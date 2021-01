Desjardins dévoile un point de vue économique sur les jeunes et leur réitère son appui

La génération Z et les jeunes millénariaux vivent davantage de détresse psychologique

Ils sont moins enclins à se lancer en affaires

Leur parcours scolaire est plus exigeant

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les jeunes issus de la génération Z, de même que les jeunes millénariaux, sont de plus en plus actifs sur le marché du travail. Bien que leur taux d'activité et de diplomation est plus élevé que les générations précédentes, ils sont moins enclins à se lancer en affaires. Ces jeunes vivent aussi davantage de détresse psychologique et de troubles anxiodépressifs que leurs aînés. C'est ce que révèle le point de vue économique, D'une génération de jeunes Québécois à l'autre, publié aujourd'hui par les Études économiques de Desjardins qui s'intéresse aux quatre dernières générations.

Le point de vue économique précise notamment que le taux de diplomation universitaire des 25-34 ans a bondi de 5 % en 1960 à 32 % en 2018, tandis que l'intérêt pour l'entrepreneuriat décroît. Ce dernier est passé de 80 % en 2016 à 67,9 % en 2018. Avec la pandémie, les jeunes déjà moins enclins à opter pour l'entrepreneuriat pourraient hésiter davantage à se lancer en affaires après avoir constaté à quel point un grand nombre de secteurs ont été malmenés. Les conséquences de la pandémie seront profondes et durables.

Notons également que le tiers des millénariaux et des Z doivent composer avec un niveau élevé de détresse psychologique. La pandémie actuelle quoique temporaire est un facteur de stress non négligeable qui aura des effets à long terme sur la santé psychologique de la génération Z et des millénariaux.

C'est à la suite de ces constats que Desjardins souhaite rappeler les différents programmes qui pourraient permettre à ces jeunes générations de faire face aux défis présents.

« Dès le mois d'avril 2020, on a compris chez Desjardins que la jeunesse québécoise vivait une période particulièrement difficile alors que les écoles fermaient temporairement leurs portes coupant du même coup les contacts avec les amis, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Cela est d'autant plus préoccupant que nous savons que le tiers des jeunes vivaient déjà avec un niveau de détresse psychologique plus élevé que les 30 ans et plus. L'engagement envers les jeunes est l'une des priorités chez Desjardins et aujourd'hui, on leur réitère notre appui avec des initiatives qui leurs sont spécifiquement destinées, ainsi qu'avec celles qui stimulent et favorisent l'entrepreneuriat. »

Un deuxième rôle pour Guy Cormier chez Academos

Après être devenu le premier parrain d'Academos en 2020, Guy Cormier poursuit son implication avec un rôle de mentor chez Academos. Ainsi, il échangera avec des jeunes sur son parcours, mais aussi sur les questions qui les préoccupent pour leur orientation de carrière dans un marché du travail en plein bouleversement. Academos est un organisme qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels passionnés par leur métier.

Assistance téléphonique psychologique et juridique pour les membres de 30 ans et moins

L'isolement créé par la situation actuelle amène une détresse psychologique chez certains jeunes, et Desjardins accompagne ses membres de 30 ans et moins dans cette période ayant mis à leur disposition dès avril 2020 une assistance psychologique et juridique par téléphone.

La Fondation Desjardins offrira des bourses pour la réorientation et le retour aux études

La Fondation Desjardins remettra cette année 2 M$ en bourses d'études. En plus des bourses visant à souligner la persévérance scolaire et l'engagement dans le milieu, une nouvelle catégorie s'ajoute cette année pour aider les jeunes qui effectueraient une réorientation de carrière ou un retour aux études en raison de la COVID-19. Les bourses varient de 1 000 $ à 5 000 $ selon le niveau d'études. La période pour déposer sa candidature se fait du 1er au 31 mars sur le site www.desjardins.com/bourses. En déposant leur candidature sur la plateforme de bourses Desjardins, les étudiants peuvent également accéder à de nombreuses autres bourses offertes par Desjardins, comme celles offertes par les caisses.

Des programmes et des partenariats qui favorisent l'entrepreneuriat jeunesse

Plusieurs programmes favorisant l'entrepreneuriat sont offerts par Desjardins partout au Québec afin de stimuler la fibre entrepreneuriale. En plus d'offrir différentes bourses, ces programmes offrent un accompagnement pour maximiser le succès de ces jeunes entreprises. En voici quelques exemples :

Défi OSEntreprendre

En partenariat avec Desjardins, lancement d'un nouveau volet Faire affaires ensemble : l'approvisionnement entre les entreprises québécoises. L'objectif est de faire rayonner des entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d'approvisionnement auprès des fournisseurs d'ici. En encourageant les entreprises à s'approvisionner entre elles, l'économie québécoise s'en retrouve stimulée. Les entrepreneurs ont jusqu'au 9 mars pour déposer leur candidature.

Créavenir

Ce programme offre aux jeunes entrepreneurs qui démarrent une entreprise ou qui possèdent une entreprise de moins de 3 ans un accompagnement et du mentorat et une aide sous forme de financement et de subvention non remboursable. Créavenir s'adresse aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans ne disposant pas des garanties ou de la mise de fonds nécessaires pour obtenir un financement conventionnel. Il fournit l'encadrement nécessaire aux jeunes entrepreneurs en les dirigeant vers le soutien et l'accompagnement disponibles dans le milieu, en offrant un financement adapté à la réalité des jeunes entrepreneurs, sans les exigences usuelles. Il fournit aussi un levier financier pour faciliter l'accès aux sources de financement disponibles et au crédit conventionnel et permet aux jeunes entrepreneurs de se constituer un historique de crédit et de bâtir leur réputation financière.

Adopte Inc.

Adopte Inc. est un concours entrepreneurial qui permet à de jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans de se consacrer au développement de leur entreprise durant un an. Au cours de cette expérience unique, ces entrepreneurs de la relève bénéficient d'un appui financier, de coaching et de formation. Depuis la création du concours, 6 entrepreneurs ont été adoptés par des dirigeants de Desjardins.

Les membres et les clients pourront continuer de se prévaloir des mesures d'allègement de Desjardins

La situation demeurant précaire pour plusieurs, Desjardins maintient ses mesures d'allègement. Les membres et les clients les plus durement touchés pourront donc continuer de bénéficier du report de paiement sur leurs produits de financement Desjardins et d'un taux d'intérêt réduit sur les cartes de crédit Desjardins, en plus d'obtenir un accompagnement personnalisé pour retrouver une bonne santé financière. En date du 31 décembre 2020, ce sont plus de 340 000 demandes de mesures d'allègement pour ses produits de financement que Desjardins a reçues depuis le 16 mars dernier. Ce sont également plus de 2 millions d'assurés autos qui ont reçu une remise sur leur prime d'assurance, totalisant 155 M$.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques pour les mesures d'allègement, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; Joëlle Noreau pour l'étude économique, Économiste principale, 514 281-2336 ou 1 866-866-7000, poste 5552336, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/