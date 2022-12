Desjardins en action pour préserver la biodiversité

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins a pris et prend des engagements contre la perte de la diversité biologique que ce soit en plantant plus de 430 000 arbres en 15 ans, en signant des engagements en biodiversité avec les Nations Unies et les milieux financiers, en mettant en place des partenariats dont celui avec Exportation et développement Canada (EDC) pour financer jusqu'à 1 milliard de dollars de projets verts ou encore avec le Fonds du Grand Mouvement pour favoriser des projets en biodiversité. L'impact des changements climatiques et la perte croissante de la biodiversité mettent en danger notre qualité de vie et le développement économique de nos sociétés, nous devons donc agir dès maintenant.

« C'est pourquoi nous sommes honorés que Montréal soit la ville hôte pour la tenue des événements de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (COP 15). C'est également pour nous une fierté d'appuyer l'adoption d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité. L'élaboration d'un accord précis, audacieux et défini dans le temps constituera une étape importante pour la protection et la restauration de la biodiversité de notre planète. À titre de plus importante coopérative financière en Amérique du Nord, Desjardins s'engage à contribuer à relever ce défi par le biais de ses activités financières et ses investissements », a souligné Pauline D'Amboise, vice-présidente Gouvernance et Développement durable du Mouvement Desjardins.

Propulsé par sa mission d'enrichir la vie des personnes et des communautés, Desjardins appuie la protection de la biodiversité par de nombreuses autres initiatives. En voici quelques-unes :

Plantation d`arbres

Les caisses et les secteurs du Mouvement Desjardins mènent plusieurs projets de plantations d'arbres annuellement. Depuis 2006, 430 863 arbres ont été plantés au Canada par Desjardins.

Les objectifs communs de nos projets: reboiser, assurer la beauté des paysages et des milieux de vie, soutenir la science appliquée et ralentir le changement climatique.

Engagements

Desjardins a signé l'engagement du milieu financier pour la biodiversité Finance for Biodiversity Pledge, par lequel il s'engage à prendre en compte la restauration et la protection de la biodiversité dans la gestion de ses fonds propres et dans les solutions de placements offertes à ses membres et clients. Desjardins appuie également la déclaration du secteur financier en soutien aux objectifs de la COP 15, qui appelle à l'élaboration d'un cadre mondial et d'un plan d'action précis pour enrayer la perte de biodiversité.

Fonds du Grand Mouvement

Le Fonds appuie des initiatives ayant un impact communautaire auprès de la jeunesse, en développement durable et en entrepreneuriat. Des projets favorisant notamment la biodiversité dans le Fonds que ce soit pour préserver le territoire, séquestrer du carbone par la plantation de saules ou l'eau de pluie en révolution.

Partenariat

Desjardins en partenariat avec EDC octroiera jusqu'à 1 milliard de dollars d'ici trois ans pour concrétiser des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce partenariat permettra de déployer une nouvelle offre de financement durable destinée aux moyennes et aux grandes entreprises exportatrices.

En action à travers le Mouvement

Chez Desjardins, nous sensibilisons également nos employés à faire une différence.

Nous organisons des Rendez-vous Durables pour nos employés. On propose des conférences exclusives avec des experts en biodiversité notamment Jérôme Dupras, biologiste, professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique.

Les employés peuvent également en apprendre davantage sur les fondements du système climatique, l'effondrement de la biodiversité et leurs impacts sur l'économie mondiale avec L'Académie du climat, un tout nouveau parcours de formation ludique et modulaire, qui répond à ces questions.

