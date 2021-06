Desjardins Capital devient actionnaire minoritaire et partenaire stratégique des supermarchés santé Avril afin d'appuyer la croissance de la bannière au Québec

GRANBY, QC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - « Avril bénéficie de l'appui financier de Desjardins Capital depuis 2014. Alors que nous planifions l'ouverture de 10 nouvelles succursales au Québec au cours des 5 prochaines années, nous sommes fiers d'accueillir Desjardins Capital comme actionnaire minoritaire. Nous choisissons ce partenaire stratégique pour son enracinement au Québec et pour nos valeurs partagées de prospérité durable. »

Telle est l'annonce faite aujourd'hui par Sylvie Senay et Rolland Tanguay, cofondateurs et copropriétaires d'Avril, une chaîne québécoise indépendante de supermarchés santé. Avril opère 9 succursales au Québec (Brossard, Granby, Laval, Lévis, Longueuil, Magog, Québec, Saint-Bruno et Sherbrooke), spécialisées dans l'alimentation naturelle et biologique, les suppléments alimentaires et les cosmétiques naturels. Avril a le vent dans les voiles avec un chiffre d'affaires qui a cru de plus de 60 % entre 2018 et 2021. Un dixième supermarché ouvrira ses portes à la fin du mois dans le quartier international du centre-ville de Montréal.

« Avec leur vision avant-gardiste et la passion de leurs quelque 1000 employés, les entrepreneurs Sylvie Senay et Rolland Tanguay ont développé depuis 25 ans une marque forte basée sur des produits naturels et de proximité, et ce, bien avant que ce soit tendance, souligne Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec eux pour assurer la pérennité d'Avril comme chef de file de l'écosystème québécois de la vente de produits naturels et biologiques. »

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,6 milliards de dollars en date du 31 décembre 2020, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 550 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000 emplois*, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web. *Donnée du 31 décembre 2019

À propos de l'expérience des supermarchés santé Avril

Avril, c'est un grand jardin, une promesse de fraîcheur et d'abondance, qui nous rapproche d'un mode de vie plus sain. On y entre pour se ravitailler, on en ressort inspiré, vivifié, ressourcé. Nos magasins respirent l'abondance et le bien-être. Ils ont été conçus de façon à économiser l'énergie et offrir une expérience de magasinage unique, empreinte de satisfaction. L'espace et l'énergie y régnant, à la fois inspirants, zen et vivifiants, démontrent qu'il est possible de prendre le temps et d'avoir du plaisir à satisfaire un besoin fondamental : se nourrir.

