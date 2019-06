Desjardins annonce une contribution de 1 million de dollars pour doter la région d'un centre d'entrainement intérieur multisports accessible à tous, 365 jours par année

L'équipement intégrera non seulement le vélo mais également des sports connexes et portera le nom de « Centre multisports Desjardins »

BROMONT, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Avec un appui de 1 M$, le Mouvement Desjardins contribuera au projet du Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB) de transformer le vélodrome olympique extérieur en un centre intérieur d'entrainement multisports. Cette nouvelle installation sera accessible à toute la population autant qu'à l'élite, dotant ainsi la région d'un équipement favorisant l'activité physique, et ce, 365 jours par année.

Cette contribution provient, pour un montant de 800 000 $, du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Ce Fonds permet au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, des projets structurants, tournés vers l'avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. La Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska complète l'enveloppe avec un appui de 200 000 $.

« Engagé dans la promotion des saines habitudes de vie telle la pratique des sports, Desjardins est fier de soutenir la construction de cette infrastructure de haut niveau ouverte à tous, de souligner Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente, Ressources humaines et Communications. D'abord dédié au cyclisme de niveau olympique, le centre intérieur d'entrainement intégrera des sports connexes comme le trampoline, le BMX, le ski, la course à pied et des sports de gymnase dans un milieu multigénérationnel encadré, stimulant et sécuritaire. »

Elle-même membre de l'équipe olympique canadienne d'escrime aux Jeux de Los Angeles et de Séoul, Mme Cormier estime que le projet du Centre national de cyclisme de Bromont offrira un équipement multisports de haut niveau, notamment au bénéfice de l'élite du cyclisme du Québec, privée d'un vélodrome olympique intérieur depuis la démolition du vélodrome du stade olympique de Montréal en octobre 1989.

« Le Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB) est fier de s'associer à Desjardins, une institution qui porte des valeurs similaires comme la coopération, les saines habitudes de vie et l'engagement communautaire, souligne Nicolas Legault, directeur général du CNCB. Cet investissement démontre la volonté des gens de notre région à réaliser ce projet structurant afin de créer un pôle de cyclisme de calibre international tout en améliorant le bien-être des citoyens. »

À propos du Centre national de cyclisme de Bromont

Le CNCB est un OBNL dont la mission est de développer le cyclisme, de l'initiation à l'élite en faisant vivre une expérience sportive unique. Par le développement de ses infrastructures, le CNCB vise à devenir le pôle du cyclisme de l'Amérique du Nord. Le CNCB accueille chaque année près de 55 000 visiteurs, amateurs de vélo de tous les niveaux et de tous les âges désirant s'entraîner ou tenter une nouvelle expérience. Avec plus de 19 ans d'existence, le site du CNCB de 20 acres comprend : 5 pistes d'habileté différentes en BMX et vélo de montagne, une piste provinciale de BMX, 4,5 km de sentiers de vélo et l'unique vélodrome au Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 304 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

