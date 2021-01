Desjardins Assurances investit 1 million de dollars pour appuyer les petites entreprises du Canada

Le Programme de subventions pour petites entreprises du Fonds du Grand Mouvement prévoit le versement de subventions de 10 000 $ à 75 entreprises de propriété et d'exploitation locales, qui recevront aussi des services de publicité et de consultation de la part d'étudiants au MBA de la Schulich School of Business de l'Université York.

AURORA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les petites entreprises canadiennes sont les piliers des collectivités locales du pays et, de ce fait, joueront un rôle de premier plan pour éperonner la reprise économique après la pandémie. Or, bon nombre d'entre elles ont été durement touchées par cette dernière et ont besoin d'aide pour s'adapter aux mesures de confinement provinciales actuelles et à d'autres restrictions, et pour restructurer leurs activités en vue de l'avenir.

C'est pourquoi Desjardins Assurance appuie ces entreprises avec son Programme de subventions pour petites entreprises du Fonds du Grand mouvement. En vertu de cette initiative de 1 million de dollars, des subventions de 10 000 $ seront décernées à 75 petites entreprises de propriété et d'exploitation locales, dont certaines recevront aussi un soutien publicitaire et des conseils d'affaires personnalisés de la part d'étudiants au MBA de la Schulich School of Business de l'Université York.

« Les petites entreprises jouent un rôle crucial pour la santé économique et la vitalité des collectivités, sans compter que le soutien communautaire est au cœur de la mission de Desjardins, en sa qualité de coopérative financière. Maintenant, plus que jamais, ces collectivités ont besoin de notre aide. Le soutien offert aux petites entreprises pour survivre et remonter la pente aidera, à son tour, les collectivités à se remettre des séquelles de la pandémie. De plus, nous sommes fiers d'offrir aux étudiants au MBA la possibilité de jouer un rôle important dans cette initiative », déclare Madame Benaaz Irani, vice-présidente du Réseau des agents de Desjardins.

« L'aide financière et les autres mesures de soutien que nous offrons visent à aider les entreprises à s'adapter aux défis actuels en développant leurs capacités de commerce électronique et d'autres solutions numériques, en conservant leur personnel et en recrutant des employés additionnels, en améliorant leur efficacité énergétique, en prenant des mesures pour protéger leurs employés et leurs clients et en transformant leurs activités d'autres façons », ajoute Monsieur André Langlois, vice-président, Croissance et Relations avec l'industrie chez Desjardins.

Les 75 petites entreprises qui bénéficieront de l'appui de ce programme représentent un vaste éventail d'industries et regroupent, entre autres, des restaurants, des commerces de détail, des firmes de nettoyage, des studios de danse, des nettoyeurs à sec, des salons de coiffure et de manucure et des entreprises axées sur les sports. Ces entreprises, qui doivent compter 25 employés ou moins, ont été mises en candidature par les agents de Desjardins Assurances en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick et par les conseillers de Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant (DSFRI) ailleurs au pays.

Trois niveaux de soutien sont offerts en vertu de ce programme, soit :

Niveau 1 - Les 75 petites entreprises recevront une subvention de 10 000 $.

Niveau 2 - 20 des 75 entreprises obtiendront, en plus de la subvention de 10 000 $, un soutien pour leurs initiatives de publicité locales.

Niveau 3 - 21 autres entreprises recevront, en plus de la subvention de 10 000 $ et un soutien pour leur publicité locale, une analyse d'affaires personnalisée et des conseils de la part d'étudiants au MBA de la Schulich Business School de l'Université York .

« Nous sommes heureux de faire équipe avec Desjardins pour permettre à nos étudiants au MBA, qui sont bourrés de talents, d'aider ces petites entreprises à transformer leurs activités afin de relever les défis de la pandémie. Ces étudiants tireront aussi parti de cette initiative grâce à l'expérience concrète qu'ils acquerront et à la rémunération que leur versera Desjardins pour leur travail. Comme bon nombre de nos étudiants connaissent actuellement des difficultés financières, cette rémunération les aidera à pouvoir poursuivre leurs études », explique Monsieur Kostas Tsambourlianos, professeur, Études stratégiques in situ, Schulich School of Business.

Le Programme de subventions pour petites entreprises du Fonds du Grand Mouvement n'est que l'un des nombreux volets du vaste soutien que Desjardins offre aux clients et aux collectivités pendant la pandémie. Parmi d'autres mesures, nous avons approuvé plus de 600 000 demandes d'allègement ou de report de paiement dans nos secteurs, remboursé à nos titulaires d'assurance automobile des primes représentant la somme de plus de 155 millions de dollars, réduit le taux d'intérêt payable applicable à nos cartes de crédit personnelles et consenti des prêts d'urgence de 3 000 $ à des clients dans le besoin.

Qui plus est, nous avons versé des millions de dollars à des entreprises et à des entrepreneurs locaux, à des organismes communautaires et à des collectivités.

En raison de ces mesures, le Mouvement Desjardins est fier d'être l'une des trois institutions financières nord-américaines dont les actions responsables pendant la pandémie ont été soulignées par les Nations Unies.

