MONTRÉAL, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne en octroyant un don de 30 000 $ à son Fonds de secours : Inondations au Pakistan. Ce don permettra à la Croix-Rouge d'apporter son aide aux personnes et aux communautés touchées par les inondations dévastatrices qui frappent plus de 33 millions de personnes au Pakistan.

« Nous sommes de tout cœur avec la communauté et la diaspora pakistanaise. Nos pensées accompagnent les personnes durement touchées ainsi que les membres de leur famille au Canada et partout dans le monde, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Le Mouvement Desjardins est sensible à ce que vit le peuple pakistanais et se joint aux efforts de la communauté d'affaires en versant 30 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge alors que les inondations au Pakistan sont les pires qu'a connues le pays. »

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne permettront d'apporter des secours, d'accompagner les gens dans leur rétablissement et de renforcer la résilience des personnes et des communautés éprouvées au Pakistan dans la foulée de cette catastrophe et d'éventuels événements perturbateurs.

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au Fonds de secours : Inondations au Pakistan peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

