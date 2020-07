Plus de 327 000 $ versés à Banques alimentaires Canada et à des banques alimentaires locales

AURORA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Assurances et son réseau d'agents ont uni leurs forces pour prêter main-forte aux banques alimentaires du pays, que la COVID-19 place devant de nouveaux défis, notamment en raison la baisse des dons de denrées.

Desjardins Assurances a accepté, jusqu'à concurrence de 1 000 $, de doubler les montants remis aux banques alimentaires locales par les agents de Desjardins en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Au total, 128 d'entre eux ont répondu à l'appel, et c'est ainsi que 77 banques alimentaires ont pu se partager la somme de 227 730 $.

De plus, Desjardins Assurances a aussi donné 100 000 $ à Banques alimentaires Canada, une œuvre de bienfaisance qui appuie les banques et les organismes alimentaires qui travaillent à l'échelle communautaire. Le montant total versé s'élève donc à 327 730 $.

« Les banques alimentaires ont toujours joué un rôle essentiel dans de nombreuses collectivités partout au pays, mais le Canada a plus que jamais besoin d'elles en ce moment avec toutes les difficultés financières que vivent les gens, affirme Benaaz Irani, vice-présidente du Réseau d'agents Desjardins. Nos agents locaux habitent où ils travaillent. Ils sont ainsi très bien placés pour comprendre leurs clients et leur collectivité et constater les défis supplémentaires que pose la COVID-19 pour leur banque alimentaire locale. »

Selon Banques alimentaires Canada, des Canadiens ont visité les banques alimentaires plus de 1,1 million de fois par mois, en 2019. Ce nombre pourrait augmenter considérablement au cours des prochains mois, puisque de larges pans de l'économie du pays demeurent fermés en raison de la pandémie.

Et comme si la situation n'était pas déjà assez difficile, la distanciation sociale a grandement compliqué la collecte de denrées et les dons sont en baisse.

« À cause de la COVID-19, nourrir les gens dans le besoin est soudainement devenu beaucoup plus complexe. Heureusement, ce don de Desjardins Assurances nous aidera à faire face à la demande, se réjouit Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Avec cette contribution, nous pourrons soutenir plus de 3 000 organismes communautaires qui viennent en aide aux Canadiens chaque jour. »

Ce sont les agents de Desjardins qui sont à l'origine de ce projet. Ils ont pris l'initiative de soutenir leur banque alimentaire locale avant même que Desjardins Assurances annonce qu'elle doublerait leurs dons.

« Je suis si fière de ce qu'ils ont accompli, de la façon dont ils sont venus en aide à leur collectivité alors qu'elle en avait bien besoin, mentionne Mme Irani. Desjardins Assurances a appuyé leurs efforts avec grand plaisir. »

Desjardins et le Réseau des agents de Desjardins s'associent ainsi pour une troisième année consécutive afin d'aider les collectivités canadiennes. En 2019, plus de 270 000 $ ont été remis à des initiatives communautaires dans les trois provinces qui accueillent les bureaux des agents de Desjardins.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et la prévenir demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires collaborent pour soutenir nos voisins les plus vulnérables qui - l'an passé - ont fait 1,1 million de visites dans ces organisations en un mois seulement, selon le rapport Bilan-Faim. Depuis 10 ans, notre système a permis de recueillir et de distribuer plus de 635 000 kilos de nourriture et Banques alimentaires Canada a consacré près de 70 millions de dollars à maximiser l'incidence collective et à renforcer la capacité locale tout en travaillant à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez le site www.foodbankscanada.ca pour en apprendre davantage.

