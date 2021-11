Pour le troisième trimestre de 2021, la provision pour ristournes atteint 90 M$, en hausse de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2020. Les remises sous forme de commandites, dons et bourses d'études se situent à 20 M$, dont 8 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses, et les montants versés par l'intermédiaire du programme Avantages membre Desjardins à 4 M$. Ainsi, le retour aux membres et à la collectivité se chiffre à 114 M$, une augmentation de 10 M$ par rapport à ceux de la même période en 2020. À cela s'ajoute le montant des engagements de 4 M$ au troisième trimestre de 2021 liés au Fonds du Grand Mouvement qui vise notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Au terme des neuf premiers mois de 2021, le Mouvement Desjardins enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 2 549 M$, une augmentation de 1 006 M$, ou de 65,2 % par rapport à ceux de la même période en 2020. La croissance des excédents est principalement attribuable à la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit, à la bonne performance du réseau des caisses, à une sinistralité moins importante pour le secteur Assurance de dommages et à des révisions d'hypothèses actuarielles liées aux activités d'assurance de personnes. Rappelons que les excédents des neuf premiers mois terminés le 30 septembre 2020 avaient été marqués par le début de la pandémie de COVID-19. La dotation à la provision pour pertes de crédit avait été affectée par les incidences de la détérioration des perspectives économiques, des provisions avaient été comptabilisées en assurance voyage et des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ avaient été accordées aux membres et clients.

« Les excellents résultats du Mouvement Desjardins au troisième trimestre suivent la tendance amorcée en début d'année. Les excédents et les ristournes sont en hausse grâce notamment à la solide performance du réseau des caisses et à un taux de sinistres moins important en assurance de dommages. Je suis fier du travail de la grande équipe Desjardins et de nos efforts pour assurer une relance socioéconomique verte. D'ailleurs, nous sommes plus que jamais investis dans la lutte aux changements climatiques avec nos différents engagements en matière de carboneutralité », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

COVID-19 : Desjardins accompagne ses membres et clients et participe à l'effort de vaccination

Desjardins a déployé de nombreux moyens pour appuyer ses membres et clients dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs mesures d'allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, sont toujours en vigueur et évoluent afin d'offrir en tout temps des solutions pour les membres et clients en difficulté financière, quel que soit l'événement ou la situation. Desjardins vise à appuyer les membres et clients en difficultés financières en leur offrant les solutions les plus adaptées à leurs besoins afin d'être là dans les moments qui comptent.

Desjardins a également participé activement à l'effort de vaccination, plus de 10 000 doses de vaccin ont été administrées sur le site de la Cité de la coopération à Lévis. Il est important de préciser que Desjardins a respecté l'ordre de vaccination établi par le gouvernement et n'a pas priorisé ses employés ou ses membres et clients.

Appui à la relance économique, sociale et verte

Grâce au Fonds du Grand Mouvement doté d'une enveloppe de 250 M$ visant à soutenir les milieux sur les plans sociaux et économiques ainsi que le Fonds C destiné aux entreprises, Desjardins contribue à la relance de l'activité économique et du développement régional.

Depuis la création du Fonds du Grand Mouvement, Desjardins a conclu des engagements d'un montant total de 142 M$, auprès de 632 projets. Le Fonds C a également permis de soutenir 975 entreprises pour un montant total de près de 6 M$.

Desjardins se mobilise également pour accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone. Plusieurs actions concrètes ont été mises de l'avant depuis le deuxième trimestre de 2021 notamment :

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et continue d'appuyer des initiatives en lien avec la diversité, l'inclusion et la coopération. Voici certaines réalisations ayant eu lieu depuis le deuxième trimestre constituant des manifestations concrètes de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Coup d'envoi de la sixième édition du Coopérathon réunissant des Canadiens dans l'une des plus grandes compétitions d'innovation ouverte au monde afin de découvrir des solutions pour un avenir responsable sur le plan social.

réunissant des Canadiens dans l'une des plus grandes compétitions d'innovation ouverte au monde afin de découvrir des solutions pour un avenir responsable sur le plan social. Lancement d'un balado d'actualité qui s'adresse aux personnes ayant un intérêt marqué pour le monde des affaires auquel les économistes de Desjardins participent à chaque semaine pour donner un point de vue économique.

qui s'adresse aux personnes ayant un intérêt marqué pour le monde des affaires auquel les économistes de Desjardins participent à chaque semaine pour donner un point de vue économique. La cofondatrice du Mouvement Desjardins a été honorée, à titre posthume, au gala de l'Ordre du Mérite coopératif québécois par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Dorimène Desjardins a notamment pavé la voie à la place qu'occupent les femmes encore aujourd'hui au sein du Mouvement. De plus, le Conseil de la coopération de l' Ontario a remis un prix spécial à titre posthume à Alphonse Desjardins pour son apport au mouvement coopératif de cette province par la création de 18 caisses populaires et d'une caisse de groupe. Cette distinction deviendra un prix annuel permanent qui sera décerné à une personne ayant contribué de façon remarquable à l'évolution de ce mouvement.

par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Dorimène Desjardins a notamment pavé la voie à la place qu'occupent les femmes encore aujourd'hui au sein du Mouvement. De plus, le coopération de l' a remis un prix spécial à titre posthume à pour son apport au mouvement coopératif de cette province par la création de 18 caisses populaires et d'une caisse de groupe. Cette distinction deviendra un prix annuel permanent qui sera décerné à une personne ayant contribué de façon remarquable à l'évolution de ce mouvement. Nouveaux engagements financiers totalisant 1,7 M$ dans 8 projets de coopératives alimentaires, récréotouristiques, culturelles et éducatives, et ce, à travers le Canada .

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients. Voici quelques projets novateurs pour ce troisième trimestre de 2021.

Plus d'accessibilité au courtage en ligne en offrant des transactions sur actions et de fonds négociés en bourse canadiens et américains sans frais. Cette évolution touche tous les clients de Desjardins courtage en ligne et s'inscrit dans le prolongement des réductions de frais de commissions qui étaient déjà offertes à la clientèle de 18-30 ans ainsi qu'aux investisseurs actifs.

et s'inscrit dans le prolongement des réductions de frais de commissions qui étaient déjà offertes à la clientèle de 18-30 ans ainsi qu'aux investisseurs actifs. Desjardins a remporté, pour une deuxième année consécutive, le prix du « Meilleur manufacturier au Canada » pour ses produits structurés remis par l'organisme britannique Structured Retail Products.

Faits saillants financiers

Comparaison du troisième trimestre de 2021 à celui de 2020 :

Excédents avant ristournes aux membres de 816 M$, en hausse de 87 M$, ou de 11,9 %.

Revenus d'exploitation (1) de 5 250 M$, en hausse de 607 M$, ou de 13,1 %.

de 5 250 M$, en hausse de 607 M$, ou de 13,1 %. Primes nettes de 2 905 M$, en hausse de 371 M$, ou de 14,6 %, en raison notamment de la croissance des affaires.



Revenu net d'intérêts de 1 476 M$, en hausse de 12 M$, ou de 0,8 %.



Autres revenus d'exploitation (1) de 869 M$, en hausse de 224 M$, ou de 34,7 %, en raison notamment des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion et à la hausse des volumes d'affaires des activités de paiement de Services de cartes Desjardins.

de 869 M$, en hausse de 224 M$, ou de 34,7 %, en raison notamment des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion et à la hausse des volumes d'affaires des activités de paiement de Services de cartes Desjardins. Dotation à la provision pour pertes de crédit de 52 M$, en baisse de 47 M$, ou 47,5 %, comparativement à la même période en 2020.

Sinistralité moins importante pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à la période correspondante de 2020, en raison, notamment, de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures essentiellement en assurance automobile.

Retour aux membres et à la collectivité de 114 M$, une augmentation de 10 M$ par rapport à celui de la même période en 2020.

Autres faits saillants du troisième trimestre de 2021 :

Ratio de fonds propres total de 22,4 %, comparativement à 22,6 % au 31 décembre 2020.

Croissance de 7,9 % de l'actif total depuis le 31 décembre 2020 pour totaliser 390,6 G$ au 30 septembre 2021.

Émission, en date du 23 août 2021, de billets à moyen terme canadiens basés sur le taux CORRA, d'un montant total de 500 M$, venant à échéance en août 2022. Cette émission vient appuyer la réforme du CDOR.

Émission, en date du 10 septembre 2021, de billets à moyen terme canadiens et conformément au Cadre des obligations durables Desjardins, d'un montant total de 500 M$.

Émission, en date du 14 octobre 2021, d'obligations sécurisées, d'un montant total de 750 M$ US.

En juillet 2021, révision à la hausse (A2 à A1) par l'agence de notation Moody's de la cote de la dette à moyen et long terme de premier rang, sujette au régime de recapitalisation interne applicable à Desjardins.

Comparaison des neuf premiers mois de 2021 et de 2020 :

Excédents avant ristournes aux membres de 2 549 M$, en hausse de 1 006 M$, ou de 65,2 %.

Revenus d'exploitation (1) de 14 902 M$, en hausse de 1 333 M$, ou de 9,8 %.

de 14 902 M$, en hausse de 1 333 M$, ou de 9,8 %. Primes nettes de 8 077 M$, en hausse de 783 M$, ou de 10,7 %, incluant l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées aux membres et clients en 2020.



Revenu net d'intérêts de 4 331 M$, en hausse de 146 M$, ou de 3,5 %.



Autres revenus d'exploitation (1) de 2 494 M$, en hausse de 404 M$, ou de 19,3 %.

de 2 494 M$, en hausse de 404 M$, ou de 19,3 %. Dotation à la provision pour pertes de crédit de 53 M$, en baisse de 641 M$.

Effet favorable lié à des révisions d'hypothèses actuarielles provenant des activités d'assurance de personnes.

Incidence des marchés affectant favorablement les fonds de placement garanti alors que ceux-ci avaient été affectés défavorablement au cours de la période comparative.

Baisse de la charge de sinistres pour les neuf premiers mois de 2021, comparativement à la période correspondante de 2020, en raison, notamment, de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures principalement en assurance automobile. De plus, les sinistres de l'exercice en cours sont moins importants en assurance automobile, notamment en raison des changements dans les habitudes de conduites dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi qu'en assurance de biens.

Retour aux membres et à la collectivité de 335 M$, comparativement à 314 M$ pour la période correspondante de 2020.

__________ 1 Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Aux et pour les périodes de trois Aux et pour les périodes de (en millions de dollars et en pourcentage) mois terminées le neuf mois terminées le

30 septembre 2021 30 juin 2021 30 septembre 2020 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Résultats



















Revenus d'exploitation(1) 5 250 $ 4 869 $ 4 643 $ 14 902 $ 13 569 $ Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit 52

(3)

99

53

694

Frais autres que d'intérêts 2 288

2 377

1 954

6 830

5 965

Excédents avant ristournes aux membres(2) 816

935

729

2 549

1 543

Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)





















Particuliers et Entreprises 401 $ 397 $ 445 $ 1 212 $ 950 $

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 109

235

140

469

360



Assurance de dommages 289

330

155

867

244



Autres 17

(27)

(11)

1

(11)



816 $ 935 $ 729 $ 2 549 $ 1 543 $ Retour aux membres et à la collectivité





















Ristournes aux membres 90 $ 90 $ 80 $ 270 $ 237 $

Commandites, dons et bourses d'études(4) 20

20

14

52

44



Programme Avantages membre Desjardins 4

5

10

13

33



114 $ 115 $ 104 $ 335 $ 314 $ Indicateurs





















Marge nette d'intérêt(1)(5) 2,07 % 2,09 % 2,22 % 2,09 % 2,27 %

Rendement des capitaux propres(1) 9,6

11,5

9,9

10,5

7,2



Indice de productivité(1) 66,8

66,3

64,5

66,6

68,9



Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) 0,09

(0,01)

0,19

0,03

0,45



Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts(1) 0,52

0,55

0,64

0,52

0,64



Ratio de liquidité à court terme(6) 150

151

157

150

157



Ratio structurel de liquidité à long terme(6) 132

134

s. o.

132

s. o.

Bilan et hors bilan





















Actif 390 641 $ 389 278 $ 359 887 $ 390 641 $ 359 887 $

Prêts et acceptations nets 227 027

222 023

209 931

227 027

209 931



Dépôts 239 677

238 670

225 820

239 677

225 820



Capitaux propres 33 603

32 719

29 418

33 603

29 418



Biens sous administration 480 578

485 806

446 812

480 578

446 812



Biens sous gestion(7) 90 527

85 360

73 118

90 527

73 118

Ratios de fonds propres et ratio de levier





















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A 21,2 % 21,4 % 21,4 % 21,2 % 21,4 %

Ratio de fonds propres de la catégorie 1 21,2

21,4

21,4

21,2

21,4



Ratio du total des fonds propres 22,4

22,6

22,1

22,4

22,1



Ratio de levier 8,7

8,5

8,3

8,7

8,3



Actifs pondérés en fonction des risques 135 334 $ 130 514 $ 120 603 $ 135 334 $ 120 603 $ Autre renseignement





















Nombre d'employés 52 827

52 056

48 791

52 827

48 791

























(1) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ». (2) Le détail par poste est présenté à l'état des résultats des états financiers combinés intermédiaires. (3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 10 « Information sectorielle » des états financiers combinés intermédiaires. (4) Dont 8 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses (10 M$ au deuxième trimestre de 2021, 6 M$ au troisième trimestre de 2020, 23 M$ pour les neuf premiers mois de 2021 et 20 M$ pour les neuf premiers mois de 2020). (5) Les données de 2020 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante en raison d'un raffinement méthodologique. (6) Le résultat du ratio est présenté en fonction de la moyenne des données quotidiennes du trimestre. Le changement de méthode de calcul au cours du troisième trimestre 2021 n'a eu aucune incidence significative sur la valeur du ratio. (7) Les biens sous gestion peuvent également être administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.

Un actif de 390,6 G$, en hausse de 28,6 G$

Au 30 septembre 2021, l'actif total du Mouvement Desjardins s'élève à 390,6 G$, en hausse de 28,6 G$, ou de 7,9 %, depuis le 31 décembre 2020. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des prêts et acceptations nets, ainsi que des valeurs mobilières y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente.

La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières du Mouvement Desjardins ont augmenté de 1,5 G$, ou de 12,5 % et les valeurs mobilières y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente ont augmenté de 7,2 G$, ou de 7,4 %.

L'encours du portefeuille de prêts du Mouvement Desjardins, y compris les acceptations, net de la provision pour pertes de crédit, a progressé de 15,3 G$, ou de 7,2 %. À l'origine de cette croissance, on retrouve les prêts hypothécaires résidentiels, qui occupent une place importante dans les activités de crédit du Mouvement. En effet, ils composaient 64,2 % de son portefeuille au 30 septembre 2021.

Une très solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ainsi, ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 21,2 % et 22,4 % au 30 septembre 2021, alors qu'ils étaient de 21,9 % et 22,6 % respectivement au 31 décembre 2020.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du troisième trimestre de 2021 sont de 401 M$, en diminution de 44 M$ par rapport à la même période en 2020. Cette baisse s'explique par l'augmentation des frais autres que d'intérêts, en raison principalement des sommes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins. Cette diminution est atténuée par la bonne performance du réseau des caisses ainsi que par la dotation à la provision pour pertes de crédit moins élevée que celle du trimestre correspondant de 2020.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents nets du troisième trimestre de 2021 sont de 109 M$, en baisse de 31 M$ par rapport à la même période en 2020. Cette diminution est principalement attribuable à l'incidence des marchés ayant affecté moins favorablement les fonds de placement garanti que lors du trimestre comparatif, ainsi qu'à la révision à la baisse au troisième trimestre de 2020 des provisions en assurance voyage prises au cours du premier trimestre de 2020.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents nets du troisième trimestre de 2021 sont de 289 M$, en hausse de 134 M$ par rapport au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par une baisse de la charge de sinistres en raison notamment de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures, essentiellement en assurance automobile. La croissance des excédents est également attribuable à la hausse des primes nettes. En contrepartie, le troisième trimestre de 2021 a été marqué par une catastrophe, soit une tempête de grêle en Alberta, alors que le trimestre correspondant de 2020 avait été marqué par un événement majeur de moindre envergure.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats pour le troisième trimestre

L'excédent net du troisième trimestre de 2021 est de 17 M$, comparativement à un déficit de 11 M$ pour la période correspondante de 2020. L'excédent s'explique par les activités de trésorerie, les variations de taux du marché ainsi que l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet favorable sur le revenu net d'intérêts diminué par un effet défavorable sur les revenus de placement. Le secteur Autres inclut également des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information, la sécurité et l'amélioration des processus d'affaires.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion intermédiaire du Mouvement Desjardins pour le troisième trimestre de 2021, disponible sur le site Web Desjardins.com .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant l'incidence possible de la pandémie de COVID-19 sur ses activités, ses résultats et sa situation financière ainsi que sur la conjoncture économique et celles des marchés financiers. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. D'ailleurs, l'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître grandement ce risque en posant des difficultés additionnelles dans l'établissement des hypothèses, des prédictions, des projections ou d'autres énoncés prospectifs en comparaison avec les périodes précédentes. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisque divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » et dans la sous-section « Pandémie de COVID-19 » de la section « Événements importants » du rapport de gestion annuel 2020 et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés intermédiaires de 2021. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les états financiers combinés intermédiaires du Mouvement sont établis selon l'International Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés annuels et intermédiaires du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux PCGR (IFRS) et diverses mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier.

Ces mesures non conformes aux PCGR sont définies ci-après :

Indice de productivité

L'indice de productivité est utilisé comme mesure d'efficacité. On établit ce ratio en divisant les frais autres que d'intérêts par le revenu total, déduction faite des frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance. Le résultat est exprimé en pourcentage. Plus ce ratio est faible, meilleure est la productivité.

Marge nette d'intérêt

La marge nette d'intérêt est utilisée comme mesure de rentabilité. Elle correspond au revenu net d'intérêts, exprimé en pourcentage de l'actif moyen portant intérêt.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividendes sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le rapport de gestion et les états financiers combinés.



Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de (en millions de dollars) terminées le neuf mois terminées le

30 septembre 2021 30 juin 2021 30 septembre 2020 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 476 $ 1 452 $ 1 464 $ 4 331 $ 4 185 $ Primes nettes 2 905

2 587

2 534

8 077

7 294

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 109

105

96

313

284



Commissions sur prêts et cartes de crédit 198

182

126

567

463



Services de courtage et de fonds de placement 283

285

235

841

711



Honoraires de gestion et de services de garde 185

177

152

531

449



Revenus (pertes) nets de placement(1) (90)

1 055

304

(637)

2 470



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (24)

(146)

(143)

(316)

70



Revenus de change 34

28

22

92

82



Autres 60

53

14

150

101

Revenu total(2) 5 136 $ 5 778 $ 4 804 $ 13 949 $ 16 109 $ Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 476 $ 1 452 $ 1 464 $ 4 331 $ 4 185 $ Primes nettes 2 905

2 587

2 534

8 077

7 294

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 109

105

96

313

284



Commissions sur prêts et cartes de crédit 198

182

126

567

463



Services de courtage et de fonds de placement 283

285

235

841

711



Honoraires de gestion et de services de garde 185

177

152

531

449



Revenus de change 34

28

22

92

82



Autres 60

53

14

150

101

Revenus d'exploitation 5 250

4 869

4 643

14 902

13 569

Revenus (pertes) de placement





















Revenus (pertes) nets de placement(1) (90)

1 055

304

(637)

2 470



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (24)

(146)

(143)

(316)

70

Revenus (pertes) de placement (114)

909

161

(953)

2 540

Revenu total(2) 5 136 $ 5 778 $ 4 804 $ 13 949 $ 16 109 $

























(1) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 9 « Revenu net d'intérêts et revenus (pertes) nets de placement » des états financiers combinés intermédiaires. (2) Afin de prendre en compte les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, la variation de ce poste doit être analysée conjointement avec le poste « Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance » de l'état combiné du résultat.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.



Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de (en millions de dollars et en pourcentage) terminées le neuf mois terminées le

30 septembre 2021 30 juin 2021 30 septembre 2020 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit 52 $ (3) $ 99 $ 53 $ 694 $ Prêts bruts moyens 225 380

219 425

209 494

219 802

207 469

Acceptations brutes moyennes 150

122

104

196

168

Prêts et acceptations bruts moyens 225 530 $ 219 547 $ 209 598 $ 219 998 $ 207 637 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) 0,09 % (0,01) % 0,19 % 0,03 % 0,45 %



(1) Correspond à un calcul annualisé qui prend en compte le nombre de jours dans la période concernée.

