SHERBROOKE, QC et SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, QC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Exo-s, un concepteur et manufacturier de produits en plastique utilisant des procédés d'injection et de soufflage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Plastiques Moore, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces de plastique moulées par injection de petites et moyennes tailles d'une grande précision. Cette transaction est entièrement financée par Desjardins Capital, qui est actionnaire majoritaire d'Exo-s depuis 2012.

Située à Saint-Damien-de-Buckland, dans la réputée Vallée de la plasturgie, Plastiques Moore emploie plus de 110 employés œuvrant dans des installations de près de 80 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie. Fournisseur de l'Agence de la santé publique du Canada, elle est d'ailleurs la seule entreprise en injection de plastique au Québec à posséder trois salles propres ISO-8 dédiées à la fabrication de pièces vouées au secteur médical.

Déjà actif dans le milieu automobile, Exo-s estime que cette acquisition offrira des opportunités de croissance significatives dans les marchés médicaux, industriels, miniers, militaires et de l'électroménager. Cette acquisition permettra également à Exo-s d'élargir sa gamme de procédés.

« L'acquisition de Plastiques Moore est une transaction stratégique qui permettra à Exo-s d'accroître son expertise et diversifier ses marchés en Amérique du Nord », a indiqué Emmanuel Duchesne, président et chef de la direction d'Exo-s. En combinant sa croissance organique et l'acquisition de Plastiques Moore, l'entreprise de Sherbrooke pourra quadrupler son chiffre d'affaires depuis sa création en 2012.

« Exo-s est sans contredit le meilleur partenaire possible car il s'agit d'une entreprise québécoise qui a à cœur ses employés et pour qui, une implication sociale au sein de sa communauté est importante. Elle permettra à Plastiques Moore de continuer sa croissance accélérée en gardant l'équipe actuelle à Saint-Damien », s'est réjoui Marie-Claude Guillemette, présidente de Plastiques Moore.

« Nous sommes actionnaire majoritaire d'Exo-s depuis 10 ans, a souligné Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Cette transaction illustre parfaitement notre modèle d'affaire comme partenaire qui accompagne sur le long terme ses entreprises en portefeuille. Au côté d'Exo-s, nous sommes de nouveau au rendez-vous pour l'acquisition de Plastiques Moore et son expertise de pointe, particulièrement dans le secteur médical. »

À propos d'Exo-s

Comptant plus de 50 années d'expérience, Exo-s est un concepteur et un manufacturier de pièces en plastique utilisant les procédés d'injection et de soufflage. Ses équipes d'experts ont acquis des connaissances uniques et spécifiques dans la conception, l'ingénierie et la fabrication d'outillages et de pièces de plastique pour des applications hautement spécialisées. Grâce à ses 850 employés répartis dans les usines situées au Canada, aux États-Unis et au Mexique, Exo-s peut desservir avec succès une vaste clientèle. Depuis 2012, Desjardins Capital est actionnaire majoritaire d'Exo-s.

À propos de Plastiques Moore

Fondée en 1991 par Marie-Claude Guillemette et Judith Moore, Plastiques Moore et ses 110 employés sont un leader de l'industrie du moulage de plastique par injection. Son équipe experte en développement, procédé, logistique et automatisation offre un service clé en main pour livrer des composantes complexes répondant aux besoins de sa clientèle. Trois bâtiments à Saint-Damien-de-Buckland, un bureau de vente à Windsor en Ontario et un site de production au Mexique permettent à Plastiques Moore de satisfaire ses nombreux clients à travers le monde.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,8 milliards de dollars en date du 30 juin 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

