La coopérative réalise l'un des premiers swap ESG au Canada

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Desjardins est fier d'encourager les entreprises à respecter des engagements en matière de considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en incluant une remise verte à sa nouvelle offre de swap ESG. L'institution financière annonce du même coup sa participation à l'un des premiers projets avec ce produit financier au Canada en réalisant un swap de 125 millions de dollars qui couvre la portion financée par Desjardins du projet Paintearth, un parc éolien terrestre situé près de la ville de Settler en Alberta. Par cet appui, Desjardins démontre son intention de continuer à jouer un rôle clé dans l'éducation et la mise en place de moyens pour permettre aux acteurs économiques d'aborder la transition énergétique.

Le nouveau produit financier swap ESG vise à couvrir le risque de fluctuations du taux d'intérêt de la dette et à récompenser l'atteinte de résultats mesurables en matière de performance ESG. Le montant de la remise verte est déterminé en fonction de la portée ESG des engagements et des efforts déployés par les entreprises pour atteindre ces résultats.

« Le financement novateur de ce parc éolien en Alberta vient réitérer la ferme intention du Mouvement Desjardins d'être un acteur de premier plan de la transition énergétique au Canada. Avec ce nouvel outil financier, nous désirons accompagner les entreprises qui souhaitentinvestir dans des initiative ESG et les récompenser en leur versant une remise verte lorsqu'elles atteignent des objectifs de performance ciblés », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Le projet éolien Paintearth a été développé par Potentia Renewables Inc., au nom du partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique, et Greengate Power Corporation, deux développeurs ayant une vaste expérience dans la production d'énergie renouvelable.

« Potentia Renewables Inc. est ravie d'avoir conclu le financement du projet éolien Paintearth et de participer à l'un des premiers swap ESG au Canada. Nous sommes contents de faire partie de cette transaction financière innovante et nous sommes impatients d'atteindre ou de dépasser nos objectifs ESG pour Paintearth » a affirmé Jeremy Jagt, président de Potentia Renewables Inc.

Des bénéfices ESG garantis

Il est à souligner que lorsque les entreprises n'atteignent pas les objectifs de performance ESG, le montant de la remise verte devra être versé par l'entreprise à une organisation qui se conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Le cas échéant, Desjardins s'engage à verser le même montant à un organisme ESG.

Le projet de Paintearth aura la capacité de générer près de 190 MW d'électricité propre grâce à 38 éoliennes fabriquées par Siemens Gamesa Énergie renouvelable. La conception, la construction et la mise en service des turbines seront réalisées par Borea Construction, une filiale de Pomerleau. Le parc éolien devrait entrer en activité au début de 2024. De plus, Microsoft Corporation s'engage à acheter 543 GWh d'énergie renouvelable dès l'entrée en service commerciale du parc, et ce, chaque année selon un accord signé pour une durée de 15 ans.

Zéro émission nette d'ici 2040

Rappelons que le Mouvement Desjardins a mis en place un ambitieux plan d'action qui vise l'atteinte, d'ici 2040, d'un bilan zéro émission nette sur ses opérations étendues et sur les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier.

Pour y arriver, Desjardins prévoit augmenter la part des énergies renouvelables dans le financement qu'elle accorde aux grandes entreprises du secteur de l'énergie, qui passera de 24 % en 2020 à 35 % en 2025. La coopérative constituera également un portefeuille de 2 milliards de dollars d'investissements dans des infrastructures d'énergie renouvelable (une augmentation de 66 % par rapport à 2020) et soutiendra financièrement le développement de cinq projets de transformation de matières organiques résiduelles, notamment agricoles, en énergie renouvelable (biométhanisation).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 poste 5553436, [email protected]