MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins est interpellé par la problématique de gestion de fin de vie des masques à usage unique faisant partie de notre quotidien depuis le début de la pandémie. À raison de deux ou trois masques par jour, par personne, ce sont des centaines de milliers de masques à usage unique qui se retrouvent chaque mois dans des sites d'enfouissement ou sont incinérés. Notre partenariat avec Go Zero, débuté en mai dernier, a permis de recycler plus d'un million de masques usés. Plus de 90 Caisses Desjardins ont instauré le recyclage des masques, tout comme l'ensemble des sites d'entreprise du Mouvement dont le Complexe Desjardins et la Cité de la coopération à Lévis.

« Ce partenariat avec Go Zero permet à Desjardins de participer à une solution en économie circulaire qui donne une deuxième vie aux masques usés tout en réduisant leur impact environnemental. Il fait partie de notre plan de gestion des matières résiduelles, RÉCUP, basé sur le principe des 4RV (Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser) et qui prend en considération dès l'approvisionnement une approche de circularité, tout en favorisant les achats auprès des entreprises d'économie sociale locales », a mentionné Viviane Garneau, vice-présidente Immobilier, Approvisionnement et Administration de Desjardins.

L'entreprise québécoise Go Zero offre une vraie solution en économie circulaire et met en application les meilleures pratiques en matière de traçabilité, de transparence et de développement durable. Ses partenaires d'économie sociale s'engagent à recevoir, à décontaminer et à séparer les différents composants qui sont par la suite transformés en nouveaux matériaux et biens par ses partenaires recycleurs. Ces nouveaux produits sont à leur tour entièrement recyclables. L'ensemble de ces opérations se fait localement, nourrissant ainsi la vitalité de plusieurs entreprises et communautés d'ici.

« Nous sommes fort heureux qu'une entreprise de l'envergure de Desjardins participe à notre programme de recyclage des masques. Ce programme permet véritablement de réduire l'empreinte environnementale associée à la pandémie et de transformer des déchets en nouveaux gisements de matières - preuve que l'adversité est motrice d'innovation et de coordination sociale. Recycler et valoriser, ensemble, de concert, c'est tisser l'avenir dès maintenant. À nous de faire bonne figure et de montrer la voie, comme s'y est engagé Desjardins », a ajouté Keith Éthier, président de Go Zero.

D'ailleurs, les résultats préliminaires de RECYC-QUÉBEC montrent que le recyclage des masques est, de toutes les solutions actuelles, la plus intéressante du point de vue des impacts environnementaux. L'étude indique que le recyclage est la solution de fin de vie la moins polluante et risquée d'une part, et la plus durable d'autre part. Ni l'enfouissement ni l'incinération en vue d'une valorisation énergétique n'atteignent les résultats d'une solution fondée sur le recyclage et la valorisation en nouvelles matières recyclables.

Le Mouvement Desjardins est la plus importante coopérative financière en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le Magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Go Zero est une entreprise québécoise de recyclage qui propose des solutions d'économie circulaire à des enjeux environnementaux et sociaux. Innovante et pleinement arrimée à une conception robuste du développement durable, elle collecte et valorise différents produits orphelins de recyclage. Go Zero élabore des solutions simples et efficaces et s'applique à voir de nouveaux gisements de matières là où d'autres ne voient que des sources de problèmes et de déchets. L'entreprise est axée sur l'efficience environnementale et le renforcement des communautés locales et fédère les forces vives afin de promouvoir la « valorisation circulaire ».

