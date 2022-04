Les projets appuyés sont répartis sur l'ensemble du territoire

SAINTE-ADÈLE, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce des engagements de 3 126 380 $ pour soutenir 10 projets porteurs de développement socioéconomique aux 4 coins de la région des Laurentides.

« Le Fonds du Grand Mouvement permet d'appuyer des projets qui émanent des communautés et qui offrent un apport concret pour elles, affirme le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. Ces projets, très variés, contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il est important aussi de rappeler que les initiatives soutenues par le Fonds du Grand Mouvement facilitent l'émergence et l'épanouissement d'entrepreneurs en offrant les ressources qui les aideront à concrétiser leurs ambitions. »

Le Fonds du Grand Mouvement a distribué plus de 7 M$ dans les Laurentides depuis sa création.

Voici la liste des projets appuyés par le Fonds du Grand Mouvement dans les Laurentides depuis 2021 :

Centre sportif Pays-d'en-Haut, Sainte-Adèle (1 M$)

Le centre sportif propose une piscine semi-olympique, un bassin aquatique comportant jeux d'eau, espace pour aquaforme et rivière thérapeutique (Kino) ainsi qu'une patinoire intérieure aux dimensions de la LNH. Un espace communautaire rassemblant diverses salles et zones spécifiques y sera aussi aménagé. L'ouverture est prévue à l'été 2022.

ERRE écomobilité, rivière des Mille Îles (621 380 $)

Le projet mené par le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, en collaboration avec les villes riveraines, propose un programme unique de découverte des milieux naturels de la rivière et de l'histoire de ses berges. Les citoyens pourront y louer des équipements (kayak, vélos, etc.) afin de profiter pleinement des installations. Une quinzaine d'arrêts sont prévus afin d'offrir de nouveaux accès à la rivière et de valoriser les sites d'intérêt de chacune des municipalités riveraines impliquées (Saint-Eustache, Boisbriand, Bois-des-Fillion, Rosemère et Laval).

Connexion Laurentides - Espace d'accélération et de croissance, Mirabel (350 000 $)

L'organisme sert les entreprises de petite à grande envergure dans les 8 municipalités régionales de comté (MRC) des Laurentides. Il leur offre un lieu de convergence favorisant la synergie, la réflexion et les interventions collaboratives entre le milieu des affaires, les milieux scolaires et gouvernementaux. Il met l'intelligence collective du territoire de l'avant en préconisant la concertation pour favoriser le développement économique. Sa mission : soutenir l'accélération et la croissance des entreprises de la région en misant sur les ressources en place.

Quartier général de l'audace, Saint-Jérôme (300 000 $)

Le Quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme vise à devenir une pépinière régionale d'entrepreneurs et à transformer les standards du milieu en misant sur l'individu entrepreneur, sur son potentiel et sur son cheminement personnel, par l'apprentissage de l'entrepreneuriat, le mentorat et la prise de risques conjoints. Les services seront offerts dans leurs nouveaux locaux situés au centre-ville de Saint-Jérôme à l'automne 2022.

Carbo Saules, Sainte-Sophie (240 000 $)

Le projet consiste à réaliser une plantation de saules sur des terrains contaminés de la municipalité de Sainte-Sophie. Grâce à l'action combinée du sol, des micro-organismes du sol et des saules, le procédé favorise la réduction de volume d'effluents d'eaux usées.

La Maison de l'Entrepreneur, Mont-Laurier (215 000 $)

Le projet permet aux entrepreneurs qui souhaitent vendre ou acheter une entreprise de recevoir un accompagnement de proximité à toutes les étapes de la transaction. L'accompagnement est assuré par les professionnels formés en relève d'entreprise des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) participantes et est offert dans trois MRC des Laurentides (Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d'en-Haut).

Société de l'autisme des Laurentides, Blainville (150 000 $)

L'organisme a pour mission d'aider les personnes atteintes d'autisme ou d'un autre trouble envahissant du développement (TSA*) et de leurs familles. Elle vise à développer des services de répit et de loisir auprès de ces personnes. Le projet soutenu par le Fonds du Grand Mouvement vise l'agrandissement de la maison de répits de Blainville et la bonification des services offerts.

La Cuisine - Espace collectif Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts (100 000 $)

Ce projet est issu de l'idée de créer une cuisine clés en main pour la mettre à la disposition d'entreprises et d'organismes actifs dans le domaine de la transformation alimentaire. Aucun lieu de cette qualité n'était disponible jusqu'ici dans la région. La Cuisine est donc un incubateur culinaire qui répond aux normes d'hygiène et de salubrité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Ce lieu leur permet de préparer leurs produits, de tester de nouvelles recettes et leur marché, d'offrir des ateliers de cuisine ou d'organiser des événements culinaires. Les utilisateurs peuvent en faire la location par bloc d'heures, ce qui leur évite de devoir financer eux-mêmes l'installation et l'achat de gros équipements.

La Route des Arts, Lachute (90 000 $)

La Route des Arts constitue une vitrine pour les artistes des Basses-Laurentides. Grâce à sa galerie au centre-ville de Lachute, l'organisme souhaite participer au développement de la communauté par le biais des arts et offrir des activités et des ateliers qui répondent aux besoins de différentes clientèles, tant francophones qu'anglophones.

Synergie Économique Laurentides, projet d'économie circulaire des plastiques industriels (60 000 $) L'organisme accompagne les entreprises dans la recherche de débouchés pour leurs matières orphelines à faible volume. Le projet vise à mettre en place une chaîne d'économie circulaire entre les entreprises industrielles qui utilisent la matière plastique (ex. : enrubannage agricole, bateau, etc.).

À propos du Fonds du Grand Mouvement

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets d'ici 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l'Ontario. Ses principaux créneaux sont : l'environnement, la jeunesse, la santé, l'entrepreneuriat et le développement récréotouristique.

