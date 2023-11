MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - L'entreprise Digicast, experte en webdiffusion pour la communication d'entreprise et les événements numériques, annonce l'arrivée de Desjardins Capital dans son actionnariat. Ce partenariat stratégique permettra de soutenir la croissance de l'entreprise montréalaise au Canada et aux États-Unis tout en maintenant son siège social et ses emplois au Québec.

« Nous sommes ravis d'accueillir Desjardins Capital à bord en tant que partenaire d'investissement. Cette étape marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour Digicast, et nous sommes convaincus que notre collaboration consolidera notre position de leader dans l'industrie des communications et des événements numériques tout en nous permettant d'explorer de nouveaux marchés prometteurs. Ensemble, nous continuerons à innover, à offrir l'excellence opérationnelle et à créer une valeur exceptionnelle pour nos clients. Nous sommes fiers de saisir cette occasion de croissance et sommes impatients de réaliser notre vision avec Desjardins Capital à nos côtés », se réjouit Jonathan Hakim, fondateur et PDG de Digicast.

« En offrant des solutions novatrices qui surpassent les standards de l'industrie, Digicast a su confirmer son rôle de leader dans le domaine de la webdiffusion d'entreprise au Québec. L'implication de Desjardins Capital dans l'actionnariat permettra à l'entreprise de réaliser ses ambitions de croissance dans le reste du Canada et aux États-Unis. Avec cet investissement, Desjardins est fier de porter à un niveau supérieur sa relation d'affaires de longue date avec Digicast. Cet engagement renforce notre confiance en l'avenir de l'entreprise et témoigne de notre engagement commun à soutenir sa croissance et sa performance à long terme », souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Digicast dans le cadre de cette transaction.

Fondée il y a plus de 15 ans, Digicast est l'un des plus gros joueurs de l'industrie au Canada. Proposant des solutions sécuritaires et faciles à utiliser ainsi qu'un service d'accompagnement, l'entreprise a gagné la confiance de clients d'envergure tels que CGI, Desjardins, CDPQ et Hydro-Québec.

L'entreprise est la seule de son secteur qui satisfait à la norme de sécurité ISO 27001, ce qui lui permet d'offrir ses solutions à de grandes organisations dont les exigences sont élevées en matière de cybersécurité.

Grâce à l'investissement de Desjardins Capital, Digicast sera notamment en mesure de réaliser ses projets ambitieux en matière de vente et de marketing, ce qui lui permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités et de répondre proactivement aux besoins en constante évolution de l'industrie.

À propos de Digicast

Fondée en 2006 par Jonathan Hakim, Digicast est véritablement l'un des précurseurs mondiaux et le leader canadien dans l'industrie de la webdiffusion et de la diffusion en direct. L'innovation fait partie de notre quotidien depuis près de 20 ans, avant même la naissance de Digicast. Dès le début, l'entreprise a investi de vigoureux efforts dans la recherche et le développement de ses plateformes et de ses autres outils technologiques, ces mêmes outils qui font maintenant la réputation d'excellence de Digicast. Quelques années après la fondation de l'entreprise, Jonathan Hakim a accueilli au sein de l'équipe Nick Di Meo et Jean-Louis Langevin, deux professionnels aguerris alliant expertise technologique et compétences en production événementielle. Ensemble, ils ont joué un rôle clé dans le développement et l'amélioration de l'offre de Digicast en se concentrant sur trois piliers essentiels : l'excellence des outils techniques, un service à la clientèle exceptionnel, et une maîtrise approfondie de l'organisation et de la production d'événements.

Pour plus d'informations sur les services de Digicast, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected]

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Capital

Forte d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

SOURCE Desjardins Capital

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Digicast, Jonathan Hakim, PDG, Digicast, [email protected]; Mouvement Desjardins, Marc-Antoine Lavoie, Relations publiques Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]