Desjardins annonce un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge afin d'apporter une aide d'urgence à Haïti

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne en octroyant un don de 100 000 $ à son fonds de secours : « Séisme en Haïti ». Ce don permettra à la Croix-Rouge d'apporter son aide aux personnes et aux communautés touchées par le tremblement de terre qui a fait près de 1 500 morts et plus de 7 000 blessés.

« Il est triste de voir le peuple haïtien subir les effets d'une autre tragédie majeure en peu de temps. Le Mouvement Desjardins est donc de tout cœur avec la communauté et la diaspora haïtienne et nous offrons nos sincères condoléances aux proches des victimes, » a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Alors que plus de 37 000 maisons ont été détruites, que des milliers de personnes sont sans logis, que les services d'urgence sont débordés et qu'une tempête tropicale progresse rapidement vers l'île, Desjardins est solidaire et ajoute sa contribution aux efforts internationaux. »

Ce don a une signification particulière puisque Desjardins est actif depuis plus de 30 ans en Haïti par l'entremise de Développement international Desjardins (DID). Au fil des ans, Desjardins a tissé à Haïti des liens d'amitié solides avec de nombreux partenaires, à commencer par la Fédération des caisses populaires haïtiennes Le Levier dont les caisses du Grand Sud ont été touchées pendant le séisme samedi passé.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne serviront à répondre aux besoins immédiats des sinistrés, à appuyer les efforts de secours, à favoriser le rétablissement à long terme, à renforcer le niveau de résilience ainsi qu'à préparer Haïti et les régions touchées à faire face à d'autres sinistres, y compris les situations d'urgence pouvant découler du tremblement de terre.

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au fonds de secours : « Séisme en Haïti » peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/