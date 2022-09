Desjardins remporte également deux prix lors du SPi Canada 2022 Awards for Excellence

MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une 11e année consécutive, Desjardins s'est illustré à l'occasion du gala SRP Americas 2022 tenu le 15 septembre dernier par l'organisme britannique Structured Retail Products (SRP) en remportant la plus haute distinction, soit le prestigieux prix « Meilleur manufacturier au Canada (Best House, Canada) », pour une troisième année de suite.

« Remporter le prix Meilleur manufacturier au Canada, pour une troisième année de suite, la plus haute distinction décernée par l'organisme Structured Retail Products est une grande fierté, cela démontre que notre gamme de produits structurés répond aux besoins des membres et des clients mentionne Benoit Bélanger, directeur, Développement des produits garantis et Modélisation financière chez Desjardins Société de placement. Cette reconnaissance prend en considération dans le choix du gagnant le volume de ventes réalisées, mais aussi le rendement versé et la satisfaction de la clientèle ».

En plus de ce prestigieux prix, Desjardins a remporté hier deux prix lors de la première édition du SPi Canada 2022 Awards for Excellence soit le prix « Meilleure Banque privée canadienne (Best Private Bank) » ainsi que le prix « Meilleures ventes au Canada (Best Sales) ». Le premier prix reconnait l'institution financière s'étant la plus illustrée en termes de rendements versés, de diversification proposée ainsi que de ventes réalisées en 2021 pour les produits structurés sur mesure destinés à une clientèle aisée et fortunée tandis que le deuxième prix souligne les meilleures ventes de produits structurés au Canada.

« Totalisant 25 années d'expérience dans le développement de produits structurés, Desjardins a accumulé 25 prix remportés à l'international. Forte de son expérience et de sa position de chef de file1 sur le marché des produits structurés au Canada, Desjardins vise à conserver son rôle de leader et poursuivre sa croissance et son développement pancanadien. » souligne M. Bélanger.

À propos des deux sociétés de recherche

Structured Retail Products Ltd est une société britannique de recherche qui fournit une foule d'informations pointues sur tous les produits structurés vendus à travers 54 pays depuis plus de 20 ans qui totalise plus de 30 millions de produits. Les Structured Retail Products Americas Awards sont des prix hautement convoités dans l'industrie. Ils visent à reconnaître les leaders mondiaux en termes de produits structurés.

Structured Products Intelligence (SPi) fait partie du groupe WSD, une société, basé à Londres, qui fournit des informations sur le marché, des données de référence et des informations sur le cycle de vie pour l'industrie des produits structurés. Elle tiendra sa première conférence canadienne le 21 et 22 septembre 2022 et visera à récompenser les institutions financières canadiennes offrant des produits structurés.

À propos des produits structurés

Les produits structurés comprennent deux produits, soit les Placements garantis liés aux marchés (PGLM) ou CPG liés aux marchés (dans le réseau bancaire) et les Billets structurés.

Un PGLM est un dépôt à terme, au sens de la Loi sur l'assurance dépôts qui garantit, à échéance, le capital et le rendement garanti s'il y a lieu. Une partie du rendement (variable) du placement est lié à l'évolution des marchés. Ce placement garanti comporte donc un niveau de risque plus élevé qu'un placement traditionnel à taux fixe. En effet, à l'échéance, le rendement de la portion basée sur l'évolution boursière pourrait être nul, mais l'intérêt garanti serait payé s'il y a lieu. Le rendement de la portion basée sur l'évolution boursière ne peut être connu avec certitude qu'à l'échéance. Le placement garanti ne constitue pas un placement direct dans les titres boursiers de la composante à rendement variable. Ainsi, le membre ne bénéficie pas des droits et des avantages d'un actionnaire, notamment le droit de recevoir des distributions ou des dividendes, ou le droit de voter et d'assister aux assemblées des actionnaires.

Billets à capital protégé : Il s'agit d'un instrument de dette émis par une institution financière (Desjardins) dont le capital est garanti à l'échéance. Le potentiel de rendement est supérieur aux placements de revenus fixes traditionnels grâce à une exposition aux marchés boursiers via un portefeuille de référence varié (p. ex., selon l'indice, le panier de titres, les fonds négociés en bourse (FNB), etc.) Il est aussi possible de racheter les billets en tout temps sous certaines conditions.

Billets à capital non protégé : Il s'agit d'un instrument de dette émis par une institution financière (Desjardins) dont le capital n'est pas garanti. Cependant, le client peut bénéficier de différents niveaux de protection à l'échéance. Le potentiel de rendement est plus élevé que les BLMCP pour compenser le niveau de protection. Le produit offre aussi une exposition aux marchés boursiers via un portefeuille de référence varié et il est aussi possible de racheter les billets en tout temps sous certaines conditions.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Le rendement variable d'un Placement garanti lié aux marchés (PGLM) pourrait être nul à l'échéance. Toutefois, le capital et le rendement garanti annuel, le cas échéant, sont toujours garantis à l'échéance. L'investisseur devrait lire la convention de placement avant d'investir.

Un investissement dans les billets à capital protégé (BCP) peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Des renseignements importants sur les billets à capital protégé se trouvent dans le document d'information et le document de divulgation orale de chaque billet. Nous suggérons fortement aux investisseurs de lire attentivement ces documents relatifs à une émission de billets avant d'investir et de discuter du caractère adéquat d'un investissement dans les billets avec leur conseiller en placement ou représentant de courtier avant de prendre une décision. Les documents d'une émission de billets en particulier sont disponibles à la page sommaire de l'émission en question. En cas d'incohérence ou de conflit entre le présent document et le document d'information, le document d'information prévaut. L'offre et la vente de billets peuvent être interdites ou limitées par les lois dans certains territoires au Canada et les billets ne sont pas offerts à l'extérieur du Canada. Les billets ne peuvent être achetés que dans les territoires où ils peuvent légalement être offerts à la vente et uniquement par l'entremise de personnes dûment inscrites et autorisées à les vendre. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Le rendement des billets à capital protégé dépend des variations (qui peuvent être positives ou négatives) de la valeur des actifs sous-jacents pendant la durée du billet et il est possible qu'il n'y ait aucun rendement payable à l'investisseur. Le rendement d'un billet ne peut être établi avant l'échéance. Certains billets peuvent être assujettis à des plafonds, à des taux de participation et à d'autres limites qui influencent le rendement. Le montant total du capital d'un billet à capital protégé est remboursé uniquement à l'échéance. Un placement dans les billets est soumis à certains facteurs de risque. Consultez le document d'information et le document de divulgation orale pour obtenir de plus amples renseignements, y compris la formule précise pour déterminer le rendement d'un billet.

Un investissement dans les billets à capital non protégé (BCNP) peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les billets diffèrent des titres d'emprunt classiques et des placements à revenu fixe; malgré les paiements de coupon pendant la durée des billets, le remboursement de la totalité du capital sera tributaire du rendement du portefeuille de référence et n'est pas garanti (sauf un paiement à l'échéance minimum de 1 % du capital). Par conséquent, vous pourriez perdre la majeure partie de votre placement dans les billets. Les billets comportent un risque à la baisse et ne sont pas conçus pour remplacer les titres d'emprunt classiques, les placements à revenu fixe ou les instruments du marché monétaire. Des renseignements importants sur les billets à capital non protégé se trouvent dans le prospectus préalable de base, le supplément au prospectus et le supplément de fixation du prix (collectivement, le "prospectus") des billets. Nous suggérons fortement aux investisseurs de lire attentivement ces documents relatifs à une émission de billets avant d'investir et de discuter du caractère adéquat d'un investissement dans les billets avec leur conseiller en placement ou représentant de courtier avant de prendre une décision. Les documents d'une émission de billets en particulier sont disponibles à la page sommaire de l'émission en question. En cas d'incohérence ou de conflit entre le présent document et le prospectus, le prospectus prévaut. L'offre et la vente de billets peuvent être interdites ou limitées par les lois dans certains territoires au Canada et les billets ne sont pas offerts à l'extérieur du Canada. Les billets ne peuvent être achetés que dans les territoires où ils peuvent légalement être offerts à la vente et uniquement par l'entremise de personnes dûment inscrites et autorisées à les vendre. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Le rendement des billets à capital non protégé dépend des variations (qui peuvent être positives ou négatives) de la valeur des actifs sous-jacents pendant la durée du billet et il est possible qu'il n'y ait aucun rendement payable à l'investisseur. Le rendement d'un billet ne peut être établi avant l'échéance. Certains billets peuvent être assujettis à des plafonds, des seuils, des taux de participation et d'autres caractéristiques qui peuvent se refléter dans le rendement. Comme les billets ne sont pas protégés et que le capital sera à risque, il est possible que vous perdiez une partie ou la quasi-totalité de votre placement initial dans les billets. Un placement dans les billets est soumis à certains facteurs de risque. Consultez le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements, y compris la formule précise pour déterminer le rendement d'un billet.

Les BCP et BCNP (collectivement les « billets ») ne constitueront pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (Québec), de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou de tout autre régime d'assurance-dépôts.

______________________________ 1 Selon le Deposit Advisory Service--Canada, Spring 2022 d'Investor Economics.

