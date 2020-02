Desjardins devient partenaire de Réno-Assistance et appuie le plan de croissance de cette entreprise de soutien à la rénovation résidentielle et commerciale

LÉVIS, QC, le 1er févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins devient actionnaire majoritaire de Réno-Assistance, une entreprise qui propose une plate-forme permettant de mettre en relation les personnes qui entreprennent un projet de rénovation d'envergure avec des professionnels et entrepreneurs de confiance pour le mener à bien. Réno-Assistance dispose d'un bassin de plus de 1 000 professionnels et entrepreneurs certifiés dans les domaines de la rénovation résidentielle et commerciale. Desjardins soutient également le plan de croissance de cette entreprise qui, pour le moment, est principalement présente dans le Grand Montréal et les agglomérations de Québec et de Toronto.

Réno-Assistance est de plus le premier et le seul service à ce jour à avoir été autorisé à arborer le sceau « Protégez-Vous recommande » à la suite d'une enquête exhaustive de la publication en 2017, un témoignage de confiance qui a d'ailleurs été renouvelé en 2019. Au cours des prochaines années, la plate-forme demeurera accessible à tous, alors que l'entreprise continuera d'opérer sous la marque Réno-Assistance et d'être gérée par l'équipe en place. Il se peut qu'au fil du temps, Desjardins fasse des liens là où des synergies sont possibles et pertinentes avec ses différentes entités.

« La propriété immobilière est souvent l'actif le plus important des ménages, de faire valoir Martin Brunelle, vice-président, Croissance, Acquisition et Développement chez Desjardins. Or, nos études auprès des propriétaires domiciliaires démontrent que la rénovation comporte des irritants importants. Le défi peut être tout aussi exigeant pour les occupants de locaux commerciaux qui n'ont souvent ni le temps ni l'expertise pour vérifier des fournisseurs et réaliser les travaux de rénovation majeure. Pour ces personnes, la solution développée par Réno-Assistance offre un accès à une banque d'entrepreneurs locaux certifiés et un accompagnement personnalisé tout au long du processus, des plans jusqu'à la fin des travaux, y compris en cas de litige entre le client et l'entrepreneur. Nous souhaitons accélérer la croissance de l'entreprise dans toutes les régions du Québec, de même qu'en Ontario, où Desjardins est le premier assureur de dommages. »

Des valeurs communes avec Desjardins : le conseil et l'éducation

En plus de référer les meilleurs entrepreneurs sur le marché, Réno-Assistance se distingue par son souci d'informer les propriétaires résidentiels et commerciaux grâce à l'expertise de ses conseillers aguerris. La section RénoBlogue du site Web de Réno-Assistance présente une multitude d'articles sur la rénovation, sur des sujets tels les avantages de rénover la cuisine et la salle de bain en même temps, les éléments à considérer pour la rénovation de la façade d'une maison, ou encore, quel revêtement choisir pour un toit en pente. La section RénoInspiration du site présente plus de 200 exemples de rénovation résidentielle et commerciale avec description du projet, coût, photos avant et après. Le site Web de Réno-Assistance a d'ailleurs été visité par plus de 1,2 million de visiteurs uniques l'an dernier. Cette donnée a plus que doublé par rapport à l'année précédente.

« Réno-Assistance a vu le jour à la suite de mes déboires personnels avec des entrepreneurs en rénovation qui m'ont coûté plus de 50 000 $, rappelle le fondateur et chef de l'exploitation de l'entreprise, Éric Périgny. Par son service personnalisé destiné à des projets de plus de 3 000 $, l'accompagnement de Réno-Assistance consiste à protéger les consommateurs et ce, depuis notre création en 2010. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Desjardins avec qui nous avons des valeurs communes. Nous sommes confiants que, dans un avenir proche, nous aurons le nombre d'entrepreneurs certifiés qui nous permettra de desservir l'ensemble des régions du Québec, de même que les principales agglomérations de l'Ontario. »

Taux exceptionnel de satisfaction chez les clients de Réno-Assistance

En janvier 2019, Protégez-vous publiait que « le taux de satisfaction des clients de Réno-Assistance après travaux atteint 94,5 %, ce qui est exceptionnel dans ce domaine » et surpasse de loin l'autre fournisseur mesuré par Protégez-vous. Ce niveau de satisfaction contraste radicalement avec les résultats d'un sondage Ipsos pancanadien commandé par Réno-Assistance et réalisé au printemps 2018 auprès de 1 742 propriétaires domiciliaires, dont voici quelques extraits :

Le tiers des propriétaires québécois sont d'avis que les rénovations sont le plus stressant des processus qu'une personne puisse vivre parmi plusieurs achats;

Trois propriétaires montréalais sur 4 (74 %) trouvent qu'il est difficile de trouver un entrepreneur en qui ils peuvent avoir confiance; ailleurs au Québec, c'est plus d'un propriétaire sur deux (58 %);

60 % des propriétaires québécois ne vérifient même pas si l'entrepreneur a une licence valide; 75 % ne vérifient pas s'il a des assurances et 80 % ne vérifient pas si l'entrepreneur a été poursuivi à répétition dans le passé;

17 % des propriétaires montréalais et 14 % du reste des propriétaires québécois affirment avoir eu des travaux bâclés qu'ils ont dû recommencer;

40 % des propriétaires québécois souhaitent :

se faire assister d'un conseiller en rénovation lors d'un projet afin d'éviter les pièges courants



avoir quelqu'un qui les aident à comprendre les soumissions reçues de chaque entrepreneur



qu'on mette en compétition jusqu'à trois entrepreneurs sur leur projet



qu'on fasse pour eux une enquête approfondie sur les entrepreneurs



recevoir un rapport de vérification des entrepreneurs.

Réno-Assistance en bref :

Fondée en janvier 2010

Majorité des actions détenues par Desjardins depuis janvier 2020

40 employés

Un réseau de plus de 1 000 entrepreneurs vérifiés à 360° selon 54 points

Plus de 200 M$ de projets de rénovation traités annuellement

Plus de 76 000 clients résidentiels et commerciaux accompagnés dans leur projet depuis la fondation

82 % de projets résidentiels et 18 % de projets commerciaux

5 M$ : la valeur du plus gros projet remporté par un entrepreneur de Réno-Assistance

Valeur du projet moyen : 17 000 $

Valeur de projet minimum : 3 000 $

Jusqu'à trois soumissions pour chacun des projets de clients, sans frais, sans obligations

À propos de Réno-Assistance

Unique fournisseur à avoir été autorisé à s'afficher avec la mention « Meilleur choix » par Protégez-Vous parmi les sites Web qui réfèrent des entrepreneurs en rénovation, Réno-Assistance est une solution complète pour aider les propriétaires à réussir leurs rénovations en ayant accès aux meilleurs entrepreneurs. Un conseiller en rénovation expérimenté accompagne chaque client tout au long de son projet. Il lui fournit des conseils et des informations, l'aide à éviter les erreurs courantes, sélectionne jusqu'à trois entrepreneurs les mieux adaptés à ses besoins, programme les rendez-vous et envoie un rapport de vérification. Ce rapport contient des variables telles que l'indice de confiance, la vérification des antécédents judiciaires, la situation financière, les évaluations de clients et plusieurs autres informations clés. Le conseiller aide également le client à évaluer les soumissions reçues afin de prendre une décision éclairée. Aucuns frais ne sont exigés du client pour les soumissions obtenues des entrepreneurs vérifiés et pour l'assistance fournie par le conseiller. Établi depuis 2010 au Québec, Réno-Assistance a reçu en 2019 plus de 31 500 demandes de clients concentrés, pour le moment, dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec et Toronto. Pour plus d'information, consulter renoassistance.ca

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

