MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins est fier d'appuyer le Laboratoire d'identité numérique du Canada, IDLab, un OBNL indépendant dont la mission est de servir d'accélérateur pour l'adoption et le développement de solutions d'identité numérique conformes et interopérables. Cette contribution financière de 845 000 $ sert à la mise en place du laboratoire notamment dans le recrutement de la main-d'œuvre spécialisée en cybersécurité et protection des données personnelles.

L'identité numérique permet aux Québécoises et Québécois de s'identifier et de s'authentifier de façon sécuritaire et confidentielle. Elle inclut les attestations numériques, les systèmes d'identification et les modelés de gouvernance. Les solutions d'identité numérique sont un élément important d'une économie moderne, résiliente et performante. Elles permettront aux citoyens et citoyennes de mieux protéger leur vie privée et de leur redonner le contrôle de leurs données.

« Virements électroniques, achats en ligne, réseaux sociaux, l'utilisation des technologies est aujourd'hui omniprésente dans la vie des Canadiennes et des Canadiens. Devant l'accélération de cette transition numérique, il est essentiel pour le Mouvement Desjardins de collaborer avec les meilleurs joueurs de l'industrie afin de développer une véritable identité numérique. Nous devons offrir des solutions centrées sur les citoyens et citoyennes afin qu'ils aient le plein contrôle des données qu'ils échangent. La contribution de Desjardins au Laboratoire d'identité numérique démontre à quel point nous appuyons et encourageons l'adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels et y croyons », a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Avant sa création en février 2020, il n'existait aucune organisation pour promouvoir et assurer la conformité et l'interopérabilité technique dans le domaine des solutions d'identité numérique. Depuis maintenant deux ans, le laboratoire s'est activé à mettre en place son infrastructure nuagique. Il offre maintenant des solutions numériques dans cinq juridictions canadiennes, soit au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ainsi qu'au fédéral. Le laboratoire teste notamment des plateformes numériques afin de s'assurer qu'elles sont conformes.

« Nous remercions Desjardins de son appui et de la reconnaissance qu'il communique envers la mission du Laboratoire. Les fonds reçus servent à appuyer les investissements nécessaires à l'indépendance financière du Laboratoire afin d'ancrer de façon durable les assises, l'expertise et la pérennité de l'organisation. L'identité numérique est un moyen de plus en plus reconnu pour redonner aux citoyens et citoyennes le contrôle de leurs informations, en plus d'offrir une expérience plus fluide et sécuritaire, que ce soit en ligne ou en personne », dit Pierre Roberge, directeur général du Laboratoire d'identité numérique.

Le Laboratoire d'identité numérique, un organisme unique au Canada et dont le siège social est à Gatineau, appuie les efforts des secteurs privé et public au Québec et au Canada dans la mise en place de solutions d'identité numérique interopérables et centrées sur l'usager.

IDLab aide les organisations et les citoyens du Québec et du Canada avec la mise en place de bancs d'essai liés à l'identité numérique afin de faciliter les efforts de recherche, d'évaluation, d'audit, de test et de certification de composants liés au domaine de l'identité numérique.

À propos du Laboratoire d'identité numérique du Canada

Le Laboratoire, une entité canadienne indépendante à but non lucratif, se consacre à faire progresser la confiance numérique en éliminant les obstacles à l'adoption de l'identité numérique. Il préconise la conformité et l'interopérabilité des solutions d'identité numérique centrées sur l'utilisateur. Le Laboratoire n'est pas un incubateur. Il ne développe et ne vend pas de solutions d'identité numérique. Pour plus d'informations, visiter idlab.org.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets d'ici 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l'Ontario. Ses principaux créneaux sont : l'environnement, la jeunesse, la santé, l'entrepreneuriat et le développement récréotouristique.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

