, la santé et l'entrepreneuriat. Le Fonds du Grand Mouvement est l'un des leviers qui permet à Desjardins de participer à la création d'une richesse partagée au bénéfice des collectivités. »

Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord, 450 000 $

Reposant sur l'expertise de 14 organisations, regroupements d'entreprises et institutions, le Centre de formation et d'entrepreneuriat (CFE) permettra d'augmenter la compétitivité, l'attractivité et le dynamisme des entreprises de la région métropolitaine de Montréal. Ce projet s'adresse aux entreprises en recherche de travailleurs qualifiés ainsi qu'aux résidents du territoire du Nord-Est de l'Île de Montréal qui souhaitent accéder au marché du travail ou développer un projet entrepreneurial. Le CFE s'articule autour de trois axes d'intervention importants : la formation des entreprises et des citoyens, le développement et le soutien à l'entrepreneuriat et l'optimisation de l'accessibilité aux services.

Maison de soins palliatifs du Sault-Saint-Louis, 400 000 $

Le projet permettra la construction d'une maison de soins palliatifs afin d'accueillir des personnes en fin de vie. Cette nouvelle maison de huit lits sera érigée dans l'arrondissement de LaSalle. En plus de prodiguer des soins palliatifs, la Maison offrira des services d'accompagnement aux proches et aux familles touchées. La Maison prévoit accueillir ses premiers résidents au début de l'année 2022. Le territoire desservi sera celui du Grand Sud-Ouest Montréalais, plus précisément LaSalle, Lachine, Verdun, le Sud-Ouest et Dorval.

Laboratoire sur l'agriculture urbaine, 210 000 $

Le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) se définit comme un laboratoire de recherche, de formation et d'innovation au service de la collectivité. Permettant la collaboration entre les acteurs de l'agriculture urbaine, il a comme objectif de créer un espace coopératif d'entreprises agricoles urbaines. La première phase consiste en la mise en place d'un incubateur, tandis que la seconde phase consiste dans le développement d'un espace collectif.

Cantine pour tous, 170 000 $

La Cantine pour tous regroupe plusieurs organismes communautaires et entreprises d'insertion sociale qui bénéficient de différents services comme la promotion des services alimentaires des membres du réseau, le développement de leur capacité de production ou de distribution et la participation à un programme de dîners universel dans les écoles. Le projet consiste au déploiement de plusieurs outils, dont un site transactionnel commun et une plateforme de gestion, servant à la mutualisation des équipements de production sous-utilisés dans le milieu comme des cuisines, des camions ou des chambres froides. À terme, l'organisme sera en mesure d'offrir plus de 600 000 repas à prix abordable en plus de créer cinq emplois à temps plein.

Contenants CANO, 125 000 $

L'objectif du projet est de réduire les déchets d'emballages alimentaires par l'utilisation de contenants réutilisables en libre-service et ce, à grande échelle dans les villes. Pour ce faire, CANO propose une application mobile gratuite qui permet d'emprunter des contenants réutilisables pour transporter nourriture et boisson sans générer de déchets et gagner des récompenses. La phase 1 du projet s'amorcera avec les tasses à café réutilisables et les contenants-repas. Les participants pourront emprunter une tasse dans un réseau de cafés et restaurants participants et pourront la déposer par la suite dans des bacs de collectes sur place.

Les annonces d'aujourd'hui portent les contributions du Fonds du Grand Mouvement depuis 2016 à 10,3 M$ en appui à 45 projets pour l'Île de Montréal.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

