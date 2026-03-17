Desjardins annonce les distributions en espèces de certains FNB Desjardins pour le mois de mars et le premier trimestre de 2026 English

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Mouvement Desjardins

17 mars, 2026, 08:00 ET

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP), agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions en espèces à être versées pour le mois de mars et le premier trimestre de 2026 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins qui versent des distributions en espèces mensuellement ou trimestriellement et dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 24 mars 2026 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 31 mars 2026.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces pour le mois de mars ou le premier trimestre de 2026 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB)

Symbole boursier
(TSX)

Distributions par
parts ($)

FNB Desjardins à revenu fixe

FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes

DCU

0,0493

FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme

DCS

0,0483

FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans

DCC

0,0564

FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans

DCG

0,0322

FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes

DCBC

0,0716

FNB Desjardins d'actions privilégiées

FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes

DCP

0,1307

FNB Desjardins d'actions

FNB Desjardins Actions Québec

DMQC

0,0961

FNB Desjardins Indices d'actions

FNB Desjardins Indice actions canadiennes

DMEC

0,1890

FNB Desjardins Indice actions américaines

DMEU

0,0769

FNB Desjardins Indice actions internationales

DMEI

0,1258

FNB Desjardins Indice actions marchés émergents

DMEE

0,0870

FNB Desjardins Indice actions américaines à

moyenne capitalisation

DMID

0,0822

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette

FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette

DRFC

0,2036

FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette

DRFU

0,0897

FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette

DRFD

0,1507

FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette

DRFE

0,1224

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette

FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette

DRMC

0,1990

FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette

DRMU

0,1197

FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette

DRMD

0,0000

FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette

DRME

0,0887

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles

FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles

DRFG

0,1712

FNB Desjardins Actif

FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette

DRCU

0,0539

FNB alternatifs Desjardins

FNB Desjardins marchés neutres

DANC

0,0000

FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US

DANC.U

0,00001

FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA

DAMG

0,0000

FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US

DAMG.U

0,00001

FNB Desjardins Macro mondial

DGLM

0,3365

1 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la 8e au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le magazine The Banker en a aussi fait son Institution bancaire de l'année 2025 (Bank of the Year) au Canada. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 55,8 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 décembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281‑7000 ou 1 866‑866‑7000, poste 5553436, [email protected]

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